Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm
GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.
Chồng giàu chưa chắc hạnh phúc: Phụ nữ lấy được người có 3 phẩm chất này mới thật sự may mắn
Không phải phụ nữ nào lấy được chồng giàu cũng có hôn nhân hạnh phúc. Khi lựa chọn bạn đời, điều đáng trân trọng hơn là một người đàn ông chung thuỷ, biết quan tâm và có trách nhiệm với vợ con, đồng thời sống tử tế và luôn có ý chí vươn lên. Tiền bạc hay ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sự đồng hành, nhân cách và trách nhiệm mới là nền tảng giúp một gia đình bền vững. Vì vậy, phụ nữ khi chọn chồng nên nhìn vào cách người đàn ông đối xử với mình, với gia đình và cách anh ấy đối diện với khó khăn, thay vì chỉ nhìn vào thu nhập hay vật chất hiện tại.