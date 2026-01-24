Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp
Một nghiên cứu cho thấy tình trạng ngủ lệch nhịp khiến kinh tế Nhật Bản thiệt hại ít nhất 6,3 tỷ USD mỗi năm do suy giảm năng suất lao động.
(Ảnh minh họa: Pexels)
Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản cho thấy thói quen ngủ lệch nhịp của người trưởng thành đang gây thiệt hại kinh tế ít nhất 1.000 tỷ Yen, tương đương khoảng 6,3 tỷ USD mỗi năm, chủ yếu do giảm hiệu suất làm việc và khả năng tập trung. Nguyên nhân chính được xác định là hiện tượng “jet lag xã hội”, khi con người ngủ và thức theo khung giờ khác nhau giữa ngày làm việc và cuối tuần, khiến đồng hồ sinh học bị xáo trộn dù không di chuyển giữa các múi giờ.
Nghiên cứu do Giáo sư Masashi Yanagisawa thuộc Đại học Tsukuba chủ trì, sử dụng dữ liệu giấc ngủ của khoảng 80.000 người tại Nhật Bản thông qua ứng dụng theo dõi giấc ngủ “Pokemon Sleep”. Các dữ liệu về thời lượng và chất lượng giấc ngủ được đối chiếu với hiệu suất làm việc để đánh giá tác động của tình trạng ngủ lệch nhịp.
Kết quả cho thấy những người bị “jet lag xã hội” có mức độ tập trung và hiệu quả công việc thấp nhất. Trung bình, mỗi người trong nhóm này thiệt hại khoảng 136.000 Yen mỗi năm do giảm năng suất lao động. Khoảng 16% số người tham gia nghiên cứu rơi vào tình trạng này và nếu tỷ lệ này phản ánh đúng thực tế toàn xã hội, tổng thiệt hại kinh tế của Nhật Bản có thể lên tới 1.000 tỷ Yen mỗi năm.
Theo Giáo sư Yanagisawa, giấc ngủ không chỉ cần đủ và sâu mà còn phải duy trì đều đặn. Ông nhấn mạnh nhịp sinh học quan trọng không kém số giờ và chất lượng giấc ngủ, đồng thời khuyến cáo người lao động không nên cố “ngủ bù” vào cuối tuần mà cần giữ thời gian đi ngủ, thức dậy ổn định, cố gắng ngủ thêm ít nhất 30 phút mỗi ngày để cải thiện sức khỏe và duy trì năng suất làm việc.
Lý do người phụ nữ 20 tuổi từ chối nhận 26,5 tỷ đồng trúng số gây xôn xao dư luậnTiêu điểm - 7 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ trúng độc đắc trị giá 26,5 tỷ đồng nhưng lại chọn phương án nhận tiền định kỳ thay vì cầm số tiền khổng lồ.
Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái ĐấtTiêu điểm - 16 giờ trước
Các nhà khoa học vừa phát hiện trạng thái siêu ion kỳ lạ trong lõi Trái Đất, mở ra lời giải cho nhiều hiện tượng địa chấn khó hiểu.
Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”Tiêu điểm - 1 ngày trước
3I/ATLAS, vật thể liên sao vừa mới lướt qua điểm gần Trái Đất nhất hôm 19-12, tiếp tục làm các nhà khoa học ngạc nhiên.
Phát hiện "chiếc đuôi" của Trái ĐấtTiêu điểm - 3 ngày trước
Một nghiên cứu mới đã giải quyết bí ẩn kéo dài hơn nửa thế kỷ bên trong mẫu vật Mặt Trăng mà các tàu Apollo đem về Trái Đất.
Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?Tiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.
Xuất hiện "hành tinh kim cương" độc nhất vô nhịTiêu điểm - 3 ngày trước
PSR J2322-2650b sở hữu nhiều yếu tố khác thường, thách thức các mô hình hình thành hành tinh được tin cậy.
Mẹ mải chụp ảnh, con trai làm vỡ chiếc vương miện hơn 7 tỷ đồngTiêu điểm - 3 ngày trước
Một chiếc vương miện vàng tinh xảo trị giá khoảng 7 tỷ VND đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc triển lãm.
Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồTiêu điểm - 4 ngày trước
Nam cần thủ đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.
Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trờiTiêu điểm - 4 ngày trước
Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã xảy ra tại thác Shoshone, gần thành phố Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến nhiều người kinh ngạc.
1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu giàTiêu điểm - 5 ngày trước
Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.
Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắmTiêu điểm
Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?