Tiểu sử từng gây sốt của tỷ phú Jensen Huang - người vừa từ chức CEO Nvidia sau 33 năm gây dựng GĐXH - Jensen Huang từng rửa bát, dọn dẹp tại nhà hàng rồi trở thành kỹ sư, sáng lập Nvidia và đưa hãng chip lên đỉnh cao AI trước khi từ chức.

Jensen Huang nói lời xin lỗi

Ông Huang đang đối mặt cuộc điều tra của NVIDIA. ẢNH: REUTERS





Theo Tạp chí Sức khỏe 24h dịch từ The Wall Street Journal, trong tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi rời vị trí CEO Nvidia tuần trước, Jensen Huang cho biết ông đã nhận được nhiều lời kêu gọi trở lại từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của công ty.

"Kể từ khi tôi rời đi, tôi đã nhận được rất nhiều lời kêu gọi từ nhân viên, nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của Nvidia mong muốn tôi trở lại vị trí CEO", Huang viết trong tuyên bố hôm 17/11.

Cũng rong tuyên bố hôm 17/11, Huang cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình và nhân viên Nvidia, thừa nhận đã mắc "những sai lầm nghiêm trọng" trong đời sống cá nhân và không đáp ứng được những tiêu chuẩn mà công ty kỳ vọng.

"Tôi đã gây ra những vấn đề cho HĐQT và vô cùng hối tiếc về điều đó. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình", Huang viết.

Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi là người Mỹ, đồng thời cho rằng chính nước Mỹ đã mang đến những cơ hội định hình sự nghiệp và giúp Nvidia có thể ra đời.

Trước đó, theo bài viết, Huang đã xin lỗi nhân viên hôm 8/11 liên quan đến việc không chung thủy trong hôn nhân. Thời điểm này cũng trùng với lúc HĐQT Nvidia bắt đầu điều tra nghi vấn ông tiết lộ thông tin mật cho Alice Huang trong mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc giữa hai người.

Khi đó, Huang bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ từng bước lấy lại niềm tin từ những người thân yêu.

Phát biểu của Huang được đưa ra sau khi HĐQT Nvidia thông báo thành lập một ủy ban mới phụ trách giám sát các chính sách an ninh quốc gia và việc tuân thủ quy định kiểm soát xuất khẩu của công ty.

Theo The Wall Street Journal, quyết định này được đưa ra sau những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của Huang, trong đó có cáo buộc ông có quan hệ tình cảm với một người bị nghi là điệp viên Trung Quốc và một nhân viên của công ty.

Khả năng Huang trở lại điều hành Nvidia đã thu hút sự chú ý lớn trong tuần qua. Nhiều nhân viên, nhà đầu tư, nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ và cả Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng về vấn đề này.

Liệu còn cơ hội nào cho cựu CEO Jensen Huang?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng tỷ phú công nghệ Elon Musk và hàng chục nghìn người khác đã lên tiếng ủng hộ việc đưa Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia.





Tính đến hôm qua (giờ VN), hơn 180.000 người đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu đưa ông Huang quay lại. Tỉ phú Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, lên tiếng ủng hộ và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không phản đối việc bổ nhiệm lại ông Huang vào vị trí lãnh đạo NVIDIA.

Tuy nhiên trên thực tế, hy vọng Jensen Huang quay lại điều hành Nvidia đang ngày càng trở nên mong manh. Vietnamnet đăng tải, theo các nguồn tin tiết lộ với The New York Post, hội đồng quản trị Nvidia hiện không cân nhắc khôi phục vị trí CEO cho vị lãnh đạo vừa từ chức, bất chấp những lời kêu gọi từ Elon Musk và nhiều nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ.

Thay vào đó, hội đồng quản trị đã thuê Wachtell Lipton, một trong những hãng luật danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, để tiến hành cuộc điều tra độc lập liên quan đến Jensen Huang.

Đây là động thái diễn ra sau khi ông rời ghế CEO vào tuần trước, khi những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, người bị nghi ngờ là gián điệp, được công bố.

Alice Huang không có quan hệ họ hàng với cựu CEO Nvidia. Người phụ nữ này từng giữ vị trí điều hành tại Megaspeed, một công ty trí tuệ nhân tạo có trụ sở ở Singapore.

Doanh nghiệp này bị nghi ngờ đóng vai trò trung gian hỗ trợ hoạt động tuồn trái phép những dòng chip AI cao cấp nhất của Nvidia sang Trung Quốc.

Không dừng lại ở đó, Jensen Huang còn bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, một nhân viên cấp dưới trực tiếp của ông tại Nvidia, cùng một nhân viên khác chưa được tiết lộ danh tính.

Những cáo buộc này khiến cuộc khủng hoảng tại Nvidia vượt xa phạm vi một bê bối đời tư thông thường, đặt ra hàng loạt câu hỏi về văn hóa quản trị, cơ chế giám sát nội bộ và trách nhiệm của ban lãnh đạo tập đoàn công nghệ có giá trị hàng nghìn tỷ USD.

Các nguồn tin cho biết hội đồng quản trị Nvidia chưa từng tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng đưa Jensen Huang trở lại.

Một người am hiểu vấn đề thẳng thắn nhận định: "Không có con đường thực tế nào để ông ấy quay trở lại".