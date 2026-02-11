Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay

Một phi công đã chụp được một cảnh tượng hiếm thấy từ buồng lái máy bay của mình, ghi lại hình ảnh những hàng mây giông từ trên cao. Chuỗi mây này được chụp phía trên bờ biển Tây Úc, thể hiện rõ hình dạng của một rãnh áp thấp ven biển phía Tây.

So sánh hình ảnh với dữ liệu radar, Cục Khí tượng Australoa cho biết với Yahoo News Australia rằng các cơn bão trải dài trên quãng đường 150km. Hình ảnh ngoạn mục này đã được chọn làm hình ảnh đại diện cho tháng 11 trong Lịch Thời tiết Australia năm nay.

Phi công Michelangelo Svrznjak đã chụp được bức ảnh tuyệt vời này phía trên Tây Úc từ buồng lái máy bay của mình. Nguồn: Michelangelo Svrznjak qua Cục Khí tượng Australia

"Mỗi đám mây giông có thể rộng từ vài đến vài chục km," một phát ngôn viên của Cục Khí tượng cho biết.

"Một trong những điểm đáng chú ý của bức ảnh này là hoàn toàn không có mây bao quanh và giữa mỗi đám mây dông lớn, cho phép chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn rõ ràng về đường dông."

Mặc dù thời tiết trên mây trông có vẻ trong lành và lặng gió, nhưng điều kiện thực tế trên mặt đất lại không như vậy. Những đám mây cao, xốp có khả năng tạo ra những cơn bão dữ dội, bao gồm mưa lớn, gió giật mạnh gây thiệt hại và mưa đá lớn.

"Đây là một cảnh tượng hiếm thấy về những đám mây giông, vì bức ảnh này được chụp ở độ cao khoảng 11 km so với mặt đất ," người phát ngôn cho biết.

"Nhìn từ mặt đất, những cơn bão này sẽ trông rất khác biệt, thậm chí có thể không thể phân biệt được với những đám mây xung quanh."

Phi công điều khiển máy quay, Michelangelo Svrznjak, nói với Cục điều tra rằng ông chưa từng thấy điều gì tương tự.

"Được chứng kiến chúng hình thành hoàn hảo, gần như cách đều nhau, quả là điều tuyệt vời," anh ấy nói. “Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”

Bà Andrea Peace, Giám đốc Thông tin Cộng đồng Quốc gia của Cục Khí tượng Australia cho biết hình ảnh của ông Svrznjak nổi bật khi lựa chọn ảnh cho lịch năm nay.

“Nó đã ngay lập tức thu hút tất cả các giám khảo,” cô ấy nói. “Ngay từ khi nhìn thấy nó, chúng tôi đã biết nó là một tác phẩm chiến thắng.”

“Từ góc nhìn của một nhà khí tượng học, thật tuyệt vời khi được quan sát khung cảnh từ trên cao. Chúng ta có thể thấy những gì đang xảy ra từ mặt đất và trên radar, nhưng được nhìn từ góc độ này thì quả là điều đặc biệt.”

Tại sao lại có nhiều đám mây giông xếp thành hàng thay vì chỉ một đám mây giông lớn?

Cục Khí tượng Australia giải thích rằng rãnh áp thấp thường đánh dấu ranh giới giữa các luồng gió hội tụ, không khí ẩm và khô hoặc nhiệt độ nóng và lạnh, nhưng những điều kiện này không đồng nhất dọc theo chiều dài của rãnh áp thấp.

Giông dưới mặt đất trông rất khác

"Điều này cho phép nhiều tế bào bão hình thành đồng thời trong điều kiện tương tự," người phát ngôn cho biết.

"Một cách để hiểu cách bão hình thành là hãy tưởng tượng một nồi nước đang sôi. Bạn biết rằng khi nước đạt đến một nhiệt độ nhất định, các bọt khí sẽ bắt đầu hình thành trên bề mặt nước. Bạn không biết chính xác bọt khí đầu tiên sẽ hình thành ở đâu, hoặc tổng cộng sẽ có bao nhiêu bọt khí hình thành trong nồi, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng tất cả chúng sẽ hình thành trong cùng điều kiện tương tự trong nồi."