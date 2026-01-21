Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?
GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.
Cuộc tìm kiếm máy bay MH370 có cập nhật chính thức đầu tiên
Cuộc tìm kiếm MH370 mất tích của Malaysia Airlines đã bao phủ một khu vực đáy biển rộng lớn mà không có bất kỳ phát hiện đáng kể nào.
Các hoạt động tìm kiếm do tàu Armada 8605 của Ocean Infinity triển khai đã khảo sát tổng diện tích khoảng 7.236,40km2 tính đến ngày 15/1.
Thông tin cập nhật về cuộc tìm kiếm MH370 được nêu chi tiết trong báo cáo tiến độ do Hiệp hội Thân nhân Hành khách và Phi hành đoàn trên chuyến bay MH370 đăng tải. Các hoạt động tìm kiếm được tiến hành trong khu vực phía nam Ấn Độ Dương, thuộc vòng cung thứ 7, bằng cách sử dụng tối đa 3 phương tiện lặn tự hành Hugin (AUV).
Hoạt động tìm kiếm MH370 diễn ra gần như không bị gián đoạn từ ngày 6 đến ngày 14/1 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Việc khảo sát đã bị tạm dừng vào ngày 15/1 do thời tiết xấu, và cả 3 AUV đều được thu hồi an toàn.
"Chiến dịch tìm kiếm tiếp tục được tiến hành một cách có hệ thống trong khu vực tìm kiếm đã được xác định" - báo cáo cập nhật về tiến độ cuộc tìm kiếm MH370 mới nhất nêu rõ.
Báo cáo cũng cho biết thêm, kết quả tiếp theo phụ thuộc vào việc nối lại khảo sát và điều kiện hoạt động thuận lợi. Sau giai đoạn này, tàu Armada 8605 dự kiến sẽ quay trở lại Fremantle, Australia để đổi thủy thủ đoàn.
Liệu còn hy vọng tìm kiếm máy bay MH370?
Hy vọng về việc lực lượng tìm kiếm đã đạt được bước đột phá trong cuộc săn tìm chiếc máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines dường như đã bị dập tắt. Tuần trước, niềm hy vọng lớn dần, mong chờ một diễn biến mới về tung tích chiếc máy bay mất tích, khi "hoạt động bất thường" từ các tàu tìm kiếm do Công ty robot hàng hải Ocean Infinity vận hành được phát hiện. Cụ thể, một trong những con tàu do công ty Mỹ này điều hành, đơn vị đang điều phối cuộc tìm kiếm MH370 mới, dường như đã quay trở lại vị trí mà nó đã tìm kiếm chỉ vài ngày trước đó. Những người theo dõi cuộc tìm kiếm tin rằng, con tàu được trang bị một phương tiện điều khiển từ xa (ROV) có thể được sử dụng để quét các khu vực dưới nước.
Tuy nhiên, Jeff Wise, chuyên gia hàng không và người nghiên cứu sâu về MH370, đã bác bỏ giả thuyết này. "Tôi cần phải làm rõ một số thông tin sai lệch đang lan truyền trên internet. Có những tuyên bố cho rằng con tàu đã dừng lại vì đang triển khai ROV để quan sát kỹ hơn một vật thể nào đó dưới đáy biển", ông nói và cho rằng: "Lý do con tàu neo đậu tại chỗ đã được chính Ocean Infinity giải thích khá rõ ràng, đó là để chờ thời tiết xấu qua đi".
Ngoài ra, con tàu không có ROV (tàu ngầm điều khiển từ xa) trên boong, đó là một thông tin sai lệch khác đang lan truyền. Để làm rõ sự nhầm lẫn, ông nói thêm: "Chúng không phải là ROV, chúng là các thiết bị làm lạnh. Tại sao chúng lại có thiết bị làm lạnh? Một trong những chức năng của chúng là bảo quản thực phẩm. Có lẽ thủy thủ đoàn muốn ở lại lâu hơn so với dự kiến".
Ông Wise cho biết, mặc dù hiểu "mong muốn có kết quả tốt nhất có thể", nhưng một số người trên mạng đã hiểu sai các hành động trong quá trình tìm kiếm là những diễn biến tích cực.
Chuyến bay MH370 mất tích vào tháng 3 năm 2014, và cho đến nay vẫn chưa có nhiều thông tin về nơi nằm lại cuối cùng của chiếc máy bay. Không một thi thể nào trong số 239 người trên chuyến bay được tìm thấy, và các gia đình vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với người thân của họ.
Cuộc tìm kiếm MH370 mới bắt đầu vào cuối năm 2025, vào ngày 30 tháng 12, do Ocean Infinity dẫn đầu nỗ lực này trên cơ sở "không tìm thấy, không tính phí". Các giả thuyết xung quanh cuộc tìm kiếm xuất hiện một phần do thiếu thông tin được công ty công khai chia sẻ. Người phát ngôn của Ocean Infinity lưu ý rằng, do tính chất nhạy cảm của hoạt động, các thông báo chính thức từ cuộc tìm kiếm mới được mong đợi này sẽ do chính phủ Malaysia công bố.
Dự kiến đợt tìm kiếm mới kéo dài trong 55 ngày.
