Phát hiện hòn đá lạ dày 15cm, dài 25cm nặng 3,4 kg tỏa mùi thơm nằm lăn lóc bên bờ biển, giá trị ước tính hơn 3 tỷ đồng

Hòn đá lạ dày 15cm, dài 25cm nặng 3,4 kg tỏa mùi thơm nằm lăn lóc bên bờ biển

Long diên vương nặng 3,4 kg

Theo VTC News, cách đây hơn 4 năm, vào ngày 22/6/2022, người đánh cá Prachin Phuekphisut, 64 tuổi ở tỉnh Trat, Thái Lan, đang trông cháu chơi ngoài bãi biển thì nhìn thấy "hòn đá lạ" lộ diện trên cát trắng. Vật thể dày 15 cm và dài 25 cm, có mùi hơi tanh nhưng không quá nồng và tan chảy như mỡ khi gặp nhiệt.

Nghi ngờ đó là một khối long diên hương, chất nôn quý hiếm của cá nhà táng, ông mang nó về nhà với hy vọng kiếm được số tiền lớn.

Prachin sau đó đến đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu giúp đỡ và Trung tá Banjerd Krachangsaeng cho biết họ sẽ hỗ trợ gia đình.

"Chúng tôi đã giúp Prachin liên hệ với một chuyên gia ở Bangkok để xác thực khối long diên hương, lấy chứng chỉ và bán nó với đúng giá trị", Krachangsaeng nói với Newsflare. Sau khi vật thể được xác định là long diên hương thật, nó sẽ được trao trả lại cho người tìm thấy ban đầu.

Việc định giá long diên hương phụ thuộc vào chất lượng của chúng. Dựa trên các định giá trước đây, Krachangsaeng ước tính cục nôn mà Prachin sở hữu có thể bán được với giá 130.000 USD, quy đổi khoảng gần 3,4 tỷ đồng theo thời giá hiện tại.

Prachin hào hứng cho biết ông sẽ bán khối long diên hương và dùng số tiền này để đưa các cháu đi du lịch nước ngoài, sau đó cho chúng học đại học. "Tôi muốn một cuộc sống an toàn cho các con và cháu mình. Tôi chắc chắn sẽ bán khối long diên hương sau khi nó được xác minh", người đánh cá - thường chỉ kiếm được số tiền hơn 240 USD mỗi tháng từ chiếc thuyền gỗ - chia sẻ.

Long diên hương hình thành khi ống mật trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng tiết ra các chất để dọn đường cho những vật cứng hoặc nhọn. Khối chất nhầy này sau đó được cá nhà táng nôn ra, cứng lại và trôi nổi trên biển. Long diên hương ban đầu có mùi hôi, nhưng sau khi khô lại, nó tỏa ra mùi hương dịu ngọt và lâu tan. Điều này khiến long diên hương trở thành nguyên liệu quý trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa.

Hòn đá lạ chính là long diên hương

Long diên hương được hình thành từ ruột cá nhà táng.

Theo Người đưa tin, ược hình thành từ ruột cá nhà táng. Loài cá này khi ăn những con mực nang khổng lồ thì cái mai trong thân mực chịu tác động bởi dịch mật tiết ra từ ống mật. Sau đó một số phản ứng hóa học của dịch mật sẽ khiến mai mực trở thành một chất dẻo lầy nhầy nhưng không tiêu hóa được. Đến khi chất dẻo tích tụ thành khối lớn, theo phản xạ nhu động ruột, cá nhà táng sẽ nôn nó ra. Lúc ấy nó có mùi tanh của phân cá rồi trải qua nhiều tháng lênh đênh trong nước biển, chịu những phản ứng quang học, ôxy hóa, chất dẻo dần dần cứng lại như sáp, có màu trắng, vàng, xám hoặc xám đen.

Ở giai đoạn này vị của nó hơi ngọt và khi đun nóng đến 62 độ C, nó trở thành lỏng, nhớt như dầu ăn. Nếu đun đến 100 độ C, nó bay hơi thành màu trắng, hòa tan trong rượu, ête, cồn. Giáo sư Jean Maurice thuộc khoa Hóa, Đại học Paris-Sud 11 nói: "Đặc tính của long diên hương là nó giữ mùi thơm rất lâu. Một thí nghiệm của chúng tôi cho thấy khi nhúng phần đầu của một que tăm vào long diên hương dạng lỏng rồi thả vào chai rượu 750ml đã mở nắp thì sau 3 tháng, mùi rượu bay hơi hết nhưng mùi thơm long diên hương vẫn còn nguyên. Đó cũng là lý do vì sao ngành công nghiệp nước hoa cần đến nó".

Và không chỉ quý hiếm, đắt tiền, long diên hương còn là loại hàng hóa khó mua nhất thế giới bởi lẽ nó hoàn toàn phụ thuộc vào cá nhà táng. Theo khảo sát của những chuyên gia sinh vật biển, trung bình cứ 100 con cá nhà táng thì mới có 1 con nôn ra long diên hương. Giáo sư Maurice nói tiếp: "Đến nay vẫn chưa rõ về cơ chế nôn ra long diên hương ở cá nhà táng bởi lẽ mực khổng lồ là thức ăn ưa thích của nó nhưng không phải bất cứ con cá nhà táng nào khi ăn vào thì sau một thời gian nó cũng nôn".

Một giả thuyết của các nhà khoa học ở Trung tâm nghiên cứu biển San Diego, bang California, Mỹ, tạm được chấp nhận là: Tùy vào nồng độ và khối lượng dịch mật của cá nhà táng tiết ra để tiêu hóa thức ăn, những cái mai mực khổng lồ có thể bị phân hủy, hoặc có thể trở thành chất bã nhầy khiến cá nhà táng không thể bài tiết nên cách duy nhất là nó phải nôn ra để cân bằng.