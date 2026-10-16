Minh rơi vào bế tắc, Dung bị 'bóc phốt' trên mạng xã hội

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 13 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", tại buổi tập mới, sau tranh cãi căng thẳng từ buổi tập trước đó, Đào đã yêu cầu Dung phải khởi động bằng cách chạy 5 vòng quanh sân bóng trong khi những thành viên khác có thể ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Đối với Dung, yêu cầu này của Đào là không thể chấp nhận được.

Dung đã hỏi thẳng Đào rằng cô có vị trí gì trong đội bóng, là đội trưởng hay huấn luyện viên? Dung đã tỏ rõ thái độ của mình với Đào rồi cuối cùng gọi Minh ra và tuyên bố: "Từ bây giờ, có chị thì không có nó!".

Dung không chấp hành theo yêu cầu của Đào. Ảnh VTV

Bị kéo vào giữa tranh cãi của Dung và Đào, Minh không biết xử lý ra sao dù trước đó cô đã xin tư vấn của Bá và Linh cũng như Đại úy Trần Chiến Thắng. Nhưng có vẻ như Minh vẫn chưa thể có thái độ dứt khoát như những gì cô được khuyên trong tình huống này.

Minh chưa biết xử trí ra sao khi nội bộ đội bóng đang lục đục. Ảnh VTV

Trong khi đó, Đoàn kiểm tra Quản lý thị trường số 3 đã đến cơ sở bán mỹ phẩm của Dung để kiểm tra. Đây là hoạt động kiểm tra đột xuất việc chấp hành trong hoạt động kinh doanh của cơ sở theo quy định của pháp luật. Dung được yêu cầu cung cấp đầy đủ hoá đơn chứng từ có liên quan đến các mặt hàng bên cô đang kinh doanh.

Cơ sở làm đẹp của Dung bị kiểm tra đột xuất. Ảnh VTV

Mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng có vẻ như cơ sở của Dung không đáp ứng được những yêu cầu của cuộc kiểm tra đột xuất này. Dung vội ra ngoài gọi điện thoại cho người đàn ông của cô nhưng anh ta không nghe máy. Có vẻ như Dung đã phải một giải quyết mọi việc và đã không thành công.

Trước đó, Đào đã tận mắt chứng kiến người đàn ông của Dung tay trong tay với một cô gái trẻ, ngay sau khi ông ta vừa tặng hoa và ôm hôn Dung ở cửa hàng. Trong cuộc nói chuyện ngắn lúc đó giữa Dung và người đàn ông, ông ta nói đang lấy một lô hàng về cho Dung bán nhưng không nói lô hàng ấy là gì.

Dung cố gắng liên lạc cho ai đó để nhờ vả nhưng người đó không nghe máy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Nga sau đó đã cùng nhóm chị em phụ nữ làng Xuân đứng ra tranh cãi để bảo vệ Dung trước chủ tiệm hải sản - người thuộc đội bóng làng Trung. Có vẻ như câu chuyện của Dung đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội và cô đã bị người ta "bóc phốt", bêu xấu. Cuộc tranh cãi tại chợ đã nhanh chóng leo thang thành một cuộc ẩu đả.

Xảy ra cãi vã, ẩu đả giữa bà Nga và chủ tiệm hải sản thuộc đội bóng làng Trung. Ảnh VTV

Minh cảm thấy mình hoàn toàn bế tắc. Cô tâm sự với Bá rằng cô cảm thấy mình vô dụng khi không làm được bất cứ việc gì. Bá cũng đã cho Minh lời khuyên, rằng cô hãy cứ là chính cô mà thôi.

Tập 13 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 16/10 trên VTV3.

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