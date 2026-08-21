6 'ranh giới đỏ' vợ chồng càng yêu càng không nên bước qua, nếu biết sớm hôn nhân sẽ bền lâu

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Hôn nhân không phải lúc nào cũng êm ấm, nhưng có những giới hạn một khi vượt qua sẽ để lại tổn thương rất lâu. Đây là 6 “ranh giới đỏ” vợ chồng nên biết để tránh biến những bất đồng nhỏ thành khoảng cách lớn.

Vợ chồng cần tránh 6 'ranh giới đỏ' để hôn nhân luôn bền vững năm 2026

Hôn nhân muốn bền lâu không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự tôn trọng và những giới hạn mà cả hai cùng ý thức giữ gìn. Trong cuộc sống vợ chồng, có những điều tưởng nhỏ nhưng nếu lặp lại nhiều lần có thể khiến tình cảm dần rạn nứt. Đó là việc cố tạo ra một hình ảnh hôn nhân hoàn hảo trước người khác, đem điểm yếu của bạn đời ra làm vũ khí khi tranh cãi hoặc kiểm soát quá mức đời sống riêng của nhau.

Bên cạnh đó, vợ chồng cũng nên tránh liên tục đào lại những lỗi lầm đã xảy ra, biến những lời trách móc thành thói quen và phớt lờ cảm xúc của người bạn đời. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì cố chứng minh ai đúng ai sai, cả hai nên tập trung vào vấn đề, lựa chọn cách nói chuyện bình tĩnh và cho nhau cơ hội được lắng nghe. Một cuộc hôn nhân lành mạnh vẫn cần sự riêng tư, lòng tin và không gian để mỗi người được là chính mình.

Giữ được những ranh giới trong hôn nhân không có nghĩa là tạo khoảng cách giữa vợ và chồng, mà ngược lại giúp cả hai cảm thấy được tôn trọng và an toàn hơn trong mối quan hệ. Hôn nhân khó tránh khỏi bất đồng, nhưng điều quan trọng là sau mỗi lần tranh cãi, hai người vẫn biết cách bảo vệ tình cảm thay vì làm tổn thương nhau. Đôi khi, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không đến từ việc vợ chồng chưa từng cãi nhau, mà từ việc họ biết đâu là giới hạn không nên vượt qua.

6 'ranh giới đỏ' vợ chồng càng yêu càng không nên bước qua, biết sớm hôn nhân bền lâu - Ảnh 1.Vì sao càng kiểm soát chồng, hôn nhân càng dễ rạn nứt? 3 điều vợ nên biết

GĐXH - Thường xuyên kiểm tra điện thoại, hỏi từng cuộc gặp hay cấm chồng tiếp xúc với người khác giới chưa chắc giữ được hạnh phúc. Ngược lại, sự kiểm soát quá mức có thể khiến vợ chồng ngày càng xa nhau.

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