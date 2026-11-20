Người phụ nữ đem bán thỏi vàng 50g từng mua ở ngân hàng

Một phụ nữ giàu có mang thỏi vàng 50g mua tại ngân hàng đi bán lại thì phát hiện đó là vàng giả. Ảnh: Sina





Thông tin Vietnamnet dịch từ QQ, câu chuyện hy hữu xảy ra tại huyện Thạch Trụ, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc). Bà Tần - một phụ nữ khá giả ở địa phương đã mua vàng thỏi và một số sản phẩm vàng khác từ ngân hàng rồi cất kỹ trong két sắt ở nhà từ năm 2022, trang QQ đưa tin.

Ngày 17/10/2025, trước đà tăng của giá vàng, bà Tần lấy thỏi vàng 50g ra ngân hàng với ý định đổi lấy tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng xác định thỏi vàng bà mang đến là vàng giả.

Bà Tần rất bất ngờ bởi sản phẩm được mua trực tiếp tại ngân hàng và đã cất giữ suốt 3 năm. Bà yêu cầu ngân hàng giải thích, đồng thời cho rằng đơn vị này phải chịu trách nhiệm nếu sản phẩm bán ra là hàng giả. Do hai bên không tìm được tiếng nói chung, bà quyết định trình báo Công an huyện Thạch Trụ.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch Trụ nhanh chóng vào cuộc. Qua xác minh hồ sơ giao dịch, cảnh sát xác nhận bà Tần từng mua thỏi vàng 50g tại ngân hàng vào 3 năm trước. Đáng chú ý, số sê-ri trên thỏi vàng bà mang đi kiểm định trùng khớp với dữ liệu lưu trữ của ngân hàng.

Kết quả này cho thấy thỏi vàng ban đầu được ngân hàng bán ra là hàng thật. Tuy nhiên, vật mà bà Tần đang giữ lại là vàng giả. Theo trình bày của người phụ nữ, sau khi mua, bà cất thỏi vàng trong két sắt tại nhà và luôn khóa cẩn thận. Cảnh sát kiểm tra bên ngoài két sắt cũng không phát hiện dấu hiệu bị cạy phá.

Công an điều tra, lộ chân tướng sự thật

Theo Người quan sát dịch từ Chongqing Morning Post, trước những tình tiết chưa được làm rõ, lực lượng chức năng chuyển hướng điều tra sang hoạt động mua bán vàng trên địa bàn. Qua rà soát các cửa hàng thu mua vàng trong huyện, cảnh sát phát hiện một phụ nữ họ Hoàng gần đây từng bán một thỏi vàng 50g có in tên ngân hàng. Người này còn bán số trang sức vàng khác trị giá hơn 30.000 NDT (hơn 115 triệu đồng).

Tiến hành xác minh, cảnh sát bất ngờ phát hiện bà Hoàng chính là bạn thân nhiều năm của bà Tần. Người này từng nhiều lần đến nhà bà Tần ở nhờ. Đáng chú ý, dữ liệu mua sắm trực tuyến của bà Hoàng còn ghi nhận giao dịch đặt mua một thỏi vàng giả trọng lượng 50g.

Trước các chứng cứ thu thập được, bà Hoàng đã thừa nhận hành vi trộm cắp vàng và trang sức của bạn thân khi được triệu tập đến cơ quan công an.

Theo lời khai, trong lần đầu đến nhà bà Tần ở nhờ, bà Hoàng phát hiện két sắt chứa nhiều vàng thỏi và trang sức nhưng chưa được khóa. Thấy có cơ hội, người phụ nữ nảy sinh lòng tham và bắt đầu lấy trộm một số món trang sức nhỏ đem bán lấy tiền.

Sau nhiều lần trộm cắp mà bà Tần không phát hiện, bà Hoàng tiếp tục thực hiện hành vi với số tài sản có giá trị lớn hơn. Người này đặt mua một thỏi vàng giả 50g trên mạng rồi lén lấy thỏi vàng thật trong két sắt của bà Tần, thay thế bằng thỏi vàng giả đã chuẩn bị từ trước.

Trong thời gian tiếp theo, bà Hoàng tiếp tục lấy trộm nhiều tài sản khác như vòng tay, lắc vàng và dây chuyền để mang đi bán. Việc đánh tráo diễn ra trong thời gian dài nhưng bà Tần vẫn không phát hiện thỏi vàng mình cất giữ đã bị thay thế.

Theo Công an huyện Thạch Trụ, lực lượng chức năng đã thu hồi 95.000 NDT tiền tang vật (khoảng 366 triệu đồng) và hoàn trả cho bị hại. Bà Hoàng đã bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự. Vụ án tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chú ý bảo quản tài sản có giá trị, đặc biệt là vàng miếng và trang sức. Với vàng mua từ ngân hàng, người sở hữu nên giữ nguyên lớp niêm phong, bao bì và giấy chứng nhận đi kèm để tránh ảnh hưởng đến quá trình kiểm định, giao dịch sau này.

Khi có nhu cầu bán lại, người mua nên ưu tiên giao dịch tại ngân hàng hoặc đơn vị đã bán sản phẩm để thuận lợi cho việc đối chiếu thông tin và thực hiện thủ tục thu mua. Người dân cũng có thể tìm hiểu dịch vụ gửi giữ kim loại quý của ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình bảo quản tài sản tại nhà.