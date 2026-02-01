Mới nhất
Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?

Chủ nhật, 18:59 01/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSND Thanh Lam sẽ vào một vai diễn nhỏ nhưng "có võ" trong phim Tết 'Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Khán giả đang tò mò về vai diễn cũng như cách thể hiện của chị.

Trấn Thành làm phim Tết: "Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất"Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'

GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 2.

Diva nhạc Việt - NSND Thanh Lam mới đây đã xác nhận có trong dàn diễn viên phim "Thỏ Ơi" của Trấn Thành. Theo đó, chị sẽ vào vai diễn cameo đặc biệt, đó là mẹ của nhân vật Sơn do Quốc Anh đảm nhận. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ đình đám mạnh dạn nhận lời đóng phim điện ảnh lớn. Trấn Thành đã vô cùng tự hào khi có thể thuyết phục được đàn chị tham gia dự án phim Tết của mình: "Hồi giờ có ai ngờ Thanh Lam vào Nam đóng phim, vậy mà tôi kéo được 'bả' vào đó".

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 3.

Thông tin này đã khiến khán giả bất ngờ vì đây là lần đầu tiên NSND Thanh Lam tham gia một bộ phim điện ảnh. Mọi người rất trông chờ vào bộ phim này.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 4.

Trước khi vào vai diễn đặc biệt trong phim điện ảnh ra rạp vào dịp Tết, từ nhiều thập niên trước, Thanh Lam đã là giọng ca hàng đầu trong làng nhạc Việt Nam. Chị cũng là diva nhạc Việt duy nhất được nhà nước phong tặng danh hiệu NSND.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 5.

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ đàn tỳ bà Thanh Hương. Cô sở hữu chất giọng nữ trung trầm giàu nội lực, âm sắc riêng. Nữ ca sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng: Ca sĩ được yêu thích nhất tại Festival La Habana, Giọng hát Vàng tại Liên hoan giọng hát ASEAN, giải Cống hiến... Hành trình sự nghiệp của diva Thanh Lam diễn ra khá thuận lợi. Từ lúc lên 3 tuổi, nữ diva nhạc Việt đã được cha dạy hát và nghe đàn piano. Năm 7 tuổi, mẹ dạy cho ca sĩ chơi đàn thập lục, tập hát các bài dân ca Việt Nam. Năm 1978 (khi mới 9 tuổi), ca sĩ Thanh Lam được tuyển chọn vào Nhạc viện Hà Nội theo học môn đàn tỳ bà hệ 11 năm, đồng thời tham gia ca hát trong đội "Chim sơn ca" của Đài Tiếng nói Việt Nam và đội Họa Mi Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 6.

Bắt đầu từ những năm của cuối thập niên 80 đến đầu 2000, Thanh Lam đều nhận giải Top 10 Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh – một chương trình của FM 99.9 Mhz (Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh). Các ca khúc từng lọt vào top và giúp chị nhận giải ca sĩ được yêu thích: Khát vọng, Cho em một ngày, Bên em là biển rộng, Giọt nắng bên thềm, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Chia tay hoàng hôn, Một ngày mùa đông, Chiều xuân, Hoa cỏ mùa xuân, Hát với chú ve con, Ngồi hát ca bềnh bồng, Không thể và có thể, Đợi chờ, Đố tình...

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 7.

Thanh Lam không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp mà còn thăng hoa trong cả tình yêu. Người đàn ông thứ 2 sau nhạc sĩ Quốc Trung được Thanh Lam công khai là một bác sĩ tài hoa. Anh hơn chị 7 tuổi. Bác sĩ Hùng hiện là giám đốc chuyên môn một bệnh viện mắt. Tình yêu của bác sĩ Hùng và Thanh Lam nảy nở khi họ thấu hiểu nhau. Một bên là thương, còn một bên là cảm nhận được cái tài hoa. Ở tuổi 54, ca sĩ Thanh Lam không ngại ngần công khai tình cảm ấy bởi mọi thứ thuận lợi. Khi ở bên bác sĩ Hùng, chị như trở lại thanh xuân.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 8.

Ngoài tình yêu thương từ "bạn đời" mới, Thanh Lam còn có cuộc sống viên mãn bên đại gia đình.

Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai? - Ảnh 9.

Thanh Lam chia sẻ với Gia đình&Xã hội, quãng thời gian hiện tại là thời điểm "chín" trong cuộc đời của chị. Mọi thứ đều bình yên và đong đầy hạnh phúc.

Ảnh: FBNV

Cháu ngoại NSND Thanh Lam chọn "cầm mic" trong tiệc đầy nămCháu ngoại NSND Thanh Lam chọn 'cầm mic' trong tiệc đầy năm

GĐXH - NSND Thanh Lam mới đây đã khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên cháu ngoại vừa tròn một tuổi. Niềm vui của chị lan tỏa đến tất cả những người hâm mộ.

