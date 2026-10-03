Phòng khám đa khoa Thái Hà bị điều tra về nhiều dấu hiệu sai phạm

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Ngày 3/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại cơ sở này.

Theo Công an TP Hà Nội, phòng khám có dấu hiệu chỉ định thực hiện một số dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật và không có tác dụng chữa bệnh như cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh nhằm thu thêm tiền của khách hàng.

Phòng khám đa khoa Thái Hà nơi xảy ra sự việc - (ảnh Công an Hà Nội).

Bên cạnh đó, phòng khám có dấu hiệu tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y được xác định có những vấn đề không bảo đảm; chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng lại quảng cáo sản phẩm đủ điều kiện và được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Công an TP Hà Nội cũng cho biết, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân, nhằm trốn thuế và để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự, và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại Phòng khám đa khoa Thái Hà - (ảnh Công an Hà Nội).

Cơ quan An ninh điều tra đồng thời ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các bị can về các tội danh trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; các cơ sở y tế cần chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tại số 58 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để trình báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

