Nhật Bản thiệt hại hơn 6 tỷ USD mỗi năm do người dân ngủ lệch nhịp

(Ảnh minh họa: Pexels)

Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản cho thấy thói quen ngủ lệch nhịp của người trưởng thành đang gây thiệt hại kinh tế ít nhất 1.000 tỷ Yen, tương đương khoảng 6,3 tỷ USD mỗi năm, chủ yếu do giảm hiệu suất làm việc và khả năng tập trung. Nguyên nhân chính được xác định là hiện tượng “jet lag xã hội”, khi con người ngủ và thức theo khung giờ khác nhau giữa ngày làm việc và cuối tuần, khiến đồng hồ sinh học bị xáo trộn dù không di chuyển giữa các múi giờ.

Nghiên cứu do Giáo sư Masashi Yanagisawa thuộc Đại học Tsukuba chủ trì, sử dụng dữ liệu giấc ngủ của khoảng 80.000 người tại Nhật Bản thông qua ứng dụng theo dõi giấc ngủ “Pokemon Sleep”. Các dữ liệu về thời lượng và chất lượng giấc ngủ được đối chiếu với hiệu suất làm việc để đánh giá tác động của tình trạng ngủ lệch nhịp.

Kết quả cho thấy những người bị “jet lag xã hội” có mức độ tập trung và hiệu quả công việc thấp nhất. Trung bình, mỗi người trong nhóm này thiệt hại khoảng 136.000 Yen mỗi năm do giảm năng suất lao động. Khoảng 16% số người tham gia nghiên cứu rơi vào tình trạng này và nếu tỷ lệ này phản ánh đúng thực tế toàn xã hội, tổng thiệt hại kinh tế của Nhật Bản có thể lên tới 1.000 tỷ Yen mỗi năm.

Theo Giáo sư Yanagisawa, giấc ngủ không chỉ cần đủ và sâu mà còn phải duy trì đều đặn. Ông nhấn mạnh nhịp sinh học quan trọng không kém số giờ và chất lượng giấc ngủ, đồng thời khuyến cáo người lao động không nên cố “ngủ bù” vào cuối tuần mà cần giữ thời gian đi ngủ, thức dậy ổn định, cố gắng ngủ thêm ít nhất 30 phút mỗi ngày để cải thiện sức khỏe và duy trì năng suất làm việc.