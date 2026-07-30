Phát hiện 'nhà máy nổi' dài 376 m rời Trung Quốc địa điểm cách xa 12.000 km - cung cấp hơn 2 triệu tấn 'vàng lỏng' mỗi năm

Theo Global Times, nhà máy khí hóa lỏng nổi (FLNG) NGUYA đã chính thức rời xưởng đóng tàu tại Trung Quốc để tới vùng biển ngoài khơi Cộng hòa Congo. Đây là nhà máy FLNG lớn nhất từng được chế tạo tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của nước này trong lĩnh vực chế tạo thiết bị năng lượng ngoài khơi.

NGUYA được tập đoàn dầu khí Eni của Ý đặt hàng để phục vụ dự án Congo LNG. Sau khi đến nơi, nhà máy sẽ neo cố định ngoài khơi gần thành phố cảng Pointe-Noire, nơi tiếp nhận khí tự nhiên từ các mỏ dưới đáy biển, hóa lỏng ngay trên biển rồi lưu trữ và chuyển sang tàu chuyên dụng để xuất khẩu. Công suất thiết kế đạt 2,4 triệu tấn LNG mỗi năm.

Công trình có chiều dài 376 m, rộng 60 m và cao 35 m. Hệ thống kho chứa có khả năng lưu trữ tối đa 180.000 m³ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng 45.000 m³ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), cho phép vận hành liên tục ngoài khơi trong nhiều năm.

Toàn bộ nhà máy được chế tạo bởi Wison New Energies tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Từ thời điểm ký hợp đồng cuối năm 2022 đến khi bàn giao chỉ mất khoảng 33 tháng, sớm hơn kế hoạch một tháng. Đối với một dự án FLNG quy mô lớn, đây được xem là tiến độ rất nhanh.

Đây là một trong những nhà máy LNG nổi lớn nhất thế giới.

FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) là nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên đặt trên biển. Hệ thống có thể tiếp nhận trực tiếp khí khai thác từ các giếng ngoài khơi, làm lạnh xuống khoảng âm 162°C để chuyển thành dạng lỏng, lưu trữ trong các bồn chuyên dụng và bơm sang tàu vận tải LNG. Giải pháp này giúp loại bỏ nhu cầu xây dựng đường ống và nhà máy hóa lỏng trên đất liền, rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí đầu tư và khai thác hiệu quả các mỏ khí xa bờ.

Khi đi vào hoạt động, NGUYA sẽ phối hợp với nhà máy nổi Tango FLNG đang vận hành tại dự án Congo LNG. Hai cơ sở sẽ nâng tổng công suất sản xuất LNG của dự án lên khoảng 3 triệu tấn mỗi năm, góp phần đưa Cộng hòa Congo trở thành một trong những trung tâm xuất khẩu LNG mới của châu Phi.

Đối với Congo, dự án giúp khai thác hiệu quả nguồn khí ngoài khơi, tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm việc làm. Trong khi đó, Eni sẽ chủ động hơn trong chuỗi khai thác, hóa lỏng và xuất khẩu khí tự nhiên, đồng thời bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Việc hoàn thành NGUYA cũng phản ánh bước tiến của ngành công nghiệp đóng tàu và chế tạo thiết bị LNG của Trung Quốc. Trong nhiều năm, lĩnh vực FLNG chủ yếu do các nhà thầu Hàn Quốc thống trị. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc đang dần thu hẹp khoảng cách nhờ năng lực chế tạo những tổ hợp nổi có quy mô lớn, thời gian thi công ngắn và chi phí cạnh tranh.

Tuy nhiên, cần lưu ý NGUYA là nhà máy FLNG lớn nhất từng được chế tạo tại Trung Quốc chứ không phải lớn nhất thế giới. Kỷ lục toàn cầu hiện vẫn thuộc về Prelude FLNG của Shell với chiều dài khoảng 488 m và công suất khoảng 3,6 triệu tấn LNG mỗi năm.

Ngoài quy mô lớn, NGUYA còn được tích hợp nhiều công nghệ mới trong hệ thống hóa lỏng và bể chứa LNG nhằm nâng cao hiệu suất vận hành. Nhà máy sử dụng động cơ đa nhiên liệu kết hợp hệ thống thu hồi nhiệt để giảm tiêu hao năng lượng và hạn chế phát thải carbon, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành LNG.

Khí tự nhiên hóa lỏng được nhiều quốc gia xem là nguồn nhiên liệu chuyển tiếp trong quá trình giảm phát thải, do khi đốt tạo ra lượng khí nhà kính thấp hơn than đá và dầu mỏ. Việc đầu tư các nhà máy FLNG như NGUYA cho thấy nhu cầu phát triển nguồn cung LNG vẫn tiếp tục gia tăng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Theo Global Times, việc hoàn thành và bàn giao NGUYA không chỉ giúp tăng năng lực xuất khẩu thiết bị năng lượng của Trung Quốc mà còn chứng minh khả năng thực hiện các dự án FLNG quy mô lớn trong thời gian ngắn. Khi đi vào vận hành tại dự án Congo LNG, nhà máy sẽ cung cấp 2,4 triệu tấn LNG mỗi năm, góp phần mở rộng nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng cho thị trường quốc tế.

Đức Minh