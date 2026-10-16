Quốc Thiên, Minh Hằng hội ngộ trong 'Quán nhà Haha'

Năm 2026, lựa chọn góc nhìn hoàn toàn mới, "Gia đình Haha" trở lại với phiên bản mang tên "Quán nhà Haha" tiếp tục đưa dàn nghệ sĩ đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng. Nhưng lần này họ sẽ tự mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách.

Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ hòa nhập hoàn toàn vào đời sống nông thôn: từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng...

"Trục cảm xúc chính" của chương trình tiếp tục quy tụ 5 gương mặt quen thuộc được khán giả yêu mến: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, cùng sự đồng hành của các gia đình người bản địa - những "nhân vật gốc rễ" - và dàn khách mời bất ngờ qua mỗi chặng.

Sự kiện họp báo ra mắt "Quán nhà Haha" có sự góp mặt của nhiều "Anh tài", "Chị đẹp". Ảnh VTV/CTCC

Theo thông tin từ phía chương trình, "Anh tài" Quốc Thiên và "Chị đẹp" Minh Hằng sẽ là những người "mở hàng" cho "Quán nhà Haha".

Với lượng fan hùng hậu, cùng sự hài hước đã tạo thành thương hiệu, bộ đôi khách mời hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc thú vị cho chương trình. Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt chương trình, Quốc Thiên đã bày tỏ sự hào hứng được bước vào hành trình trải nghiệm với các món ăn cũng như được hội ngộ, giao lưu với những người bạn thân thiết từ "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Minh Hằng, Quốc Thiên là khách mời chặng đầu tiên của "Quán nhà Haha". Ảnh VTV/CTCC

Còn với Minh Hằng, từ khi thông tin cô là khách mời của "Quán nhà Haha" chưa được chính thức công bố, trên các nền tảng mạng xã hội đã chia sẻ nhiều câu chuyện về tương tác ăn ý, đậm tính giải trí của nữ ca sĩ với dàn nghệ sĩ. Điều này càng đẩy cao sự háo hức chờ đợi chương trình lên sóng.

Tập 1 "Quán nhà Haha" phát sóng lúc 20h ngày 17/10 trên VTV3.