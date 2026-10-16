Nữ chính 'Mùa hè năm ấy' tái xuất trong phim sắp lên sóng VTV1

Theo Thời báo VTV, bộ phim "Xóm nhỏ" sắp lên sóng kênh VTV1 lấy bối cảnh tại một xóm trọ ven nội thành Hà Nội - nơi những con người xa quê hội tụ, cùng mưu sinh và sẻ chia từng vui buồn của cuộc sống. Phim xoay quanh câu chuyện giữa hai cha con ông Đô và Trâm với những va chạm, mâu thuẫn thế hệ gay gắt. Cô con gái Trâm ở độ tuổi nổi loạn, vì bức xúc với cha nên đã bỏ nhà lên xóm trọ, bắt đầu dấn thân vào hành trình tự lập và trải qua nhiều thăng trầm cuộc đời.



Tạo hình của Lưu Ly trong vai Trâm phim "Xóm nhỏ" và vai Phương phim "Mùa hè năm ấy". Ảnh VTV

Vai nữ chính Trâm được đạo diễn Bùi Quốc Việt tin tưởng giao cho diễn viên trẻ Lê Lưu Ly. Trước đó, với vai Phương thời học sinh trong "Mùa hè năm ấy", nữ diễn viên sinh năm 2004 đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả yêu phim. Không chỉ sở hữu gương mặt sáng màn ảnh nhỏ, nét diễn của cô còn chinh phục người xem nhờ sự tự nhiên và giàu cảm xúc.



Khác xa hình ảnh cô nữ sinh cấp 3 ngoan hiền, học giỏi, luôn làm vừa lòng bố mẹ ở "Mùa hè năm ấy", Lê Lưu Ly hứa hẹn sẽ có màn "lột xác" ấn tượng trong "Xóm nhỏ". Nhân vật Trâm 19 tuổi mang tính cách bướng bỉnh, nổi loạn và không ít lần khiến bố phải đau đầu, bất lực.

Lưu Ly hứa hẹn "lột xác" từ ngoại hình tới tính cách trong phim mới. Ảnh VTV

Trong "Xóm nhỏ", Lê Lưu Ly có cơ hội đứng chung khung hình với NSƯT Hoàng Hải cùng diễn viên Lê Hoàng Long. Đặc biệt, phim đánh dấu màn tái hợp đáng chờ đợi giữa cô và bạn diễn Hà Thành - cặp đôi "hụt" trong "Mùa hè năm ấy". Dù ở bộ phim trước, nhân vật của cả hai chưa thể thành đôi, người hâm mộ vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào sự bùng nổ phản ứng hóa học của cặp đôi trong lần trở lại này.



Lưu Ly và bạn diễn Hà Thành trong "Mùa hè năm ấy". Ảnh VTV

Diễn viên Lê Lưu Ly sinh năm 2004, từng theo học Đại học Phương Đông. Trước khi được biết đến rộng rãi qua "Mùa hè năm ấy" và "Xóm nhỏ", cô có thời gian theo đuổi nhiều hoạt động liên quan đến nghệ thuật và từng bước làm quen với công việc diễn xuất qua các MV đóng cùng Steven Nguyễn và Captain Boy. Lưu Ly cũng là người mẫu ảnh có tiếng tại Hà Nội với gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ, thần thái nữ tính dịu dàng.

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