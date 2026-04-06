Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'
GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.
Chiều 6/4/2026, tại buổi họp báo về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn TP Hà Nội. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội, đã bóc trần quy trình gian lận của Công ty Cường Phát. Theo đó, đơn vị này đã chủ động bàn bạc, câu kết để đặt mua "lợn chặn dịch" (lợn ốm yếu, lợn bệnh) với giá rẻ từ các lò mổ.
Sau khi thu gom, Cường Phát thực hiện sơ chế, đóng gói và thực hiện một bước "phù phép" tinh vi: Dán tem "lợn sạch" và đóng dấu chữ "lợn sạch", thậm trí có cả mã QR để tung ra thị trường. Thủ đoạn này đã "đánh lừa" được hàng loạt đơn vị thu mua, đưa nguồn thực phẩm độc hại này vào sâu trong các bếp ăn tập thể.
Cơ quan điều tra đã chỉ đích danh các đơn vị trung gian nhập hàng từ Cường Phát để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, cụ thể Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn.
Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc cung cấp thịt lợn cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội và các đơn vị liên quan khác như Công ty Hương Sơn, Công ty Ẩm thực Gia An....
Hiện PC03 vẫn đang tiếp tục đấu tranh để làm rõ liệu có sự thông đồng, biết bẩn nhưng vẫn mua giữa các đơn vị này và Cường Phát hay không.
Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết "Lợn bệnh có những biểu hiện khác biệt bằng trực quan, bằng giám định chứ không thể lấy mỗi hồ sơ pháp lý của chỗ đã làm giả để gắn vào thành lợn sạch"
Lãnh đạo Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị điều tra cầ phải truy cứu trách nhiệm các bếp ăn, làm rõ tại sao những người có chuyên môn về thực phẩm lại không nhận ra sự khác biệt của lợn bệnh bằng mắt thường. Với số lượng lên tới 300 tấn và sai phạm kéo dài, không loại trừ khả năng có sự cấu kết để trục lợi trên sức khỏe học sinh.
Đồng thời đề nghị kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Đảng ủy, UBND các xã, phường nơi để xảy ra sai phạm kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn.
Giám đốc Công an Hà Nội bày tỏ sự phẫn nộ khi các bé nhỏ tuổi – những đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ – lại bị đưa mầm mống bệnh vào cơ thể ngay tại trường học. Đề nghị Quốc hội cần xem xét tăng hình phạt lên mức cao nhất đối với hành vi này, bởi đây không chỉ là vi phạm kinh tế hay ATTP đơn thuần, mà là tội ác liên quan đến việc hủy hoại giống nòi.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường họcPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.
Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh ChâuPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫnPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giớiPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thôngPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lănPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.
Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bánPháp luật - 1 ngày trước
(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.
Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xemPháp luật - 1 ngày trước
Nhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.
Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tớiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dự kiến vào ngày 6/4 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông báo một số vụ án, vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồngPháp luật
GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.