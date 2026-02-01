Nữ NSND, diva nhạc Việt sẽ vào phim Tết của Trấn Thành là ai?

Thanh Lam không chỉ thăng hoa trong sự nghiệp mà còn thăng hoa trong cả tình yêu. Người đàn ông thứ 2 sau nhạc sĩ Quốc Trung được Thanh Lam công khai là một bác sĩ tài hoa. Anh hơn chị 7 tuổi. Bác sĩ Hùng hiện là giám đốc chuyên môn một bệnh viện mắt. Tình yêu của bác sĩ Hùng và Thanh Lam nảy nở khi họ thấu hiểu nhau. Một bên là thương, còn một bên là cảm nhận được cái tài hoa. Ở tuổi 54, ca sĩ Thanh Lam không ngại ngần công khai tình cảm ấy bởi mọi thứ thuận lợi. Khi ở bên bác sĩ Hùng, chị như trở lại thanh xuân.