Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế
GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những "di sản" quan trọng hơn nhiều.
Có người từng đặt ra câu hỏi: Khi cha mẹ về già, điều gì họ làm có thể giúp ích nhiều nhất cho con cái?
Có người cho rằng đó là hỗ trợ tài chính cho con cháu. Có người nghĩ rằng ông bà giúp chăm sóc cháu để con cái yên tâm làm việc.
Nhưng trên thực tế, điều quan trọng nhất khi cha mẹ về già không phải là cho đi bao nhiêu tiền, mà là cách họ sống những năm tháng tuổi già.
Nếu về già cha mẹ làm tốt 3 điều dưới đây, đó đã là khoản thừa kế quý giá nhất dành cho con cái.
Về già, chăm sóc sức khỏe tốt là món quà lớn nhất dành cho con cái
Triết gia từng nói: "Một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần lành mạnh là nền tảng của hạnh phúc."
Đối với con cái, điều khiến họ yên tâm nhất chính là việc biết rằng cha mẹ vẫn khỏe mạnh và có thể tự chăm sóc bản thân.
Có một câu chuyện khiến nhiều người xúc động về bà Chu Cẩm Tâm, năm nay đã 86 tuổi. Sau khi chồng qua đời, bà sống một mình dù các con nhiều lần muốn đón bà về sống cùng.
Nhưng bà từ chối, bởi bà muốn giữ sự độc lập khi về già và không muốn trở thành gánh nặng cho con cái.
Mỗi ngày, bà tự chuẩn bị ba bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cân bằng giữa thịt, trứng, sữa và rau xanh. Bà vẫn duy trì thói quen tập thể dục, đi bộ ngoài trời để giữ cơ thể dẻo dai.
Khi rảnh rỗi, bà chăm sóc cây cối, chụp ảnh hoa trong vườn và chia sẻ với bạn bè trên mạng xã hội. Cuộc sống về già của bà giản dị nhưng tràn đầy niềm vui.
Nhờ vậy, các con của bà cũng có thể yên tâm tập trung cho gia đình và công việc của mình.
Thực ra, mong ước lớn nhất của con cái khi cha mẹ về già rất giản dị: khi họ gọi "Bố" hay "Mẹ", vẫn luôn có người đáp lại.
Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, mỗi người nên học cách chăm sóc cơ thể để về già vẫn khỏe mạnh và tự chủ trong cuộc sống.
Ngủ nghỉ điều độ, ăn uống lành mạnh, duy trì vận động và giữ tinh thần lạc quan chính là cách tốt nhất để chuẩn bị cho một cuộc sống về già an yên.
Về già, cha mẹ nên giữ khoảng cách vừa phải với cuộc sống của con cái
Một nhà văn từng nói rằng: "Dù cha mẹ có muốn giữ con bên mình đến đâu, một ngày nào đó con cái cũng sẽ có gia đình và thế giới riêng."
Khi con cái trưởng thành, đặc biệt là khi cha mẹ về già, điều quan trọng không phải là kiểm soát con cái mà là học cách buông tay đúng lúc.
Trong một cuộc phỏng vấn đường phố, phóng viên từng hỏi một người mẹ rằng: "Cha mẹ có nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cái sau khi chúng kết hôn không?"
Người mẹ trả lời rất thẳng thắn: "Càng can thiệp nhiều càng dễ xảy ra chuyện. Không can thiệp thì mọi thứ lại yên ổn."
Bà cũng chia sẻ rằng khi còn trẻ, bà từng không thích mẹ chồng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của mình. Vì vậy khi về già, bà cũng muốn tôn trọng không gian riêng của con.
Thực tế, không ít bậc cha mẹ khi về già vẫn lo lắng quá mức cho con cái và muốn tham gia vào mọi chuyện trong gia đình của con.
Nhưng nhiều khi, sự quan tâm quá mức lại khiến con cái cảm thấy bị kiểm soát và áp lực.
Sự khôn ngoan của cha mẹ khi về già nằm ở việc duy trì khoảng cách hợp lý, vẫn quan tâm, vẫn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái.
Biết buông tay đúng lúc chính là cách để mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái luôn hòa thuận và bền lâu.
Chuẩn bị tài chính cho cuộc sống về già để không trở thành gánh nặng
Một nhà văn từng nói:"Tiền bạc có thể không mang lại tất cả, nhưng nó giúp con người bớt lo lắng." Đặc biệt khi về già, điều này càng trở nên rõ ràng.
Từ chi phí sinh hoạt, khám chữa bệnh cho đến các hoạt động xã hội, mọi thứ đều cần đến tiền. Vì vậy, chuẩn bị tài chính cho cuộc sống về già là điều vô cùng cần thiết.
Câu chuyện của người phụ nữ tên Lý là minh chững rõ ràng cho điều này. Khi còn trẻ, vợ chồng bà mở một cửa hàng ăn sáng nhỏ. Nhờ chăm chỉ và biết quản lý, họ tích lũy được một khoản tiền đáng kể.
Khi con trai tốt nghiệp đại học, bà chỉ hỗ trợ một phần tiền mua nhà, còn lại để con tự lập.
Sau đó, khi về già, hai vợ chồng sang nhượng cửa hàng và sống cuộc sống nghỉ hưu khá thoải mái nhờ khoản tiền tích lũy trước đó.
Thỉnh thoảng bà Lý phải nhập viện, nhưng tiền tiết kiệm vẫn đủ để trang trải. Có lúc con trai cần tiền gấp, bà vẫn có thể giúp đỡ.
Nhờ có nền tảng tài chính ổn định khi về già, gia đình của bà hiếm khi xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.
Với cha mẹ, chuẩn bị một khoản tiết kiệm cho cuộc sống về già không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn giúp con cái bớt đi nhiều áp lực.
Khi về già, cha mẹ sống tốt chính là món quà lớn nhất cho con
Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái luôn sâu sắc và vị tha. Nhưng thực tế, ngoài việc nuôi dưỡng và chu cấp vật chất, điều quan trọng nhất cha mẹ có thể làm cho con chính là sống tốt khi về già.
Khi cha mẹ về già vẫn khỏe mạnh, sống độc lập, biết buông tay đúng lúc và có sự chuẩn bị tài chính cho tuổi già, con cái sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Đó mới chính là khoản thừa kế quý giá nhất mà cha mẹ để lại cho con cái.
Mong rằng tất cả các bậc cha mẹ đều có thể sống khỏe mạnh, an yên khi về già, và mong rằng mọi người con đều xây dựng được cuộc sống hạnh phúc, gia đình hòa thuận.
