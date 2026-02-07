Mới nhất
'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

Thứ bảy, 18:21 07/02/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.

"Tết với đồng bào 2026" với chủ đề "Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân" được xây dựng trên nền tảng các chủ trương, nghị định quan trọng ban hành trong năm 2025, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, chương trình phản ánh hành trình chuyển mình mạnh mẽ của các bản làng vùng cao, hòa quyện cùng sự phát triển chung của đất nước trong không khí mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Chủ đề "Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân" gợi lên hình ảnh vùng núi cao hiểm trở quanh năm mây phủ đang vươn mình ra đồng bằng, hòa nhập với nhịp sống đổi thay của đất nước. Đây cũng là biểu tượng cho sự phát triển mạnh mẽ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới – thời điểm đất nước chuyển mình lớn mạnh, tạo nên sức sống mới cho cộng đồng.

Hành trình mùa xuân 2026 từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển cùng 'Tết với đồng bào' - Ảnh 1.

Chương trình có kết cấu chặt chẽ gồm ba phần chính: Phóng sự, giao lưu với khách mời và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Những tiết mục này không chỉ mang đậm sắc xuân mà còn phản ánh bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc, góp phần tạo nên không khí Tết rộn ràng, kết nối truyền thống với cuộc sống hiện đại, lan tỏa niềm vui và cảm hứng tích cực đến khán giả cả nước.

NSƯT Vũ Thắng Lợi chia sẻ niềm vinh dự khi tham gia chương trình và cùng ca sĩ Hồng Duyên thể hiện ca khúc "Tàu anh qua núi" của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. 

Ca sĩ Hồng Duyên bày tỏ mong muốn mang tinh thần mùa xuân trẻ trung, tràn đầy sức sống của người miền núi đến với khán giả, truyền tải thông điệp lạc quan và hy vọng. Lần đầu tiên, MC Phương Thảo (giọng miền Bắc) và Đức Mạnh (giọng miền Nam) đồng dẫn chương trình, tạo nên sự kết nối gần gũi, ấm áp và giàu bản sắc.

Chương trình còn có cuộc phỏng vấn với ông Trịnh Văn Quyết – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ông nhấn mạnh tinh thần Việt Nam với lòng yêu nước, ý chí tự cường và khả năng thích ứng, khẳng định: "Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là khẩu hiệu mà là mệnh lệnh của lịch sử, nối tiếp khát vọng ngàn đời của cha ông".

Hành trình mùa xuân 2026 từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển cùng 'Tết với đồng bào' - Ảnh 2.

MC Phương Thảo và MC Đức Mạnh đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình. Một người giọng miền Bắc, một người giọng miền Nam, hy vọng sẽ mang tới khán giả sự kết nối gần gũi cũng như không khí ấm áp, tự hào và giàu bản sắc của “Tết với đồng bào 2026”.

Ê-kíp Ban Truyền hình Tiếng dân tộc đã đi khắp ba miền Bắc – Trung – Nam để thực hiện các phóng sự sinh động, phản ánh chân thực cuộc sống và nghị lực của đồng bào dân tộc thiểu số. Qua những câu chuyện đời thường, chương trình khắc họa bức tranh chuyển mình của đất nước, nơi niềm tin và khát vọng phát triển bền vững được vun đắp từ những vùng đất xa xôi.

Đại diện nhóm sản xuất chia sẻ: "Nếu phải chọn một từ để nói về chương trình, đó là 'tin'. Chúng tôi mong khán giả tin vào sự nỗ lực và quyết tâm của đồng bào dân tộc thiểu số, dù còn nhiều khó khăn, bà con vẫn đang biến những vùng gian khó thành nơi đáng sống và là điểm tựa vững chắc cho tương lai."

"Tết với đồng bào 2026" sẽ phát sóng lúc 07h00 trên kênh VTV1 và 08h00 trên kênh VTV5 ngày mùng 1 Tết, hứa hẹn mang đến một hành trình mùa xuân đong đầy cảm xúc và ý nghĩa cho khán giả trên khắp cả nước.

Trailer Tết với đồng bào 2026

