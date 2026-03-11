Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Thứ tư, 13:21 11/03/2026 | Gia đình
Trà My (t/h)
Trà My (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những "di sản" quan trọng hơn nhiều.

Có người từng đặt ra câu hỏi: Khi cha mẹ về già, điều gì họ làm có thể giúp ích nhiều nhất cho con cái?

Có người cho rằng đó là hỗ trợ tài chính cho con cháu. Có người nghĩ rằng ông bà giúp chăm sóc cháu để con cái yên tâm làm việc.

Nhưng trên thực tế, điều quan trọng nhất khi cha mẹ về già không phải là cho đi bao nhiêu tiền, mà là cách họ sống những năm tháng tuổi già.

Nếu về già cha mẹ làm tốt 3 điều dưới đây, đó đã là khoản thừa kế quý giá nhất dành cho con cái.

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế - Ảnh 1.

Đối với con cái, điều khiến họ yên tâm nhất chính là việc biết rằng cha mẹ vẫn khỏe mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân. Ảnh minh họa

Về già, chăm sóc sức khỏe tốt là món quà lớn nhất dành cho con cái

Triết gia từng nói: "Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần lành mạnh là nền tảng của hạnh phúc."

Đối với con cái, điều khiến họ yên tâm nhất chính là việc biết rằng cha mẹ vẫn khỏe mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân.

Có một câu chuyện khiến nhiều người xúc động về bà Chu Cẩm Tâm, năm nay đã 86 tuổi. Sau khi chồng qua đời, bà sống một mình dù các con nhiều lần muốn đón bà về sống cùng.

Nhưng bà từ chối, bởi bà muốn giữ sự độc lập khi về già và không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.

Mỗi ngày, bà tự chuẩn bị ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng giữa thịt, trứng, sữa và rau xanh. Bà vẫn duy trì thói quen tập thể dục, đi bộ ngoài trời để giữ cơ thể dẻo dai.

Khi rảnh rỗi, bà chăm sóc cây cối, chụp ảnh hoa trong vườn và chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội. Cuộc sống về già của bà giản dị nhưng tràn đầy niềm vui.

Nhờ vậy, các con của bà cũng có thể yên tâm tập trung cho gia đình và công việc của mình.

Thực ra, mong ước lớn nhất của con cái khi cha mẹ về già rất giản dị: khi họ gọi "Bố" hay "Mẹ", vẫn luôn có người đáp lại.

Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, mỗi người nên học cách chăm sóc cơ thể để về già vẫn khỏe mạnh và tự chủ trong cuộc sống.

Ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, duy trì vận động và giữ tinh thần lạc quan chính là cách tốt nhất để chuẩn bị cho một cuộc sống về già an yên.

Về già, cha mẹ nên giữ khoảng cách vừa phải với cuộc sống của con cái

Một nhà văn từng nói rằng: "Dù cha mẹ có muốn giữ con bên mình đến đâu, một ngày nào đó con cái cũng sẽ có gia đình và thế giới riêng."

Khi con cái trưởng thành, đặc biệt là khi cha mẹ về già, điều quan trọng không phải là kiểm soát con cái mà là học cách buông tay đúng lúc.

Trong một cuộc phỏng vấn đường phố, phóng viên từng hỏi một người mẹ rằng: "Cha mẹ có nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái sau khi chúng kết hôn không?"

Người mẹ trả lời rất thẳng thắn: "Càng can thiệp nhiều càng dễ xảy ra chuyện. Không can thiệp thì mọi thứ lại yên ổn."

Bà cũng chia sẻ rằng khi còn trẻ, bà từng không thích mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình. Vì vậy khi về già, bà cũng muốn tôn trọng không gian riêng của con.

Thực tế, không ít bậc cha mẹ khi về già vẫn lo lắng quá mức cho con cái và muốn tham gia vào mọi chuyện trong gia đình của con.

Nhưng nhiều khi, sự quan tâm quá mức lại khiến con cái cảm thấy bị kiểm soát và áp lực.

Sự khôn ngoan của cha mẹ khi về già nằm ở việc duy trì khoảng cách hợp lý, vẫn quan tâm, vẫn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái.

Biết buông tay đúng lúc chính là cách để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn hòa thuận và bền lâu.

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế - Ảnh 2.

Sự khôn ngoan của cha mẹ khi về già nằm ở việc duy trì khoảng cách hợp lý, vẫn quan tâm, vẫn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái. Ảnh minh họa

Chuẩn bị tài chính cho cuộc sống về già để không trở thành gánh nặng

Một nhà văn từng nói:"Tiền bạc có thể không mang lại tất cả, nhưng nó giúp con người bớt lo lắng." Đặc biệt khi về già, điều này càng trở nên rõ ràng.

Từ chi phí sinh hoạt, khám chữa bệnh cho đến các hoạt động xã hội, mọi thứ đều cần đến tiền. Vì vậy, chuẩn bị tài chính cho cuộc sống về già là điều vô cùng cần thiết.

Câu chuyện của người phụ nữ tên Lý là minh chững rõ ràng cho điều này. Khi còn trẻ, vợ chồng bà mở một cửa hàng ăn sáng nhỏ. Nhờ chăm chỉ và biết quản lý, họ tích lũy được một khoản tiền đáng kể.

Khi con trai tốt nghiệp đại học, bà chỉ hỗ trợ một phần tiền mua nhà, còn lại để con tự lập.

Sau đó, khi về già, hai vợ chồng sang nhượng cửa hàng và sống cuộc sống nghỉ hưu khá thoải mái nhờ khoản tiền tích lũy trước đó.

Thỉnh thoảng bà Lý phải nhập viện, nhưng tiền tiết kiệm vẫn đủ để trang trải. Có lúc con trai cần tiền gấp, bà vẫn có thể giúp đỡ.

Nhờ có nền tảng tài chính ổn định khi về già, gia đình của bà hiếm khi xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Với cha mẹ, chuẩn bị một khoản tiết kiệm cho cuộc sống về già không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn giúp con cái bớt đi nhiều áp lực.

Khi về già, cha mẹ sống tốt chính là món quà lớn nhất cho con

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái luôn sâu sắc và vị tha. Nhưng thực tế, ngoài việc nuôi dưỡng và chu cấp vật chất, điều quan trọng nhất cha mẹ có thể làm cho con chính là sống tốt khi về già.

Khi cha mẹ về già vẫn khỏe mạnh, sống độc lập, biết buông tay đúng lúc và có sự chuẩn bị tài chính cho tuổi già, con cái sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Đó mới chính là khoản thừa kế quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái.

Mong rằng tất cả các bậc cha mẹ đều có thể sống khỏe mạnh, an yên khi về già, và mong rằng mọi người con đều xây dựng được cuộc sống hạnh phúc, gia đình hòa thuận.

Về già mới mang 2 căn nhà tìm con để bù đắp, người cha nhận cái kết đắng ngắtVề già mới mang 2 căn nhà tìm con để bù đắp, người cha nhận cái kết đắng ngắt

GĐXH - Sau hơn 30 năm không làm tròn trách nhiệm làm cha, về già mong muốn được nghe con gọi một tiếng "bố" cuối đời của ông đã bị từ chối dứt khoát.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

Sống riêng 2 nhà, mỗi năm ngủ chung 2 đêm: Quyết định cứu cuộc hôn nhân 20 năm bên bờ tan vỡ

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

4 loại 'tài sản' giúp tuổi già an nhàn, thiếu một cũng khó hạnh phúc

Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu

Những cung hoàng đạo nam nghe lời vợ tuyệt đối, nửa kia nói gì cũng gật đầu

Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Cho tiền tỷ học đại học nhưng nhận lại sự oán trách: Người cha buộc phải đuổi con trai khỏi nhà

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Cho con trai tiền mua nhà, mua xe, tôi cay đắng khi con dâu nêu 3 điều kiện khi muốn đến chơi

Cùng chuyên mục

Đàn ông khôn ngoan đều hiểu: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông khôn ngoan đều hiểu: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Chuyện vợ chồng - 38 phút trước

GĐXH - Một người đàn ông thực sự thông minh không bao giờ coi việc "nộp lương" là toàn bộ cách vận hành cuộc hôn nhân, càng không giao ra mọi quyền chủ động một cách không đáy.

Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung động

Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung động

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần trái tim rung động, họ sẵn sàng bước vào những mối tình chênh lệch tuổi tác.

3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trải

3 thời điểm người khôn thường chọn 'không biết gì': Không phải kém cỏi mà là cách ứng xử của người từng trải

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, không phải lúc nào thể hiện sự thông minh cũng là lựa chọn tốt. Có những tình huống, người càng khôn ngoan lại càng biết “giả ngốc” để tránh rắc rối và giữ hòa khí. Thực tế cho thấy, nhiều người từng trải thường chọn cách im lặng hoặc nhường nhịn trong 3 thời điểm dưới đây, bởi họ hiểu rằng đôi khi lùi một bước lại là cách xử lý khôn ngoan nhất.

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội hiện đại, hiện tượng người già rơi vào tình cảnh "3 không thân" (họ hàng, bạn bè, con cái) và "3 không dựa" (không dựa được vào ai trong số đó) đang trở nên phổ biến.

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng về già chỉ cần có con cái bên cạnh là đủ. Nhưng thực tế, cuộc sống tuổi già bình yên và hạnh phúc nhất lại đến từ sự chuẩn bị chủ động của mỗi người.

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Đọc bài văn tả mẹ của con gái, tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

Đề bài yêu cầu: "Tả một người thân mà em yêu quý". Con gái tôi viết: "Mẹ em không có công ăn việc làm, cả ngày mẹ chỉ ở nhà nấu cơm và dọn dẹp. Em cố gắng học thật giỏi để sau này làm giám đốc như bố, chứ không muốn giống mẹ".

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

4 kiểu phụ nữ tưởng bình thường nhưng lại dễ làm tổn hao phúc khí, nhiều người vô tình mắc phải

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm Á Đông, phúc khí của một gia đình không chỉ đến từ may mắn mà còn chịu ảnh hưởng từ cách sống và tính cách của mỗi người. Có những thói quen tưởng chừng rất bình thường nhưng lại có thể vô tình làm hao tổn phúc khí. Theo nhiều quan điểm về cuộc sống, phụ nữ nếu mang 4 kiểu tính cách dưới đây có thể dễ khiến vận khí của bản thân và gia đình bị ảnh hưởng mà không nhận ra.

Thuật nhìn người của cổ nhân: Giải mã lý do tại sao ánh mắt không thể nói dối?

Thuật nhìn người của cổ nhân: Giải mã lý do tại sao ánh mắt không thể nói dối?

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Lời nói có thể được gọt giũa, hành vi có thể được diễn tập, nhưng có một 'kẻ phản bội' luôn âm thầm tiết lộ sự thật trong tâm trí: đó chính là đôi mắt. Chỉ mất 0,1 giây để bộ não bắt thấu một ánh mắt, nhưng mất cả đời để học cách đọc vị nó.

6 điều người thông minh luôn chuẩn bị từ tuổi 50 để tuổi già bình yên, sung túc

6 điều người thông minh luôn chuẩn bị từ tuổi 50 để tuổi già bình yên, sung túc

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Bước qua tuổi 50 là thời điểm nhiều người bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc về chặng đường tuổi già phía trước.

Không phải vì đẹp trai hay giàu có: Đây mới chính là kiểu đàn ông khiến phụ nữ không thể rời xa

Không phải vì đẹp trai hay giàu có: Đây mới chính là kiểu đàn ông khiến phụ nữ không thể rời xa

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Nhiều người lầm tưởng rằng tiền bạc và ngoại hình là "vũ khí" tối thượng để giữ chân một người phụ nữ. Nhưng thực tế, nhan sắc rồi cũng phai nhạt, tiền bạc dù nhiều cũng không mua được sự thấu cảm.

Xem nhiều

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Mẹ nuôi di chúc cho hai con gái ruột nhà và tiền, tôi được mảnh đất hoang: 2 năm sau tôi đổi đời

Gia đình

GĐXH - Sau 8 năm nghỉ việc để chăm sóc mẹ nuôi bệnh nặng, cô Sửu chỉ nhận được một mảnh đất hoang theo di chúc của mẹ.

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Gia đình
Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con
Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Người yêu cũ không mời mà đến, nói một câu khiến đám cưới náo loạn

Chuyện vợ chồng
4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

4 câu 'thần chú' giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống: Khi bế tắc chỉ cần nhớ những điều này

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top