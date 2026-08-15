5 'kẽ hở' trong hôn nhân dễ khiến chồng ngoại tình, nhiều cặp vợ chồng mắc phải

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải cứ vợ chồng cãi nhau mới có nguy cơ rạn nứt. Mang thai, sống xa nhau hay hôn nhân quá nhàm chán cũng có thể tạo ra những khoảng trống cần được nhìn nhận.

5 kẽ hở' trong hôn nhân dễ khiến chồng ngoại tình, điều thứ 4 nhiều cặp vợ chồng mắc phải

Ngoại tình không tự nhiên xuất hiện chỉ vì một hoàn cảnh, nhưng trong hôn nhân có những giai đoạn dễ tạo khoảng cách nếu vợ chồng thiếu sự quan tâm và chia sẻ. Mang thai, sau sinh, thường xuyên cãi vã hay phải sống xa nhau đều có thể khiến sự kết nối giữa hai người suy giảm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của một người khác giới quá thân thiết hoặc một cuộc hôn nhân kéo dài trong trạng thái nhàm chán cũng là những điều các cặp đôi cần lưu ý. Điều quan trọng không phải kiểm soát bạn đời, mà là duy trì ranh giới, sự tin tưởng và giao tiếp trong mối quan hệ.

Dù vậy, không hoàn cảnh nào là lý do chính đáng cho việc ngoại tình. Sự chung thủy vẫn là lựa chọn của mỗi người. Nhận diện những "kẽ hở" trong hôn nhân giúp vợ chồng chủ động vun đắp tình cảm, giải quyết mâu thuẫn và bảo vệ mối quan hệ trước nguy cơ người thứ ba xuất hiện.

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5 'kẽ hở' trong hôn nhân dễ khiến chồng ngoại tình, nhiều cặp vợ chồng mắc phải - Ảnh 2.Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ tuyệt đối đừng làm 3 điều này kẻo mọi chuyện càng tệ

GĐXH - Phát hiện chồng ngoại tình có thể khiến nhiều người mất bình tĩnh và hành động theo cảm xúc. Tuy nhiên, có 3 điều phụ nữ không nên vội làm nếu không muốn đẩy mối quan hệ vào tình thế khó cứu vãn.

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