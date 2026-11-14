Phát hiện khúc gỗ dài 24 mét, đường kính 1,5 mét, nặng 80 tấn tỏa mùi thơm lạ dưới sông, giá ước tính hơn 1.900 tỷ đồng

Khúc gỗ dài 24 mét, đường kính 1,5 mét, nặng 80 tấn tỏa mùi thơm lạ dưới sông

Khúc gỗ này có giá trị lên tới 500 triệu NDT.





Theo Thông tin từ Tạp chí Người quan sát dịch từ Sohu, vụ phát hiện khúc gỗ quý nặng 80 tấn dưới lòng sông tại tỉnh Giang Tây đã xảy ra hơn một thập kỷ trước vẫn thường được người dân Trung Quốc nhắc lại như một trong những vụ tìm thấy gỗ âm trầm gây chú ý nhất những năm gần đây.

Được biết, cách đây nhiều năm, ông Lương - một nông dân địa phương đã phát hiện một đoạn cành cây dài khoảng 20 cm nhô lên trên sông. Sau nhiều tháng liên tục khảo sát, ông tin rằng bên dưới lòng sông có thể đang chôn vùi một thân cây rất lớn.

Sau đó, ông đã cùng người thân huy động máy xúc và xe ủi đến hiện trường để khai quật. Điều khiến ông bất ngờ là khúc gỗ càng đào càng dài và càng nằm sâu dưới lòng đất. Đến khoảng chiều tối, sau hai ngày một đêm làm việc liên tục, toàn bộ khúc gỗ khổng lồ cuối cùng cũng được đưa lên khỏi mặt nước.

Thông tin về phát hiện này nhanh chóng lan truyền trong khu vực. Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường với hy vọng có thể lấy được một phần thân gỗ mang về. Ông Lương nhớ lại: "Trên cầu lúc đó có tới hàng trăm người đứng kín. Người thì mang dao, người thì mang rựa. Ai cũng muốn lấy một ít đem về nhà".

Để bảo vệ hiện vật, cơ quan lâm nghiệp địa phương đã phong toả hiện trường, vận chuyển khúc gỗ từ lòng sông về một nhà xưởng và bố trí nhân viên túc trực canh gác.

Theo kết quả khảo sát của các chuyên gia lâm nghiệp địa phương, khúc gỗ dài 24 mét, đường kính khoảng 1,5 mét và có tuổi đời lên tới 800 năm.

Giá trị bất ngờ của khúc gỗ

Sau đó, Trung tâm Giám định Tư pháp Động thực vật hoang dã tỉnh Giang Tây tiến hành giám định và xác nhận đây là gỗ âm trầm, vẫn tỏa mùi thơm nhẹ nhàng dù bị chôn vùi lâu dưới lòng đất.

Họ cũng ước tính khúc gỗ này có giá trị lên tới 500 triệu NDT, tương đương hơn 1.900 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Được biết, chính quyền địa phương sau đó xác định khúc gỗ cổ thuộc diện tài sản do Nhà nước Trung Quốc quản lý và tiến hành tiếp nhận, bảo quản theo quy định.

Theo Tạp chí Phụ nữ mới, từ lâu, gỗ âm trầm đã được xem là một trong những loại gỗ quý hiếm bậc nhất, đặc biệt trong các triều đại Minh và Thanh. Khi đó, loại gỗ này chỉ được sử dụng trong cung đình, phục vụ việc xây dựng hoàng cung hoặc chế tác quan tài cho các bậc đế vương. Không chỉ mang giá trị vật chất, gỗ âm trầm còn là báu vật thiên nhiên ban tặng, chứa đựng ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Sự quý giá của gỗ âm trầm đến từ độ khan hiếm và tuổi đời lên đến hàng nghìn năm. Càng lâu năm, giá trị của gỗ càng cao. Tuy nhiên, việc khai thác loại gỗ này vô cùng gian nan, đòi hỏi không chỉ kỹ thuật mà còn cả yếu tố may mắn, bởi chúng thường nằm sâu trong lòng sông hoặc địa hình hiểm trở. Chính vì thế, gỗ âm trầm được ví như một món quà vô giá mà thiên nhiên ưu ái dành cho con người.