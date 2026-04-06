Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Thứ hai, 18:34 06/04/2026 | Pháp luật
Ma Thị Loan
GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu

GĐXH - Quý I/2026, kinh tế Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, song vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt từ biến động giá xăng dầu và bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định.

Bắt giữ 3 đối tượng thu mua, 4 cán bộ kiểm dịch động vật

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP đã đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thu gom lợn nhiễm dịch tả châu Phi (lợn bệnh) tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, sau đó vận chuyển về địa bàn TP Hà Nội giết mổ bán cho người dân Thủ đô, cung cấp vào các bếp ăn tập thể, trường học.

Đồng thời, có nhóm cán bộ kiểm dịch thú y lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác.

Vụ việc xảy ra tại Trung tâm giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phú, TP Hà Nội.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết, cơ quan chức năng đã bắt giữ nhóm đối tượng thu gom, buôn bán lợn nhiễm dịch bệnh, gồm:

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1995, HKTT: Thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội), chủ ô tại Trung tâm Giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc thuộc thôn 3, xã Nam Phú, TP Hà Nội – là đối tượng cầm đầu, chuyên thu gom, giết mổ, bán ra thị trường.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Đối tượng Đỗ Văn Thanh (SN 1983, HKTT: Thôn Bồ Trong, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) – chuyên thu gom lợn dịch bệnh tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, vận chuyển về lò mổ Vạn Phúc bán cho Nguyễn Thị Hiền để giết mổ, tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Thị Bình (SN 1973) cùng chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1971, HKTT: xã Hồng Vân, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát – mua lợn nhiễm dịch bệnh của Nguyễn Thị Hiền mang về bán cho người dân và một số doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Nhóm cán bộ, gồm:

Đối tượng Lê Ngọc Anh (SN 1974, thường trú: thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội), Trạm trưởng Trạm Chẩn đoán, xét nđịnhm, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Phong Nam (SN 1983, thường trú: thôn 4, Đông Mỹ, xã Nam Phú, TP Hà Nội), Tổ phó, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1984, thường trú: tổ 41, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vũ Kim Tuấn (SN 1973, thường trú: thôn Lực Điền, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ), cán bộ Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ, giả mạo trong công tác.

4 công ty trung gian 'tuồn' lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào 26 trường học

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cho biết, kết quả đấu tranh ban đầu xác định đây là một đường dây chuyên thu gom, mua bán lợn dịch bệnh, giết mổ và bán cho người tiêu dùng trong thời gian dài.

Đầu năm 2026, Nguyễn Thị Hiền hành nghề giết mổ lợn tại Trung tâm Giết mổ tập trung Vạn Phúc, xã Nam Phú, TP Hà Nội bàn bạc với Đỗ Văn Thanh thu gom lợn dịch bệnh từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang.

Sau đó, nhóm này vận chuyển lợn dịch về lò mổ cho Hiền giết mổ. Trung bình mỗi ngày, Thanh và các đối tượng khác thu gom khoảng 50 - 60 con để bán cho Hiền. Hiền lại bán lợn dịch bệnh cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát.

Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh. Ảnh: CAND

Công ty này tiến hành pha lọc, sơ chế, đóng gói, dán nhãn thịt lợn sạch, có tem truy xuất nguồn gốc QR code, rồi bán cho một số công ty thương mại khác như: Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội; Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Khánh Ngọc; Công ty Cổ phần Thực phẩm Hương Sơn; Công ty TNHH Dịch vụ Ẩm thực Gia An.

Trong đó, Công ty Khánh Ngọc và Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội cung cấp thực phẩm cho một số lớp mầm non, trường tiểu học trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Tại lò mổ, các đối tượng này đã tự đặt ra quy định riêng, gây khó dễ với lợn nghi nhiễm bệnh (dưới 80kg), buộc thương lái phải nộp tiền từ 250.000 đến 500.000 đồng mỗi chuyến, thậm chí 3 - 4 triệu đồng mới được đưa lợn vào lò mổ. Ảnh: CAND

Từ đầu năm đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn (tương đương gần 300 tấn) lợn dịch bệnh ra thị trường, cung cấp cho bếp ăn của 26 trường tiểu học và nhiều trường, lớp mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, Thanh thống nhất với Vũ Kim Tuấn để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho các chuyến xe vận chuyển và xuất trình khi vào lò mổ Vạn Phúc. Tuy nhiên, các đối tượng không thực hiện đúng quy trình, cấp sai thông tin về chủ hàng, số lượng hàng hóa, tạo điều kiện đưa thịt lợn nhiễm dịch bệnh ra thị trường.

126 chứng nhận kiểm dịch giả để 'thông hành' lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Từ tháng 1/2026 đến nay, Tuấn đã cấp 126 giấy tờ giả liên quan đến  chứng nhận kiểm dịch cho Thanh và đồng bọn.

Quá trình điều tra, các đối tượng thuộc Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm và kiểm soát giết mổ – Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội do Lê Ngọc Anh (Trạm trưởng) cùng Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan khai nhận đã bàn bạc, tự đặt ra quy định lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh phải nộp tiền cho cán bộ kiểm soát từ 250.000 đồng đến 4.000.000 đồng/chuyến xe (tùy số lượng), và chủ các lò mổ phải nộp từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/tháng.

Từ tháng 1/2025 đến ngày 15/3/2026, tổng số tiền hưởng lợi bất chính của các đối tượng là 2.598.606.000 đồng (các đối tượng đã nộp lại số tiền này).

Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Vạn Phúc. Ảnh: CAND

Ngày 25/3/2026, Phòng PC03 – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam.

Trong đó, khởi tố 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự (Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Văn Thanh, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn Thành);

3 bị can về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo Điều 355 (Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam, Nguyễn Thị Phương Lan); và 1 bị can về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 (Vũ Kim Tuấn).

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, thu hồi tài sản và củng cố hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4

GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Hà Nội: 'Phù phép' 300 tấn thịt lợn bệnh vào chợ đầu mối và trường học, 8 bị can bị khởi tố

GĐXH - Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây chuyên giết mổ thịt lợn bệnh để tuồn vào các chợ đầu mối và bếp ăn trường học.

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

Dồn lực bứt tốc quý II/2026: Hà Nội ưu tiên '6 trọng tâm', '5 trụ cột' lớn

Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Hà Nội 'chạy nước rút' triển khai mô hình trường chất lượng cao trước năm học mới gắn với phòng chống dịch bệnh

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Hà Nội: Phường Chương Mỹ nói gì về vụ 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn vào trường học trên địa bàn

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Pháp luật - 1 ngày trước

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dự kiến vào ngày 6/4 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông báo một số vụ án, vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một ổ nhóm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp mèo vào ban đêm trên địa bàn Thủ đô vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 300 con mèo thông qua một cơ sở thu mua trái phép, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Pháp luật

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

