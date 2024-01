Phát hiện thi thể 3 người trên giường ngủ, cạnh một vật dụng quen thuộc trong mùa rét

Điều kì diệu đến với cô gái trẻ trong giây phút đối mặt với 'yêu râu xanh' tại nghĩa trang giữa đêm vắng GĐXH - Sau khi tông xe khiến chị T. ngã ra đường, Đông đã tấn công, khống chế nạn nhân rồi kéo vào nghĩa trang nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang điều tra vụ phát hiện thi thể 3 người trong một gia đình trên giường ngủ tại địa phận xã An Hà.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (28/1), anh Nguyễn Văn H (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N (trú tại xã An Hà, huyện Lạng Giang) không thấy gia đình anh N. dậy nên gọi cửa, nhưng không ai đáp lời.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh H. đã thông báo sự việc cho người thân anh N. tới kiểm tra. Khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể anh Đ.V.N. (SN 1984), chị P.T.V. (SN 1983, vợ anh N.) cùng người con trai là cháu Đ.V.Đ. (SN 2019) tử vong trên giường.

Điều đáng nói, trong phòng ngủ rộng hơn 10 m2 kín cửa, các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết.

