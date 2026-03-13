Mới nhất
Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy

Thứ sáu, 14:55 13/03/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Ba con giáp nữ dưới đây thường được xem là hình mẫu của người vợ hiền, mẹ đảm, cuộc sống hôn nhân vì thế cũng dễ viên mãn, con cái lớn lên hiếu thảo, gia đình ngày càng đủ đầy.

Trong quan niệm tử vi phương Đông, tính cách và vận mệnh của mỗi người phần nào chịu ảnh hưởng từ con giáp cầm tinh. Có những người phụ nữ sinh ra đã mang trong mình khí chất dịu dàng, biết vun vén và luôn đặt gia đình lên trên hết. Sau khi kết hôn, họ không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng mà còn mang lại sự ấm êm, tài lộc cho mái ấm.

Con giáp Mùi: Dịu dàng, tinh tế, khéo vun vén tổ ấm

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy - Ảnh 1.

Lòng tốt và sự nhân ái của phụ nữ con giáp Mùi giống như cơn gió mát lành xua tan muộn phiền. Họ biết lắng nghe, biết cảm thông và luôn sẵn sàng chia sẻ. Ảnh minh họa

Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng và ngọt ngào, phụ nữ con giáp Mùi sở hữu một tâm hồn phong phú cùng trái tim rộng mở. 

Họ giống như những đóa hoa tỏa hương nhẹ nhàng, mang đến cảm giác bình yên cho những người xung quanh. 

Sự tinh tế trong cách ứng xử và khí chất thanh nhã khiến họ luôn tạo được thiện cảm trong các mối quan hệ.

Lòng tốt và sự nhân ái của phụ nữ con giáp Mùi giống như cơn gió mát lành xua tan muộn phiền. Họ biết lắng nghe, biết cảm thông và luôn sẵn sàng chia sẻ. 

Chính sự dịu dàng ấy khiến không khí gia đình lúc nào cũng ấm áp, nhẹ nhàng.

Khi bước vào hôn nhân, họ thường trở thành điểm tựa tinh thần cho người chồng. Người phụ nữ tuổi Mùi giỏi chăm lo gia đình, biết tính toán chi tiêu hợp lý và luôn cố gắng tạo dựng một cuộc sống ổn định cho cả nhà. 

Nhờ vậy, người chồng có thể yên tâm tập trung cho sự nghiệp.

Trong việc nuôi dạy con cái, họ cũng rất kiên nhẫn và tận tâm. Từng bước nhỏ trong quá trình trưởng thành của con đều được họ quan tâm và định hướng cẩn thận. 

Nhờ sự chăm sóc đó, con cái thường ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết hiếu kính cha mẹ.

Vì thế, phụ nữ con giáp Mùi thường được xem là "báu vật" trong gia đình. Họ mang đến sự bình yên, gắn kết các thành viên và khi về già cũng dễ nhận được tình yêu thương, sự hiếu thảo từ con cháu.

Con giáp Mão: Hiền lành, bao dung, luôn đặt gia đình lên hàng đầu

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy - Ảnh 2.

Phụ nữ con giáp Mão sẵn sàng dành phần lớn thời gian và tâm sức để chăm sóc người thân, giữ gìn sự hòa thuận trong nhà. Ảnh minh họa

Phụ nữ con giáp Mão thường mang vẻ đẹp dịu dàng và hiền hòa như làn gió mùa xuân. Họ có tính cách nhẹ nhàng, trái tim bao dung và luôn sống chân thành với mọi người xung quanh.

Đối với họ, gia đình là nơi quan trọng nhất. Phụ nữ con giáp Mão sẵn sàng dành phần lớn thời gian và tâm sức để chăm sóc người thân, giữ gìn sự hòa thuận trong nhà. 

Họ coi trọng sự bền vững của hôn nhân và luôn nỗ lực xây dựng một mái ấm bình yên.

Ngay cả khi gặp mâu thuẫn hay khó khăn, họ cũng hiếm khi nổi nóng quá lâu. Tính cách mềm mỏng giúp họ dễ dàng hóa giải xung đột, giữ cho không khí gia đình luôn êm ấm.

Ngoài ra, phụ nữ con giáp Mão còn rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Họ không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần của các thành viên mà còn cố gắng làm việc, góp phần xây dựng tương lai tốt đẹp cho con cái.

Người chồng kết hôn với phụ nữ tuổi Mão thường cảm nhận được sự ấm áp và đồng hành bền bỉ. 

Trong mắt con cái, họ cũng là người mẹ dịu dàng, đáng kính, vì vậy khi lớn lên, con cái thường dành cho họ nhiều tình yêu thương và sự kính trọng.

Con giáp Sửu: Chăm chỉ, trách nhiệm, là trụ cột vững chắc của gia đình

Phụ nữ 3 con giáp này có số 'vượng gia': Kết hôn xong tài lộc và hạnh phúc đều đủ đầy - Ảnh 3.

Phụ nữ con giáp Sửu luôn cố gắng làm việc, tích lũy và vun vén để mang lại cuộc sống ổn định cho chồng con. Ảnh minh họa

Nếu nói về sự bền bỉ và hy sinh thầm lặng, phụ nữ con giáp Sửu chính là hình mẫu điển hình. Họ chăm chỉ, kiên trì và luôn đặt lợi ích của gia đình lên trước bản thân.

Dù đôi khi có vẻ ngoài khá cứng rắn hoặc nóng nảy, nhưng sâu bên trong họ lại là người rất giàu tình cảm. 

Phụ nữ con giáp Sửu luôn cố gắng làm việc, tích lũy và vun vén để mang lại cuộc sống ổn định cho chồng con.

Họ không thích phô trương hay đòi hỏi sự ghi nhận, mà lặng lẽ làm tròn vai trò của mình. Từ việc chăm sóc bữa cơm gia đình, quản lý chi tiêu cho đến dạy dỗ con cái, tất cả đều được họ thực hiện một cách chu đáo.

Trong mắt người chồng, phụ nữ con giáp Sửu là người bạn đời đáng tin cậy. Họ luôn sát cánh trong những lúc khó khăn, cùng chồng vượt qua thử thách và xây dựng nền tảng vững chắc cho gia đình.

Nhờ sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm ấy, cuộc sống của họ về sau thường ổn định và đủ đầy. 

Con cái lớn lên hiểu được sự hy sinh của mẹ nên cũng rất hiếu thảo, biết quan tâm và chăm sóc cha mẹ khi về già.

Mỗi con giáp đều có nét tính cách riêng, nhưng phụ nữ tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Sửu thường được nhắc đến như hình mẫu của người vợ hiền, mẹ đảm. Họ mang trong mình sự dịu dàng, trách nhiệm và tình yêu thương sâu sắc dành cho gia đình.

Chính những phẩm chất ấy giúp họ xây dựng một mái ấm bền vững, trên có chồng yêu thương, dưới có con cái hiếu thảo, cuộc sống về sau cũng vì thế mà an yên, hạnh phúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Nóng nảy mất khôn: 4 con giáp dễ bốc đồng, tự rước rắc rối vào thânNóng nảy mất khôn: 4 con giáp dễ bốc đồng, tự rước rắc rối vào thân

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có xu hướng nghĩ gì làm nấy, đôi khi không lường trước hậu quả nên dễ vướng vào những rắc rối không đáng có.

Tin liên quan

Thất bại không làm họ chùn bước: 4 cung hoàng đạo bản lĩnh, sớm muộn cũng giàu

Thất bại không làm họ chùn bước: 4 cung hoàng đạo bản lĩnh, sớm muộn cũng giàu

Giáo sư rời giảng đường để chăm mẹ mất trí nhớ: Khi chữ hiếu lớn hơn mọi danh vọng

Giáo sư rời giảng đường để chăm mẹ mất trí nhớ: Khi chữ hiếu lớn hơn mọi danh vọng

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Bị ép bao cả buổi họp lớp vì giàu, tôi đứng lên trả phần mình rồi đi về khiến tất cả sững sờ

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Mở túi vải ông nội để lại trước lúc mất, tôi bật khóc nhận ra: Thời gian dành cho người thân không thể chờ đợi

Cùng chuyên mục

Bước vào tuổi trung niên, 3 hành động khiến bạn 'mất giá' nhất, không phải là nghèo khó hay lôi thôi

Bước vào tuổi trung niên, 3 hành động khiến bạn 'mất giá' nhất, không phải là nghèo khó hay lôi thôi

Gia đình - 22 phút trước

GĐXH - Nhiều người lầm tưởng rằng sự "mất giá" ở tuổi trung niên nằm ở chiếc ví rỗng hay vẻ ngoài xuề xòa.

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

3 dấu hiệu cho thấy cô ấy có thể đang 'giữ nhiều lựa chọn' trong tình yêu – dấu hiệu thứ hai nhiều người bỏ qua

Chuyện vợ chồng - 50 phút trước

GĐXH - Trong một mối quan hệ, ai cũng mong mình là người duy nhất. Nhưng đôi khi có những thay đổi rất nhỏ trong cách nhắn tin, chia sẻ hay giới thiệu với bạn bè lại tiết lộ nhiều điều hơn bạn nghĩ. Nếu thấy những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, có thể bạn nên nhìn lại mối quan hệ của mình.

Muốn hưởng phúc tuổi già, nhất định phải đủ bản lĩnh để 'mời' 4 kiểu người sau ra khỏi cuộc đời

Muốn hưởng phúc tuổi già, nhất định phải đủ bản lĩnh để 'mời' 4 kiểu người sau ra khỏi cuộc đời

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Bi kịch tuổi già không phải là thiếu tiền, mà là 60 tuổi vẫn để 4 kiểu người này "ám" trong nhà.

5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

5 điều trong giao tiếp người có EQ cao không làm: Ai hiểu sớm cuộc đời bớt rắc rối

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Người EQ cao luôn biết cân nhắc trước khi mở lời, chú ý đến cảm xúc của đối phương và hiểu rằng mỗi câu nói đều có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Chính vì vậy, họ thường có cuộc sống thuận lợi hơn.

5 cung hoàng đạo sống tinh tế bậc nhất: Đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ

5 cung hoàng đạo sống tinh tế bậc nhất: Đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo được đánh giá cao bởi sự khéo léo, thấu hiểu lòng người. Nhờ vậy, họ thường nhận được nhiều sự yêu mến, cuộc sống cũng viên mãn hơn.

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn cách anh ta chạm vào bạn!

Muốn biết đàn ông thật lòng hay không: Hãy nhìn cách anh ta chạm vào bạn!

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng hay không, đừng nghe những lời mật ngọt, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể là thứ không biết nói dối.

Lương hưu 34 triệu đồng/tháng vẫn thiếu trước hụt sau: U75 cay đắng nhận ra 2 sai lầm ở tuổi già

Lương hưu 34 triệu đồng/tháng vẫn thiếu trước hụt sau: U75 cay đắng nhận ra 2 sai lầm ở tuổi già

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Với mức lương hưu khoảng 34 triệu đồng mỗi tháng, nhiều người nghĩ rằng vợ chồng ông Giang và bà Ly chắc chắn sẽ có cuộc sống an nhàn ở tuổi xế chiều. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Tin lời 'người quen tốt bụng', mẹ già rút sạch tiền tiết kiệm, suýt bán cả nhà

Tin lời 'người quen tốt bụng', mẹ già rút sạch tiền tiết kiệm, suýt bán cả nhà

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Thấy mẹ liên tục rút tiền mặt, con trai kiểm tra tài khoản và phát hiện sự thật bàng hoàng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người già về những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi.

Chồng đi làm xa, tôi lủi thủi bên mâm cơm "tiết kiệm" của mẹ chồng khi ốm nghén

Chồng đi làm xa, tôi lủi thủi bên mâm cơm "tiết kiệm" của mẹ chồng khi ốm nghén

Gia đình - 9 giờ trước

Mẹ chồng tính tiết kiệm, nếu không muốn nói là hà tiện, nên ngày nào bà cũng quanh đi quẩn lại mấy món khô khốc khiến tôi không thể ăn nổi.

Khi chồng ngoại tình, đòn 'phản công' cao tay nhất của phụ nữ chỉ gói gọn trong 4 chữ này

Khi chồng ngoại tình, đòn 'phản công' cao tay nhất của phụ nữ chỉ gói gọn trong 4 chữ này

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi trung niên, thứ gây tổn thương nhất trong hôn nhân không phải là sự nhạt nhẽo của cơm áo gạo tiền, mà là sự phản bội.

Thất bại không làm họ chùn bước: 4 cung hoàng đạo bản lĩnh, sớm muộn cũng giàu

Thất bại không làm họ chùn bước: 4 cung hoàng đạo bản lĩnh, sớm muộn cũng giàu

Gia đình

GĐXH - Có những cung hoàng đạo, khi vấp ngã, họ không gục ngã quá lâu mà nhanh chóng đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến về phía trước.

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Gia đình
Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Chuyện vợ chồng
Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Chuyện vợ chồng
4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

Gia đình

