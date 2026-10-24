Phong sốc trước sự thật về cô bạn gái cũ tiểu thư sang chảnh

Trong tập 3 phim "Xóm nhỏ" đã được phát sóng, sau cuộc tranh cãi gây náo loạn xóm trọ, Phong (Hà Thành) và Trâm (Lưu Ly) phải chịu cảnh ngủ chung trong một căn phòng. Dù Trâm phản đối nhưng cô cũng không thể đuổi Phong ra ngoài bởi trong tay anh có hợp đồng thuê nhà đã ký với bà chủ khu nhà trọ.

Việc Phong ở lại căn phòng trọ là hoàn toàn hợp pháp. Đến đêm đi ngủ, vì đề phòng Phong, Trâm đã cầm theo một con dao. Sáng hôm sau, Phong sợ hãi vì vừa mở mắt đã thấy con dao dí ngay vào trán mình.

Phong và Trâm xảy ra xích mích khi cả hai bất đắc dĩ phải sống trong cùng một phòng trọ. Ảnh VTV

Mọi động tĩnh trong căn phòng trọ đều bị hàng xóm để ý. Hai vợ chồng chị bán rau vừa sáng ra đã bàn tán xầm xì về việc Phong và Trâm ở chung, còn phàn nàn với bà chủ khu trọ. Thấy bà chủ nhà trọ thể hiện thái độ, cả Phong và Trâm đều cam đoan sẽ sống ngoan ngoãn để không bị đuổi đi.

Sau khi đã bình tĩnh, Trâm dò hỏi Phong về mối quan hệ với Duyên. Cô cho rằng mình mới 19 tuổi, chưa trải sự đời nên việc bị lừa là điều dễ hiểu. Nhưng Phong đã già đời mà vẫn bị lừa, thậm chí bị lừa tới 20 triệu đồng và chiếc máy ảnh dùng để kiếm sống. Phong đã quyết định đưa Trâm đi tìm manh mối về Duyên.

Phong đưa Trâm đến gặp một người phụ nữ tên Hoa. Thông qua người này, Phong đã quen được Duyên, nhưng kết quả là cả anh và Hoa đều bị Duyên lừa. Số tiền mà Hoa bị mất còn nhiều hơn Phong và cô đang phải cố gắng làm việc để trả nợ.

Phong và Trâm đi tìm manh mối về Duyên, nhưng lại phát hiện ra thêm các nạn nhân bị lừa. Ảnh VTV

Hoa đã xác nhận việc Duyên là kẻ lừa đảo và có nhiều nạn nhân đã tìm tới cô. Không chỉ vậy, Hoa còn tiết lộ việc Duyên lừa một người đàn ông lớn tuổi. Trong vai một tiểu thư sang chảnh, tiêu xài xa xỉ, Duyên đã lấy mất của anh ta 200 triệu đồng. Thông tin khiến Phong bất ngờ vì bao lâu nay, anh vẫn nghĩ mình là người yêu của Duyên.

Giờ đây, Phong rơi vào cảnh bất lực vì vừa cạn kiệt tài chính vừa không tìm được kẻ lừa đảo, còn Trâm không muốn trở về nhà đồng thời không có người quen tại Hà Nội. Phong quyết định thỏa thuận với Trâm việc chia sẻ căn phòng trọ, phân chia các khu vực trong căn phòng, đồng thời còn bốc thăm quyền sử dụng đồ đạc. Thái độ dành cho đối phương của cả hai vẫn không hề thân thiện.

Ông Đô cảm thấy buồn phiền, bất lực trước việc con gái bỏ nhà đi. Ảnh VTV

Trong khi đó, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) vẫn chưa hết phiền lòng vì cô con gái bướng bỉnh. Long mang đồ ăn tới cho ông nhưng bị ông từ chối, còn thể hiện thái độ hờn dỗi khiến anh chàng cũng phải bó tay: "Chả hiểu giống ai, mỗi lần giận là như cả thế giới có lỗi với mình. Được cả hai bố con", Long càu nhàu.

Nghe nhắc tới con gái, ông Đô lại càng giận, còn tuyên bố coi như không có đứa con gái này. Long nhận định Trâm giống bố ở thói cứng đầu. Bị nói trúng tim đen, ông Đô lập tức đuổi Long ra khỏi cửa. Long cũng tìm cách liên hệ với Trâm nhưng không thành công. Cô không trả lời tin nhắn của anh.

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