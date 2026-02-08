Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Phim Tết của Trấn Thành lại gây tò mò về mối quan hệ của các nhân vật GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành mang tên "Thỏ Ơi!!" lại khiến khán giả tò mò về những bí mật và mối quan hệ ẩn giấu giữa các nhân vật.

Phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" ra mắt trailer chính thức, hé lộ bóng tối len lỏi vào từng góc khuất tâm hồn, lật giở lớp mặt nạ hạnh phúc giả dối của từng nhân vật.

Sau showcase giới thiệu dàn diễn viên chính với những gương mặt trẻ gây chú ý như LyLy, Vĩnh Đam, Văn Mai Hương, Quốc Anh và đặc biệt là Pháo, phim điện ảnh "Thỏ Ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành ra mắt trailer chính thức, hé lộ câu chuyện đầy bí ẩn và căng thẳng của những nhân vật thành đạt nhưng chất chứa nhiều góc khuất trong hạnh phúc cá nhân.

Văn Mai Hương trong phim Tết của Trấn Thành.

Trailer mở đầu với cảnh Hải Lan (Văn Mai Hương) livestream và giới thiệu em gái ruột của mình là Hải Linh (LyLy) - một MC nổi tiếng với talkshow "Chị Bờ Vai". Câu nhận xét của khán giả "Chị em mà chả giống nhau" cất lên ngay sau đó phần nào hé lộ tính cách khác biệt của cặp chị em này. Hải Lan đốp chát, Hải Linh dịu dàng, nhưng liệu những tính cách này có phải là bảo chứng cho hôn nhân, khi trailer dần hé lộ hai chị em đều có những nghi ngờ với chồng mình là Thế Phong (Vĩnh Đam) và Ngọc Sơn (Quốc Anh). Và Nhật Hạ (Pháo) cùng Trần Kim (Trấn Thành) có mối liên hệ gì với hai cặp vợ chồng còn lại của bộ phim? Họ có phải là người gây ra sóng gió hay là những nhân vật sung túc giàu có hơn mới là mối nguy hiểm tiềm tàng? Ai mới thực sự là "Thỏ" bên dưới lớp mặt nạ bí ẩn?

Xuyên suốt trailer của "Thỏ Ơi!!" là bầu không khí căng thẳng và bí ẩn. Nhật Hạ và lời thú nhận: "Em đang quen một người có gia đình" lại càng như thả một quả bom vào những rối ren chồng chất. Người Nhật Hạ đang nhắm đến là ai? Là anh chàng thô kệch Ngọc Sơn đã quá chán ngán cô vợ hay chửi bới của mình, hay là chàng tổng tài lịch lãm, đối tượng trong mơ hiển nhiên của mọi cô gái? Tất cả vẫn còn là một ẩn số.

Đạo diễn Trấn Thành chia sẻ trong buổi showcase, "Thỏ Ơi!!" là câu chuyện về những người thành đạt. Nhưng thế giới hào nhoáng của họ càng bóng bẩy lại càng ẩn chứa nhiều góc khuất. Đầu trailer là câu hỏi nũng nịu của Hải Linh dành cho chồng: "Yêu em không?", nhưng lời yêu thì dễ dàng nói, vững lòng trước cám dỗ mới khó thực hành. Bên cạnh "Thỏ" xuất hiện trong trailer với những chia sẻ chấn động, những nhân vật khác liệu có đang đeo một mặt nạ thỏ vô hình, giả vờ ngây thơ không?

Văn Mai Hương và hội chị em trong một phân cảnh của "Thỏ Ơi!!".

Trailer của "Thỏ Ơi!!" cũng chính thức tiết lộ diễn xuất của dàn diễn viên chính trẻ trung, được đạo diễn Trấn Thành tin tưởng chọn mặt gửi vàng. Vẻ ngoài ngọt ngào của LyLy tương đồng với hình tượng của nữ MC Hải Linh thành công, có tất cả trong tay cả sự nghiệp lẫn hôn nhân hạnh phúc.

Văn Mai Hương không còn là nữ ca sĩ với giọng hát êm ái nhẹ nhàng, mà trở thành Hải Lan "chửi chồng như hát hay", đây cũng là điểm nổi bật thu hút sự chú ý của khán giả vì cách nhả thoại tự nhiên, đời thường mà vẫn rõ chữ trong lần đầu đóng phim.

Quốc Anh không còn là mỹ nam bóng bẩy mà trở thành anh chồng bạc nhược Ngọc Sơn của Hải Lan, phá vỡ hình tượng đã đóng khung cho mình. Vai trò mỹ nam trong phim được giao cho Vĩnh Đam vai Thế Phong, một người chồng hoàn hảo, nhưng trên đời liệu có ai hoàn hảo? Và ẩn số lớn nhất nằm ở Nhật Hạ của rapper Pháo. Khó mà nhận ra nữ rapper/ca sỹ với cá tính mạnh mẽ, yêu đương quyết liệt trong hình ảnh Nhật Hạ khóc lóc chặn đầu xe, ám ảnh và đeo bám người khác, đến mức sẵn sàng gào vào mặt Trần Kim rằng "Anh ta có đá tao một trăm lần tao cũng sẽ không quay lại với mày".

Trailer phim "Thỏ Ơ!!" trong phim Tết của Trấn Thành có nhiều tình tiết đáng chú ý.

Tương tự như những chiếc mặt nạ đeo lên từng khách mời xuất hiện trong talkshow Chị Bờ Vai, mỗi nhân vật trong phim cũng đang đeo một mặt nạ che giấu những bí mật tối tăm nhất của mình.

Phim "Thỏ Ơi!!" khởi chiếu mùng Một Tết nguyên đán tức 17/2/2026.