Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Sự xuất hiện bất ngờ của "phượng hoàng"

Theo Sohu, vào năm 1983, Quách Tồn Tỏa, người Sơn Tây, Trung Quốc, quyết định trở về quê nhà để làm công việc trông giữ rừng. Một ngày nọ, khi đang đi dạo quanh khu rừng gần nhà, Quách Tồn Tỏa bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau ngôi nhà. Dường như đó là tiếng của con thú đang rình rập kiếm mồi. Anh lập tức đi về hướng đó và cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy một con chim kỳ lạ với bộ lông rực rỡ.

Quách Tồn Tỏa đang kể lại việc lần đầu nhìn thấy "phượng hoàng" trong truyền thuyết. (Ảnh: Sohu)

Con chim có bộ lông rực rỡ đầy màu sắc. Quách Tồn Tỏa liền nghĩ đến loài "phượng hoàng" mà cha mình thường nhắc đến. Anh vội chạy vào nhà lấy chút ngũ cốc để dụ chim đến gần, và thật kỳ diệu, con chim đã ăn ngay khi nhận ra anh không có ý định làm hại. Trước khi bay đi, chim quay lại nhìn anh rồi phát ra tiếng kêu lạ.

Lai lịch bất ngờ của những con "phượng hoàng"

Sau lần đó, Quách Tồn Tỏa tiếp tục để thức ăn ngoài vườn. Dần dần, mỗi ngày, số lượng chim đến ăn càng tăng lên. Theo lời anh kể, chỉ trong một thời gian ngắn, có đến chục con "phượng hoàng" cùng kéo đến nhà anh.

Con chim mà Quách Tồn Tỏa tìm thấy có bộ lông rực rỡ đầy màu sắc.

Vào năm 1989, sau khi khoe ảnh chụp những con chim "phượng hoàng" với bạn bè, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Không rõ bằng cách nào, thông tin về những con chim này đã tới tai các chuyên gia động vật học. Một nhóm chuyên gia đã tìm tới tận nhà Quách Tồn Tỏa. Khi đó, danh tính thực sự của những con "phượng hoàng" mới được xác định. Hóa ra, chúng không phải là loài vật trong truyền thuyết mà là chim trĩ đỏ 7 màu, một loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc.

Chim trĩ đỏ 7 màu, hay còn gọi là trĩ 7 màu, là một loài chim trong họ Phasianidae. Loài này xuất phát từ miền Tây Trung Quốc và hiện nay chỉ còn xuất hiện chủ yếu ở một số khu vực thuộc châu Á. Loài chim này nổi bật với bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ, với các mảng màu vàng óng phủ từ đỉnh đầu đến gốc đuôi, đặc biệt phần cổ và cánh đan xen nhiều khoang sắc lông đen, vàng và tím.

Những con "phượng hoàng" được Quách Tồn Tỏa cho ăn hàng ngày là chim trĩ đỏ 7 màu, một loài động vật hoang dã quý hiếm, thuộc diện bảo vệ cấp quốc gia ở Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Bộ lông tuyệt đẹp của chim trĩ đỏ 7 màu khiến chúng được ví như "phượng hoàng", loài chim huyền thoại trong văn hóa phương Đông. Đây cũng là lý do tại sao loài chim này được nuôi làm cảnh và có giá trị cao. Người dân thường tin rằng chúng mang lại may mắn và tài lộc nhờ màu sắc đặc biệt.

Tình trạng bảo vệ và bảo tồn loài

Chim trĩ đỏ 7 màu có cơ thể dài từ 80 cm đến 100 cm, riêng bộ lông đuôi của chim đực có thể dài tới 1 mét. Mặc dù có khả năng bay rất tốt, chúng lại ưa thích di chuyển trên mặt đất để kiếm ăn. Thức ăn của chúng gồm lá cây, măng tre, côn trùng và động vật nhỏ. Chúng sống ở độ cao từ 2.500 mét so với mực nước biển, trong môi trường có nhiều cây bụi và rừng chồi.

Chim trĩ đỏ 7 màu có cơ thể dài từ 80 cm đến 100 cm, riêng bộ lông đuôi của chim đực có thể dài tới 1 mét. (Ảnh: Sohu)

Chim trĩ đỏ 7 màu được coi là quý hiếm và mang giá trị bảo tồn cao tại Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Bộ lông tuyệt đẹp của chim trĩ đỏ 7 màu khiến chúng được ví như "phượng hoàng". (Ảnh: Sohu)

Vì loài chim này được coi là quý hiếm và mang giá trị bảo tồn cao, Quách Tồn Tỏa đã quyết định xây dựng một khu bảo tồn riêng cho những con chim trĩ đỏ 7 màu của mình. Bảo tồn này không chỉ giúp loài chim này phát triển mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã. Nhờ sự bảo vệ của Quách Tồn Tỏa, những con chim này không chỉ sống khỏe mạnh mà còn thu hút khách tham quan và du lịch, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh.

Câu chuyện về Quách Tồn Tỏa và những con "phượng hoàng" không chỉ là câu chuyện về một loài động vật quý hiếm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự bảo vệ thiên nhiên. Từ một loài chim tưởng chừng như chỉ tồn tại trong huyền thoại, giờ đây chúng đã trở thành một phần quan trọng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời mang lại nguồn lợi lớn cho những người yêu thiên nhiên.