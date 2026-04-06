Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Chiều 6/4/2026, tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội, đã bóc trần quy trình gian lận của Công ty Cường Phát. Theo đó, đơn vị này đã chủ động bàn bạc, câu kết để đặt mua "lợn chặn dịch" (lợn ốm yếu, lợn bệnh) với giá rẻ từ các lò mổ.

Thịt lợn bệnh được thu mua sau đó đóng gói dán tem "lợn sạch".

Sau khi thu gom, Cường Phát thực hiện sơ chế, đóng gói và thực hiện một bước "phù phép" tinh vi: Dán tem "lợn sạch" và đóng dấu chữ "lợn sạch", thậm trí có cả mã QR để tung ra thị trường. Thủ đoạn này đã "đánh lừa" được hàng loạt đơn vị thu mua, đưa nguồn thực phẩm độc hại này vào sâu trong các bếp ăn tập thể.

Cơ quan điều tra đã chỉ đích danh các đơn vị trung gian nhập hàng từ Cường Phát để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, cụ thể Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn.

Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc cung cấp thịt lợn cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội và các đơn vị liên quan khác như Công ty Hương Sơn, Công ty Ẩm thực Gia An....

Thịt lợn bệnh được cơ quan chức năng phát hiện.

Hiện PC03 vẫn đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ liệu có sự thông đồng, biết bẩn nhưng vẫn mua giữa các đơn vị này và Cường Phát hay không.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết "Lợn bệnh có những biểu hiện khác biệt bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào thành lợn sạch"

Lãnh đạo Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị điều tra cầ phải truy cứu trách nhiệm các bếp ăn, làm rõ tại sao những người có chuyên môn về thực phẩm lại không nhận ra sự khác biệt của lợn bệnh bằng mắt thường. Với số lượng lên tới 300 tấn và sai phạm kéo dài, không loại trừ khả năng có sự cấu kết để trục lợi trên sức khỏe học sinh.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Đồng thời đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND các xã, phường nơi để xảy ra sai phạm kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn.

Giám đốc Công an Hà Nội bày tỏ sự phẫn nộ khi các bé nhỏ tuổi – những đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ – lại bị đưa mầm mống bệnh vào cơ thể ngay tại trường học. Đề nghị Quốc hội cần xem xét tăng hình phạt lên mức cao nhất đối với hành vi này, bởi đây không chỉ là vi phạm kinh tế hay ATTP đơn thuần, mà là tội ác liên quan đến việc hủy hoại giống nòi.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

