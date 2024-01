Điều kì diệu đến với cô gái trẻ trong giây phút đối mặt với 'yêu râu xanh' tại nghĩa trang giữa đêm vắng

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội "Hiếp dâm".

Trước đó, vào khoảng 22h45' ngày 5/1, Nguyễn Đình Đông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách (xã Hưng Hòa, TP Vinh) rồi tông vào xe máy của chị T. (24 tuổi, trú tại TP Vinh). Khi nạn nhân ngã ra đường, Đông liền khống chế, kéo vào khu nghĩa trang gần đó nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Đúng vào thời điểm trên, Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang chở vợ đi bệnh viện ngang qua. Thấy hai xe máy đổ bên đường, đồng thời nghe có tiếng kêu cứu, Đại úy Hà dừng xe kiểm tra.

Đại úy Công an dùng đèn xe quét xung quanh, phát hiện Nguyễn Đình Đông đang ngồi đè lên người cô gái. Bị phát hiện, Đông bỏ chạy nhưng bị Đại úy Hà cùng người đi đường khống chế.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Hòa đã có mặt, phối hợp bắt giữ nghi phạm hiếp dâm.

Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận đã đấm vào mặt, bóp cổ nạn nhân nhằm thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị người đi đường phát hiện nên bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Đình Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: TP

Đánh giá về vụ việc, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi của đối tượng là rất nguy hiểm, có tính chất côn đồ và thể hiện ý thức coi thường pháp luật, sẵn sàng sử dụng vũ lực tấn công nạn nhân nhằm mục đích thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Sự việc là phạm tội quả tang nên việc bắt giữ, xử lý đối tượng này về tội "Hiếp dâm" là có căn cứ, đúng pháp luật.

Pháp luật Việt Nam bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, bảo vệ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền tự do tình dục của mọi người. Bởi vậy, việc dùng vũ lực nhằm quan hệ tình dục trái ý muốn là hành vi hiếp dâm, quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự. Khung hình phạt cao nhất của tội "Hiếp dâm" là 2 năm tù, cao nhất tới chung thân.

Điều đáng nói, trước khi thực hiện hành vi dùng sức mạnh thể chất để tấn công, nhằm mục đích quan hệ tình dục thì đối tượng này đã đâm xe và đấm, bóp cổ nạn nhân. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ vụ va chạm xe với nạn nhân là vô tình hay cố ý. Nếu đây là hành vi cố ý của đối tượng nhằm mục đích tạo tình huống, cơ hội để giở trò đồi bại thì tính chất vụ việc là cực kỳ nguy hiểm.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Sự việc xảy ra nơi công cộng, vào đêm khuya ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, đe dọa đến tính mạng sức khỏe, danh dự nhân phẩm của nạn nhân nên đối tượng này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ bị xâm hại tình dục đối với các cô gái trẻ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Bởi vậy, vụ án này sẽ là bài học cho nhiều người trong việc cần nâng cao tinh thần cảnh giác và có những giải pháp phòng tránh khi đi tới những khu vực vắng vẻ, nhất là lại vào ban đêm.