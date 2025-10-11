Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ

Thứ bảy, 10:31 11/10/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người luôn biết cách giấu đi con người thật của mình. Họ không dễ để người khác nhìn thấu, luôn khoác lên mình "chiếc mặt nạ" hoàn hảo.

Dưới đây là 4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất nhất, bề ngoài một kiểu nhưng nội tâm lại hoàn toàn khác.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Mạnh mẽ bên ngoài, yếu đuối bên trong

Nhắc đến Bạch Dương, ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh người tràn đầy năng lượng, tự tin và kiên cường.

Họ luôn xuất hiện với dáng vẻ mạnh mẽ, khiến người khác tin rằng họ chẳng bao giờ gục ngã.

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc ấy lại là một tâm hồn nhạy cảm. Bạch Dương dễ bị tổn thương, chỉ là họ giỏi che giấu cảm xúc đến mức người khác chẳng thể nhận ra.

Khi đau lòng, họ chọn im lặng thay vì than vãn, chỉ một mình gặm nhấm nỗi buồn cho đến khi mọi thứ qua đi.

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ - Ảnh 1.

Bạch Dương dễ bị tổn thương, chỉ là họ giỏi che giấu cảm xúc đến mức người khác chẳng thể nhận ra. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Nụ cười ấm áp che giấu tâm hồn mong manh

Cự Giải vốn nổi tiếng là người tình cảm, chu đáo và biết quan tâm. Thế nhưng ít ai biết rằng thế giới nội tâm của cung hoàng đạo này cực kỳ phức tạp.

Bề ngoài, Cự Giải có thể tỏ ra bình tĩnh, lý trí, thậm chí là "khó gần". Nhưng thật ra, họ luôn trong trạng thái bất an, dễ bị tổn thương và thường tự mâu thuẫn với chính mình.

Cự Giải sợ bị tổn thương đến mức phải tự dựng nên lớp vỏ kiên cố, chỉ để giấu đi sự yếu mềm trong lòng.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Người luôn tươi cười nhưng chẳng bao giờ yên lòng

Thiên Bình là cung hoàng đạo luôn muốn được người khác yêu mến, được công nhận và đánh giá cao.

Họ xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, duyên dáng, luôn biết cách cư xử khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.

Nhưng ít ai biết rằng Thiên Bình thật ra rất sợ làm người khác thất vọng. Họ cố gắng quá mức để làm hài lòng tất cả, đến mức quên mất cảm xúc của chính mình.

Khi gặp rắc rối, Thiên Bình dễ rơi vào trạng thái rối bời, hoang mang, và đôi khi cần một người khác chỉ đường. Đó là sự yếu đuối mà họ không bao giờ để lộ ra ngoài.

4 cung hoàng đạo giỏi ngụy trang bản chất: Đừng vội tin vẻ ngoài của họ - Ảnh 2.

Thiên Bình cố gắng quá mức để làm hài lòng tất cả, đến mức quên mất cảm xúc của chính mình. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Ma Kết: Lạnh lùng là mặt nạ, ấm áp mới là bản chất thật

Nhìn bề ngoài, Ma Kết luôn toát ra vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng và có phần xa cách.

Với chỉ số thông minh cao và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, họ khiến người khác lầm tưởng rằng mình là người "khó gần".

Nhưng thực chất, Ma Kết lại là cung hoàng đạo rất tình cảm, thậm chí có chút ngây thơ và dễ xúc động. Họ chỉ giấu đi sự ấm áp ấy vì không muốn bị tổn thương hoặc bị hiểu lầm.

Ai đủ kiên nhẫn để bước qua lớp vỏ bọc của Ma Kết sẽ nhận ra họ là người chân thành và ấm áp đến bất ngờ.

4 cung hoàng đạo này sống nội tâm

4 cung hoàng đạo này có một điểm chung là họ đều sợ bị tổn thương nên chọn cách ngụy trang bản chất thật.

Dù là mạnh mẽ như Bạch Dương, nhạy cảm như Cự Giải, cầu toàn như Thiên Bình hay điềm tĩnh như Ma Kết, tất cả đều đang tìm kiếm sự an toàn trong cảm xúc.

Đôi khi, người giỏi che giấu nhất lại là người khao khát được thấu hiểu nhiều nhất.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Điểm mặt các cung hoàng đạo dễ thỏa hiệp: Mềm mỏng nhưng có khi bỏ lỡ cơ hộiĐiểm mặt các cung hoàng đạo dễ thỏa hiệp: Mềm mỏng nhưng có khi bỏ lỡ cơ hội

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người luôn kiên định, không ngại đối diện thử thách. Còn những người thuộc các cung hoàng đạo này chọn thỏa hiệp để giữ sự yên ổn và tránh xung đột.

5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn5 cung hoàng đạo càng kết hôn sớm càng hạnh phúc viên mãn

GĐXH - Nếu thuộc một trong những cung hoàng đạo dưới đây, bạn nên cân nhắc "yên bề gia thất" sớm để không bỏ lỡ phúc khí của mình.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

Những cung hoàng đạo giàu tình cảm, luôn nghĩ cho người khác

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

4 con giáp cực đoan: Nhạy cảm, sĩ diện và dễ biến chuyện nhỏ thành lớn

Ngày sinh Âm lịch may mắn: Cuối năm dễ hốt bạc, gia đình nở mày nở mặt

Ngày sinh Âm lịch may mắn: Cuối năm dễ hốt bạc, gia đình nở mày nở mặt

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn

4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn

Cùng chuyên mục

Trẻ càng thông minh càng khó bảo?: Hãy vui mừng nếu con bạn có 4 hành vi này

Trẻ càng thông minh càng khó bảo?: Hãy vui mừng nếu con bạn có 4 hành vi này

Nuôi dạy con - 3 phút trước

GĐXH - Những đứa trẻ thông minh thường có những suy nghĩ riêng, tính cách khác biệt, thích tìm tòi, khám phá, hành động nên nhiều lúc khiến bố mẹ đau đầu để tìm cách nuôi dạy phù hợpp.

Bán nhà phố về quê, khi hết tiền tôi phải chạy xe máy 40km để đi làm

Bán nhà phố về quê, khi hết tiền tôi phải chạy xe máy 40km để đi làm

Gia đình - 57 phút trước

Giấc mơ nào cũng cần cái giá để đánh đổi. Tôi đã trả bằng căn nhà phố, bằng sự mệt mỏi mỗi ngày, và bằng những bài học xương máu.

Mẹ chồng hứa cho đất để bòn tiền tôi 10 năm rồi sang tên cho con út

Mẹ chồng hứa cho đất để bòn tiền tôi 10 năm rồi sang tên cho con út

Gia đình - 12 giờ trước

Hơn 10 năm qua, hễ tôi để được khoản tiền nào là mẹ chồng “vay” sạch, luôn nói sẽ cho tôi ngôi nhà đang ở; gần đây mới tôi biết nhà đã được sang tên cho em chồng.

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

4 'quy luật nhân quả' trong giáo dục con giúp bạn biết trước được tuổi già thảnh thơi hay cô đơn

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Đôi khi, cha mẹ than vãn rằng con cái vô tâm, bất hiếu, nhưng có bao giờ họ tự hỏi liệu điều đó có phải là kết quả từ chính cách mình từng đối xử, từng giáo dục con hay không?

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Bị người lạ đuổi khỏi chỗ ở, ông chồng nghiện cờ bạc mới biết vợ đã lén bán nhà

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Nhìn 4 thói quen này, biết ngay vì sao nhiều đàn ông thông minh vẫn có cuộc đời thất bại

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người đàn ông vô tình mang trong mình những thói quen âm thầm kéo tụt thành công, khiến họ mãi không thể bứt phá.

4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn

4 việc tôi làm từ tuổi 40 để hưởng tuổi già an nhàn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đó là những khoản đầu tư không chỉ mang lại "lãi" vật chất mà còn giúp tôi tận hưởng một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ở tuổi 60.

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Không phải IQ cao, đây mới là 10 điều làm nên một người thông minh thật sự, bạn làm được bao nhiêu?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người thông minh không nói nhiều, họ chọn im lặng để quan sát, thấu hiểu và giữ cho tâm trí luôn bình yên giữa ồn ào cuộc sống.

Muốn con thành công: Hãy để con trải qua 2 thái cực 'tốt' và 'khổ', kết quả ngoài sức tưởng tượng

Muốn con thành công: Hãy để con trải qua 2 thái cực 'tốt' và 'khổ', kết quả ngoài sức tưởng tượng

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Con cái muốn thành tài, bắt buộc phải trải nghiệm hai thái cực cuộc sống: Vừa được thấy cuộc sống tốt nhất, vừa phải trải qua những ngày tháng khó khăn.

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

Cụ ông 91 tuổi sở hữu 17 tỷ đồng nhưng chỉ cho mỗi cháu thừa kế 1,7 triệu: Bài học đắt giá về tình thân

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sở hữu khối tài sản trị lớn, nhưng trong di chúc cụ ông 91 tuổi chỉ để lại cho các cháu vỏn vẹn 1,5 triệu đồng mỗi người. Lý do được đưa ra: "Lười đến thăm ông".

Xem nhiều

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Con cái cần cha mẹ nhất trong 3 năm này: Bỏ lỡ rồi, có thể sẽ phải cả đời hối tiếc!

Nuôi dạy con

GĐXH - Giai đoạn vàng mà cha mẹ có thể thực sự đồng hành cùng con cái chỉ vỏn vẹn trong vài năm, đặc biệt là giai đoạn 0-3 tuổi.

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Hai giai đoạn vàng quyết định tương lai của con mà 90% cha mẹ thường bỏ lỡ

Nuôi dạy con
60 tuổi, nếu có đủ 3 điều này, bạn đã thật sự thành công

60 tuổi, nếu có đủ 3 điều này, bạn đã thật sự thành công

Gia đình
Dành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông gia

Dành nửa lương hưu đưa cho con dâu, tôi nhận ra mình đã sai lầm nhiều năm sau một câu nói của thông gia

Gia đình
Các cung hoàng đạo càng áp lực càng tỏa sáng

Các cung hoàng đạo càng áp lực càng tỏa sáng

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top