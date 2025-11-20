Phát hiện kho báu đồng xu rải rác trên bãi biển: Sự thật đằng sau "nổi da gà"
Mọi người được khuyến cáo nên tránh xa "kho báu" này ngay lập tức.
Một hiện tượng tự nhiên hiếm gặp đã thu hút ánh nhìn của du khách và người dân địa phương tại bãi biển Hải Khẩu, thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc khi một dải sinh vật màu bạc, dài khoảng 2km, bất ngờ xuất hiện trên bờ biển. Những vật thể này với hình dáng giống như đồng xu bạc đã tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng, nhưng hóa ra lại là một cảnh báo nguy hiểm cho bất cứ ai có ý định tiếp xúc.
Theo những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã tập trung tại đây để chứng kiến và ghi lại hình ảnh. Một du khách chia sẻ cảm xúc của mình: "Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm tôi thấy cảnh tượng như vậy, một số người nói rằng chúng có độc."
Lu Gang, giám đốc Viện nghiên cứu đất ngập nước Đàng Tằm tại Hải Khẩu, đã xác nhận rằng những sinh vật này là "sứa đồng xu bạc", hay nút xanh (Porpita porpita) là một loài sinh vật có độc tính nguy hiểm. Ông nhấn mạnh rằng dù đã chết, chúng vẫn giữ lại độc tố và có thể gây ra các phản ứng dị ứng, sưng đỏ hay cảm giác bỏng rát khi tiếp xúc với da người. Vì vậy, ông khuyến cáo mọi người không nên chạm vào chúng.
Các nhóm bảo vệ môi trường đã nhanh chóng tiến hành công tác dọn dẹp. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết và địa hình, việc này gặp không ít khó khăn. Công nhân phải sử dụng các dụng cụ như cào để từng bước nhẹ nhàng thu dọn những sinh vật này. Được biết, một số khu vực đã được làm sạch, nhưng vẫn còn sứa mới bị sóng biển đánh dạt lên bờ.
Một thông tin quan trọng khác do chuyên gia môi trường Mã Quân tiết lộ: sứa đồng xu bạc là loài sống theo bầy đàn, mỗi bầy gồm hàng trăm con sứa nhỏ liên kết với nhau. Chúng không có khả năng di chuyển độc lập mà thường trôi theo dòng chảy của đại dương. "Chúng phóng thích độc tố khi bị kích thích và dù đã chết, độc tố vẫn còn". Vì lý do an toàn, du khách được khuyên nên tránh xa khu vực này và để các chuyên gia hoặc sóng biển tự nhiên loại bỏ chúng.
Nút xanh ( Porpita porpita ) không phải là một loài "sứa thật" mà là một loài thủy tức sống cộng sinh ( colonial hydrozoan ) được tạo thành từ các cá thể zooid thực hiện các nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hoạt động như một sinh vật hoàn chỉnh. Đây là một loài vật dễ nhận biết, với màu xanh lam và phao trung tâm được bao quanh bởi các xúc tu đang rung động.
Porpita porpita thường được tìm thấy trên bề mặt hoặc các phần phía trên của đại dương và di chuyển nhờ vào gió, dòng hải lưu và thủy triều. Ở vùng biển Trung Quốc, P. porpita thường được nhìn thấy dọc theo bờ biển của các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến và Chiết Giang và có thể được sử dụng để dự báo thời điểm bắt đầu mùa đánh bắt hải sản . Chúng có thể xuất hiện thành từng bè lớn trên mặt nước, và gió có thể đẩy chúng vào bờ, dẫn đến các vụ mắc cạn.
Porpita porpita xuất hiện trên toàn cầu qua các vĩ độ trung bình, từ Nhật Bản đến Úc, khắp Địa Trung Hải về phía nam đến Nam Phi, và từ Hoa Kỳ xuống đến Brazil ở châu Mỹ. Khi biến đổi khí hậu làm thay đổi các đại dương trên thế giới, phạm vi phân bố của Porpita porpita đang mở rộng sang những khu vực trước đây chưa từng được ghi nhận, do chúng di chuyển theo vùng nước ấm hơn .
Nguồn: ETtoday
