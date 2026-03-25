Phi công tiết lộ điều đáng sợ nhất từng nhìn thấy khi đang bay
Cơ trưởng Steve thừa nhận ông từng nhìn thấy "UFO" nhưng không phải theo "nghĩa truyền thống".
Một phi công đã giải đáp những câu hỏi hóc búa từ người dùng trên mạng xã hội, hé lộ một số điều "kỳ lạ" và "đáng lo ngại" nhất mà ông từng gặp trong khi làm việc.
Khi nói đến việc đi du lịch bằng máy bay, hầu hết mọi người đều hy vọng mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch và hành trình suôn sẻ. Tuy nhiên, có vẻ như không phải lúc nào cũng vậy, khi một phi công của hãng American Airlines tiết lộ rằng ông đã nhìn thấy một số điều kỳ quặc khi đang điều khiển máy bay.
Cơ trưởng Steve đã tổ chức một buổi hỏi đáp trên mạng xã hội và trả lời nhiều thắc mắc của mọi người về nghề nghiệp này. Trả lời những người theo dõi trên trang TikTok cá nhân @captainsteeeve, cơ trưởng nhận được câu hỏi: "Ông đã bao giờ thấy điều gì kỳ lạ hoặc không thể giải thích được khi đang bay chưa?"
Steve có thể đoán được người đặt câu hỏi có lẽ đang hy vọng vào một câu trả lời liên quan đến người ngoài hành tinh, nhưng ông thừa nhận mình đã thấy UFO (vật thể bay không xác định) nhưng không phải theo "nghĩa truyền thống".
Ông giải thích: "À thì, cũng có một chút. Đôi khi các hình thái thời tiết trông hơi kỳ lạ. Tôi nghĩ bạn đang muốn hỏi 'Ông đã bao giờ thấy UFO chưa?'. Không phải theo nghĩa truyền thống của một chiếc UFO, thỉnh thoảng khi bạn đang bay, sẽ có thứ gì đó lướt qua bạn rất nhanh và thường thì đó là một quả bóng bay, kiểu như có một buổi diễu hành của trẻ em và một quả bóng chứa khí heli bay ngang qua."
Tuy nhiên, viên phi công lưu ý rằng ông đã từng có một quan sát gây lo ngại trước đây, và lý do tại sao thì rất dễ hiểu.
Ông tiếp tục: "Tôi đã thấy máy bay không người lái (drone) bay ngang qua. Điều đó thật đáng lo ngại. Nếu bạn muốn một chuyến bay an toàn và không gặp sự cố, việc bị một chiếc drone va phải chắc chắn không phải là một điều tốt".
Steve cũng giải thích rằng ông thường xuyên thấy những ánh sáng "kỳ lạ" khi lái máy bay mà ông phỏng đoán là do vệ tinh.
Viên phi công nói thêm: "Ngoài ra, khi bạn bay qua vùng biển Canada, có rất nhiều vệ tinh ở đó và đôi khi mặt trời phản chiếu vào chúng đúng góc độ khiến tất cả chúng đều rực sáng. Và điều đó trông rất kỳ lạ. Tất cả những vệ tinh đó ở trên cao, đôi khi chúng hiện ra rồi biến mất tùy thuộc vào cách mặt trời chiếu vào. Và một lần nữa, chỗ bạn ở có thể là đêm tối nhưng mặt trời lại đang chiếu vào chúng từ phía bên kia mà bạn không thấy được. Điều này khiến chúng sáng lên rồi tắt đi. Vì vậy, đôi khi trông chúng như đang di chuyển xung quanh nhưng thực tế không phải vậy. Chúng thực sự đứng yên và đúng là điều đó hơi kỳ lạ một chút."
Nguồn: Unilad
