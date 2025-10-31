Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida

Các đồng xu Tây Ban Nha được trục vớt ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương bang Florida (Ảnh: AP)

Theo công ty trục vớt 1715 Fleet-Queens Jewels LLC, số tiền xu được phát hiện trong mùa hè năm 2025 ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của bang Florida. Đây là một phần kho báu từ hạm đội Tây Ban Nha bị bão cuốn chìm ngày 31/7/1715 khi vận chuyển hàng quý từ các thuộc địa châu Mỹ về Tây Ban Nha.

Các đồng xu được cho là đúc tại các vùng nay thuộc Bolivia, Mexico và Peru. Trên một số hiện vật, niên đại và dấu khắc vẫn còn rõ, giúp ích cho các nhà sử học và giới sưu tập trong việc tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử.

Ông Sal Guttuso, Giám đốc điều hành của công ty trục vớt, cho biết: “Mỗi đồng xu là một mảnh ghép lịch sử, kết nối trực tiếp với những con người từng sinh sống, làm việc và ra khơi trong thời kỳ hoàng kim của đế chế Tây Ban Nha. Việc tìm thấy tới 1.000 đồng xu trong một lần trục vớt là điều hiếm và phi thường”.

Theo luật bang Florida, các kho báu hoặc hiện vật lịch sử bị bỏ lại trên đất và vùng biển thuộc sở hữu bang đều thuộc quyền quản lý của bang. Tuy nhiên, các đơn vị được cấp phép có thể tiến hành dịch vụ trục vớt, trong đó khoảng 20% số hiện vật sẽ được bang giữ lại để phục vụ nghiên cứu hoặc trưng bày công cộng.