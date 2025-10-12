Mới nhất
Phẫu thuật ‘nắn’ xương sườn giúp cô gái gen Z có vòng eo con kiến, giảm 15cm

Chủ nhật, 08:31 12/10/2025 | Bốn phương
Chăm tập gym mà eo vẫn to, cô gái 25 tuổi chấp nhận ca siết eo bằng phẫu thuật định hình xương sườn; phương pháp mới này giúp cô giảm 15cm vòng eo.

Natalie Y (25 tuổi, sống tại New York, Mỹ) nghiên cứu rất kỹ trước khi quyết định thực hiện ca phẫu thuật; bản thân cũng đang làm việc trong lĩnh vực y tế thẩm mỹ , theo The Cut.

“Tôi là trợ lý y khoa cho bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép, Tiến sỹ Thomas Sterry. Tôi từng được ông tiêm botox và filler nên khi quyết định thay đổi cơ thể mình, tôi đã chọn chính ông ấy để thực hiện", Natalie nói, cho biết dù chăm chỉ tập gym , cô vẫn luôn tự ti về phần hông và lưng của mình.

“Tôi tích mỡ ở hai bên hông và lưng trên, khiến thân hình trông vuông vức. Dù tập luyện đều đặn, tôi vẫn không thể loại bỏ được phần mỡ đó. Tôi cảm thấy mình không có dáng eo, nhìn tổng thể rất ngắn và thiếu đường cong", cô gái 25 tuổi chia sẻ.

- Ảnh 1.

Cô gái thay đổi cơ thể sau ca phẫu thuật gây sốc. (Ảnh: GettyImages)

Sau khi được tư vấn, Tiến sỹ Sterry giải thích rằng hút mỡ chỉ giúp loại bỏ mô mỡ, không thể thay đổi cấu trúc xương vốn là nguyên nhân khiến eo cô kém thon gọn. Để tạo dáng đồng hồ cát, cần điều chỉnh xương sườn để eo cong vào trong.

Cô gái này đã chủ động lựa chọn phương pháp phẫu thuật có tên RibXcar, còn được gọi là phẫu thuật tái tạo xương sườn. Đây là kỹ thuật tạo hình xương sườn ít xâm lấn, không cần cắt bỏ xương mà chỉ điều chỉnh lại cấu trúc để giúp vòng eo trở nên thon gọn, cong mềm hơn.

Mặc dù còn mới mẻ và chưa được phổ biến rộng rãi, phương pháp này đang dần thu hút sự chú ý trong giới làm đẹp. Các chuyên gia cho biết, dù được đánh giá là có rủi ro tương đối thấp, biến chứng vẫn có thể xảy ra, bao gồm đau mãn tính, sẹo xấu, dáng eo bị lõm hoặc mất đi phần nào chức năng bảo vệ tự nhiên của khung xương sườn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải mặc corset (loại áo lót hoặc đai bó sát, có tác dụng định hình cơ thể) trong vòng ba tháng để cố định và định hình dáng eo. Quá trình này có thể giúp giảm tới 1cm vòng eo, nhưng yêu cầu người thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của bác sỹ và đặc biệt chỉ nên tiến hành tại các cơ sở được cấp phép, với bác sỹ phẫu thuật có chứng chỉ hành nghề.

- Ảnh 2.

Hình ảnh vòng eo trước và sau khi phẫu thuật. (Ảnh: Drsterry)

- Ảnh 3.

Natalie thực hiện phẫu thuật RibXcar ở New York, Mỹ. (Ảnh: Drsterry)

Khi Natalie chia sẻ ý định của mình với bạn bè, hầu hết đều sốc nhưng cũng tỏ ra ủng hộ. Cô là bệnh nhân đầu tiên được Tiến sỹ Sterry thực hiện phẫu thuật này tại New York, sau khi ông tiến hành vài ca thành công ở Peru. Chi phí là 9.900 USD (khoảng 260 triệu đồng), chưa bao gồm hút mỡ. Nếu kết hợp thêm hút mỡ, tổng chi phí có thể lên tới 16.000 USD (khoảng 420 triệu đồng).

Natalie thừa nhận, giai đoạn hồi phục không hề dễ dàng: “Có những lúc tôi rất thất vọng với cơ thể mình. Ban đầu tôi thấy kết quả không rõ rệt, người vẫn sưng và nặng nề. Nhưng tôi phải kiên nhẫn, chờ đến khi hồi phục hoàn toàn để thấy được sự khác biệt".

Sau 3 tháng, cô khẳng định đã giảm được tới 15cm vòng eo và hiện tại cảm thấy “như một con người mới”. “Tôi tự tin hơn rất nhiều, dáng người cũng gọn gàng, cân đối hơn trước", Natalie chia sẻ.

Dù vậy, các chuyên gia y khoa vẫn cảnh báo rằng mọi can thiệp thẩm mỹ đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là những phương pháp mới chưa được nghiên cứu lâu dài. Việc theo đuổi chuẩn sắc đẹp “vòng eo con kiến” cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặt sức khỏe và an toàn lên hàng đầu, thay vì chỉ chạy theo hình thể lý tưởng trên mạng xã hội.

Tại Anh, vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ kiểu này đã dấy lên nhiều tranh luận. Tháng 11/2024, tờ Daily Mirror phát động chiến dịch kêu gọi cấm các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ không an toàn và thắt chặt quy định pháp lý đối với ngành công nghiệp làm đẹp. Chiến dịch hướng tới việc nâng cao nhận thức của công chúng về rủi ro của “du lịch y tế”, xu hướng sang nước khác để thực hiện phẫu thuật giá rẻ, đồng thời bảo vệ an toàn cho bệnh nhân.

Nhật Thùy(Nguồn: Mirror)
Top