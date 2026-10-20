Phim mới của đạo diễn 'Train to Busan' chưa ra rạp đã 'phủ sóng' toàn cầu

Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ Koreaherald, Chosunbiz), ngày 19/10, nhà phân phối CJ ENM thông báo doanh thu bán bản quyền quốc tế của bộ phim "Paradise Lost" (Thiên đường tăm tối) đã vượt kinh phí sản xuất. Kết quả này mang đến khởi đầu thuận lợi cho tác phẩm mới của đạo diễn "Train to Busan", trước khi phim chính thức ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 21/10.

Với một dự án có kinh phí sản xuất khoảng 500 triệu won, việc bán bản quyền cho 118 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy sức hấp dẫn của câu chuyện cùng lợi thế từ tên tuổi của đạo diễn Yeon Sang Ho.

Theo CJ ENM, các đối tác nước ngoài quan tâm đến cách phim khai thác những cảm xúc phổ quát về gia đình và tình mẫu tử trong một bối cảnh khác thường. Chủ đề này có khả năng tạo sự đồng cảm vượt qua khác biệt văn hóa.

"Paradise Lost" là bộ phim kinh phí thấp hiếm hoi của đạo diễn Yeon Sang Ho (Ảnh: CJ ENM)

Sức hút của bộ phim còn được thể hiện qua hành trình tham gia các liên hoan phim quốc tế. "Paradise Lost" ra mắt thế giới ngày 13/9 tại hạng mục "Special Presentations" của Liên hoan phim Toronto lần thứ 51. Tác phẩm sau đó có những suất chiếu thuộc chương trình "Gala Presentation" của Liên hoan phim Busan lần thứ 31. Sắp tới phim sẽ tiếp tục tham dự Liên hoan phim quốc tế Hawaii lần thứ 46.

Đạo diễn Yeon Sang Ho. (Ảnh: Yonhap)

"Paradise Lost" xoay quanh Ryu So Young (Kim Hyun Joo) một người mẹ mất đứa con trai duy nhất trong chuyến đi cắm trại với nhà trường. Khi một số nạn nhân được tìm thấy đã chết, So Young phải sống cùng nỗi đau và sự chờ đợi không có lời giải đáp. Cô tìm đến "Children of Paradise", chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái hiện hình ảnh con trai thuở nhỏ.

Những cuộc tương tác với đứa trẻ kỹ thuật số dần trở thành điểm tựa tinh thần của người mẹ. Mọi thứ thay đổi khi cậu con trai bất ngờ trở về trong hình hài một thanh niên. So Young mong con trở về, nhưng mong muốn ấy gắn chặt với hình ảnh trong quá khứ. Con trai cô ở hiện tại lại có những thay đổi và bí mật riêng. Sự hiện diện của cậu buộc người mẹ phải đối diện với khoảng cách giữa điều mình chờ đợi và điều thực sự xảy ra.

Được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh “bậc thầy zombie”, đạo diễn Yeon Sang Ho có thế mạnh bản thân ở thể loại viễn tưởng, hành động và giật gân. Sau tượng đài zombie Hàn Quốc "Train to Busan" và series đình đám "Hellbound", anh đã thành công khi mang đến phim điện ảnh viễn tưởng - giật gân mới "COLONY" trong thời gian qua. Với “Paradise Lost”, Yeon Sang Ho tiếp tục chứng minh sự quan tâm đến những vùng tối trong tâm lý con người - chủ đề từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông.

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