Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải người đàn ông giàu có hay hào nhoáng mới là lựa chọn tốt cho hôn nhân. Một người chung thuỷ, biết lo cho vợ con và có ý chí vươn lên mới là người đáng để phụ nữ cùng xây dựng một mái ấm lâu dài.

Chồng giàu chưa chắc hạnh phúc: Phụ nữ lấy được người có 3 phẩm chất này mới thật sự may mắn

Không phải phụ nữ nào lấy được chồng giàu cũng có hôn nhân hạnh phúc. Khi lựa chọn bạn đời, điều đáng trân trọng hơn là một người đàn ông chung thuỷ, biết quan tâm và có trách nhiệm với vợ con, đồng thời sống tử tế và luôn có ý chí vươn lên. Tiền bạc hay ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sự đồng hành, nhân cách và trách nhiệm mới là nền tảng giúp một gia đình bền vững. Vì vậy, phụ nữ khi chọn chồng nên nhìn vào cách người đàn ông đối xử với mình, với gia đình và cách anh ấy đối diện với khó khăn, thay vì chỉ nhìn vào thu nhập hay vật chất hiện tại.

Phụ nữ lấy chồng, đừng chỉ nhìn vào tiền: 3 kiểu đàn ông này mới đáng để gửi gắm - Ảnh 1.Phụ nữ càng khôn ngoan càng hiểu: Muốn hôn nhân bền lâu nhất định phải có 2 điều này

GĐXH - Nhiều người cho rằng một người phụ nữ tốt là người phụ nữ luôn biết hy sinh. Tuy nhiên, hy sinh không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc như nhiều người vẫn tưởng. Người phụ nữ tốt là người vừa biết vun vén hôn nhân, vừa không đánh mất chính mình.



Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

3 tổn thương sâu sắc người vợ phải gánh chịu khi chồng phản bội, hôn nhân khó trở lại như xưa

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Chồng phản bội không chỉ khiến người vợ đau lòng mà còn có thể làm lung lay niềm tin, khiến họ nghi ngờ chính mình và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Có 3 tổn thương sâu sắc thường để lại dấu vết rất lâu sau một cuộc hôn nhân bị phản bội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.