Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học
GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.
Bắt giữ 3 đối tượng thu mua, 4 cán bộ kiểm dịch động vật
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP đã đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thu gom lợn nhiễm dịch tả châu Phi (lợn bệnh) tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về địa bàn TP Hà Nội giết mổ bán cho người dân Thủ đô, cung cấp vào các bếp ăn tập thể, trường học.
Đồng thời, có nhóm cán bộ kiểm dịch thú y lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác.
Vụ việc xảy ra tại Trung tâm giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phú, TP Hà Nội.
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ nhóm đối tượng thu gom, buôn bán lợn nhiễm dịch bệnh, gồm:
Đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, HKTT: Thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), chủ ô tại Trung tâm Giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc thuộc thôn 3, xã Nam Phú, TP Hà Nội – là đối tượng cầm đầu, chuyên thu gom, giết mổ, bán ra thị trường.
Đối tượng Đỗ Văn Thanh (SN 1983, HKTT: Thôn Bồ Trong, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) – chuyên thu gom lợn dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, vận chuyển về lò mổ Vạn Phúc bán cho Nguyễn Thị Hiền để giết mổ, tiêu thụ.
Đối tượng Nguyễn Thị Bình (SN 1973) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1971, HKTT: xã Hồng Vân, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát – mua lợn nhiễm dịch bệnh của Nguyễn Thị Hiền mang về bán cho người dân và một số doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Nhóm cán bộ, gồm:
Đối tượng Lê Ngọc Anh (SN 1974, thường trú: thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), Trạm trưởng Trạm Chẩn đoán, xét nđịnhm, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Phong Nam (SN 1983, thường trú: thôn 4, Đông Mỹ, xã Nam Phú, TP Hà Nội), Tổ phó, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, thường trú: tổ 41, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Vũ Kim Tuấn (SN 1973, thường trú: thôn Lực Điền, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ), cán bộ Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ, giả mạo trong công tác.
4 công ty trung gian 'tuồn' lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào 26 trường học
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết, kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là một đường dây chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh, giết mổ và bán cho người tiêu dùng trong thời gian dài.
Đầu năm 2026, Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm Giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phú, TP Hà Nội bàn bạc với Đỗ Văn Thanh thu gom lợn dịch bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang.
Sau đó, nhóm này vận chuyển lợn dịch về lò mổ cho Hiền giết mổ. Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 - 60 con để bán cho Hiền. Hiền lại bán lợn dịch bệnh cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.
Công ty này tiến hành pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch, có tem truy xuất nguồn gốc QR code, rồi bán cho một số công ty thương mại khác như: Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khánh Ngọc; Công ty Cổ phần Thực phẩm Hương Sơn; Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực Gia An.
Trong đó, Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp thực phẩm cho một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (tương đương gần 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường, cung cấp cho bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường, lớp mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, Thanh thống nhất với Vũ Kim Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các chuyến xe vận chuyển và xuất trình khi vào lò mổ Vạn Phúc. Tuy nhiên, các đối tượng không thực hiện đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, số lượng hàng hóa, tạo điều kiện đưa thịt lợn nhiễm dịch bệnh ra thị trường.
126 chứng nhận kiểm dịch giả để 'thông hành' lợn nhiễm dịch tả châu Phi
Từ tháng 1/2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy tờ giả liên quan đến chứng nhận kiểm dịch cho Thanh và đồng bọn.
Quá trình điều tra, các đối tượng thuộc Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ – Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội do Lê Ngọc Anh (Trạm trưởng) cùng Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan khai nhận đã bàn bạc, tự đặt ra quy định lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh phải nộp tiền cho cán bộ kiểm soát từ 250.000 đồng đến 4.000.000 đồng/chuyến xe (tùy số lượng), và chủ các lò mổ phải nộp từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/tháng.
Từ tháng 1/2025 đến ngày 15/3/2026, tổng số tiền hưởng lợi bất chính của các đối tượng là 2.598.606.000 đồng (các đối tượng đã nộp lại số tiền này).
Ngày 25/3/2026, Phòng PC03 – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam.
Trong đó, khởi tố 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự (Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành);
3 bị can về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 (Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam, Nguyễn Thị Phương Lan); và 1 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 (Vũ Kim Tuấn).
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, thu hồi tài sản và củng cố hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
