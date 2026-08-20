Sau tuổi 40, người khôn ngoan bắt đầu 'bớt' 6 điều này để tuổi già sống nhẹ nhàng hơn

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Sau tuổi 40, nhiều người mới nhận ra có những thứ càng cố giữ càng khiến cuộc sống mệt mỏi. Từ tiền bạc, sức khỏe đến các mối quan hệ, 6 điều này nếu hiểu và thay đổi sớm có thể giúp những năm tháng về sau nhẹ nhàng, chủ động và bình yên hơn.

Sau tuổi 40: 6 điều càng hiểu sớm, nửa đời sau càng bớt phiền

Sau tuổi 40, con người thường bắt đầu nhìn cuộc sống khác đi. Những thứ từng được xem là quan trọng như tiền bạc, danh tiếng hay sự công nhận của người khác dần nhường chỗ cho sức khỏe, gia đình và sự bình yên. Đây cũng là giai đoạn mỗi người nên chủ động nhìn lại cách sống của mình, từ quản lý tài chính, chăm sóc sức khỏe đến cách xây dựng các mối quan hệ. Hiểu được những điều cần thay đổi sau tuổi 40 có thể giúp cuộc sống về sau chủ động và nhẹ nhàng hơn.

Một trong những bài học quan trọng là biết kiếm tiền nhưng cũng phải biết giữ tiền, đồng thời đừng xem nhẹ sức khỏe khi cơ thể bắt đầu thay đổi. Bên cạnh đó, không phải chuyện gì cũng cần can thiệp, không nhất thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người hay cố chứng minh mình đúng. Sau tuổi 40, biết đặt giới hạn, biết nói không và dành thời gian cho những mối quan hệ thực sự quan trọng sẽ giúp giảm bớt nhiều áp lực không đáng có.

Cuối cùng, tuổi già an yên không tự nhiên mà có, mà thường được chuẩn bị từ những lựa chọn khi còn trẻ và ở tuổi trung niên. Có một nền tảng tài chính vừa đủ, sức khỏe ổn định, gia đình hòa thuận và tinh thần bình thản đôi khi đáng giá hơn việc chạy theo những cuộc so sánh không có điểm dừng. Sau tuổi 40, càng hiểu điều gì nên giữ, điều gì nên buông và điều gì không đáng để bận tâm, những năm tháng về sau càng có cơ hội sống nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Sau tuổi 40, người khôn ngoan bắt đầu “bớt” 6 điều này để tuổi già sống nhẹ nhàng hơn - Ảnh 1.8 cách thông minh giúp mẹ chồng nàng dâu bớt mâu thuẫn, sống chung ngày càng hòa thuận

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