Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Thứ sáu, 19:51 06/02/2026 | Xem - nghe - đọc
An Khánh
An Khánh
GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.

Sáng 6/2, Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt video âm nhạc (MV) "Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam", ghi lại phần trình diễn của nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden tại những địa danh nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. MV không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đặc sắc mà còn là cầu nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tháng 10/2025, Secret Garden đã có đêm diễn đặc biệt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong khuôn khổ dự án "Good Morning Vietnam". Với hơn 20 nhạc phẩm tiêu biểu, nhóm đã đánh dấu hành trình 30 năm hoạt động nghệ thuật trước sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 3.000 khán giả. 

Ngay sau hai đêm diễn tại Hà Nội, bộ đôi huyền thoại của Secret Garden đã ghé thăm Ninh Bình để ghi hình MV "Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam". Lấy bối cảnh là vùng đất di sản của Việt Nam, MV mở ra hành trình qua Tràng An, rừng Cúc Phương, chùa Bích Động… như một bản hòa âm giữa thiên nhiên và mỹ cảm âm nhạc mang sắc thái thần thoại của Secret Garden. 

Không lời thoại, chỉ bằng hình ảnh và giai điệu, câu chuyện trong MV dẫn dắt người xem theo bước chân hai nghệ sĩ bước ra từ "khu vườn" nội tâm của chính mình, để tìm thấy sự đồng điệu giữa con người và thiên nhiên, giữa tâm hồn và cảnh sắc Ninh Bình.

Hoàn thành ghi hình, nghệ sĩ Fionnuala Sherry bày tỏ sự xúc động trước vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và cảm hứng bất tận của vùng đất di sản. Bà cho biết được biểu diễn giữa không gian thiên nhiên thay vì trong khán phòng mang lại cảm giác đặc biệt, nơi âm nhạc và cảnh sắc như hòa quyện tạo nên vòng tròn cảm xúc trọn vẹn. 

Khám phá Ninh Bình qua MV ' Secret Garden in Vietnam ' âm nhạc đỉnh cao - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Rolf Løvland

Khám phá Ninh Bình qua MV ' Secret Garden in Vietnam ' âm nhạc đỉnh cao - Ảnh 2.

Secret Garden trình diễn ở các danh thắng của tỉnh Ninh Bình.

Đồng quan điểm, nghệ sĩ Rolf Løvland nhấn mạnh: "Âm nhạc của Secret Garden và thiên nhiên tại Ninh Bình cộng hưởng với nhau một cách rất tự nhiên. Được bao quanh bởi vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên nơi đây, và để thiên nhiên trở thành một phần của âm nhạc, đó là trải nghiệm thật sự rất đẹp đối với chúng tôi".

Phát biểu tại lễ ra mắt MV, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – nhấn mạnh: "MV 'Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam' là bước tiếp nối quan trọng của dự án Good Morning Vietnam, trong đó âm nhạc đỉnh cao thế giới không chỉ dừng lại ở sân khấu biểu diễn mà còn trở thành cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh đất nước, con người và các giá trị di sản Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế."

Ông Lê Quốc Minh cũng cho biết việc lựa chọn Ninh Bình – vùng đất hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và chiều sâu tâm linh – làm bối cảnh ghi hình đã tạo nên sự cộng hưởng tự nhiên giữa âm nhạc của Secret Garden và không gian di sản, qua đó truyền tải một cách tinh tế vẻ đẹp Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc.

Khám phá Ninh Bình qua MV ' Secret Garden in Vietnam ' âm nhạc đỉnh cao - Ảnh 3.

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh trao tặng MV cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình - ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình.

Chia sẻ thêm về quá trình sản xuất, ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc sản xuất MV cho biết: "Nếu Bond in Vietnam ghi hình tại bối cảnh biển trên vịnh Hạ Long, thì Secret Garden in Vietnam đặt ra thách thức lớn hơn khi phải ghi hình trên nhiều địa hình khác nhau chỉ trong một buổi quay. Từ không gian linh thiêng của chùa Bích Động, rừng nguyên sinh Cúc Phương với điều kiện ánh sáng biến đổi liên tục, đến dòng sông Thủy Đình – Tràng An, mỗi bối cảnh đều được tính toán riêng về kỹ thuật và cách kể chuyện, sao cho vừa phù hợp với không gian, vừa giữ được mạch cảm xúc thống nhất cho toàn bộ MV".

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức đã trao tặng MV "Song From A Secret Garden – Secret Garden in Vietnam" cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các tập đoàn du lịch – khách sạn, hãng hàng không và các đài truyền hình nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc này, góp phần quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

SONG FROM A SECRET GARDEN SECRET GARDEN IN VIETNAM I OFFICIAL MV I SECRET GARDEN

