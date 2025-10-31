Phát hiện kho báu 1 triệu USD gồm vàng, bạc ngoài khơi bang Florida
Một nhóm thợ lặn tại Florida vừa tìm thấy hơn 1.000 đồng vàng và bạc có niên đại từ thế kỷ 18, ước tính trị giá khoảng 1 triệu USD.
Các đồng xu Tây Ban Nha được trục vớt ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương bang Florida (Ảnh: AP)
Theo công ty trục vớt 1715 Fleet-Queens Jewels LLC, số tiền xu được phát hiện trong mùa hè năm 2025 ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của bang Florida. Đây là một phần kho báu từ hạm đội Tây Ban Nha bị bão cuốn chìm ngày 31/7/1715 khi vận chuyển hàng quý từ các thuộc địa châu Mỹ về Tây Ban Nha.
Các đồng xu được cho là đúc tại các vùng nay thuộc Bolivia, Mexico và Peru. Trên một số hiện vật, niên đại và dấu khắc vẫn còn rõ, giúp ích cho các nhà sử học và giới sưu tập trong việc tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử.
Ông Sal Guttuso, Giám đốc điều hành của công ty trục vớt, cho biết: “Mỗi đồng xu là một mảnh ghép lịch sử, kết nối trực tiếp với những con người từng sinh sống, làm việc và ra khơi trong thời kỳ hoàng kim của đế chế Tây Ban Nha. Việc tìm thấy tới 1.000 đồng xu trong một lần trục vớt là điều hiếm và phi thường”.
Theo luật bang Florida, các kho báu hoặc hiện vật lịch sử bị bỏ lại trên đất và vùng biển thuộc sở hữu bang đều thuộc quyền quản lý của bang. Tuy nhiên, các đơn vị được cấp phép có thể tiến hành dịch vụ trục vớt, trong đó khoảng 20% số hiện vật sẽ được bang giữ lại để phục vụ nghiên cứu hoặc trưng bày công cộng.
Những con quái vật biển được bảo quản 3D hiếm hoi trong một mỏ đất sét ở Đức đã giúp các nhà khoa học xác định một loài ngư long hoàn toàn mới.
Một nghiên cứu mới cho thấy trên Mặt Trăng có thể có tới 6.500 hố va chạm chứa đầy kim loại quý nhóm bạch kim.
Có thể hình dung về sự sống lâu nay của con người không hoàn toàn chính xác.
GĐXH - Nữ thực tập sinh người Việt 32 tuổi, nghi liên quan đến vụ giết đồng hương trong khu chung cư tại Hiroshima đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ.
Sau khi phân tích hình ảnh từ vệ tinh, các nhà khoa học quyết định phải xem xét kỹ lưỡng hơn.
Phát hiện mới có thấy loài thực vật này có thể "lên kế hoạch phức tạp" để thu hút các loài thụ phấn.
GĐXH - Sau gần 20 năm, ngôi nhà 3 tầng giờ không thể bán, không thể di dời, cũng chẳng còn ai muốn ở.
GĐXH - Nhờ "lá chắn vô hình", Trái Đất vẫn bình yên dù hàng triệu thiên thể lao vào bầu khí quyển mỗi ngày
Đây là con số kỷ lục!
Viên kim cương 2.492 carat tìm thấy ở Botswana có thể vào bảo tàng hoặc bộ sưu tập, nhưng trước hết phải được định giá chính xác.
