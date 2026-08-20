Cần Thơ: Khởi tố hàng loạt đối tượng mua bán thịt lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công (SN 1984, cư ngụ tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) và Hứa Hoàng Khởi (SN 1984, ngụ xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Quá trình điều tra Công an xác định, hai bị can Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi hành nghề "cò" mua bán heo nhiều năm. Các đối tượng đã cấu kết với Thị Hồng Cam (ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) thu mua heo bệnh, heo chết đưa đi giết mổ và bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối bị can Trương Văn Công. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ, ngày 10/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 03 bị can là nhân viên Trạm Chăn nuôi - Thú y khu vực XIII, gồm: Phan Ngọc Toại (SN 1977, ngụ xã Xà Phiên); Lê Quốc Nhiên (SN 1979) và Phạm Hồng Phúc (SN 1980) cùng ngụ xã Vĩnh Viễn về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Đến ngày 12/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Nam (SN 1981) và Thị Hồng Cam (SN 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Hứa Hoàng Khởi. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 09/10/2025, Công an TP Cần Thơ tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (địa chỉ: ấp 3, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 40 cá thể heo sống và 01 cá thể heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch của cán bộ thú y; qua kiểm tra nhanh mẫu thịt heo đã được giết mổ, phát hiện dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Cùng thời điểm, Công an TP Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thêm 02 lô thịt heo của bà Giang Thị Hoa và ông Trương Văn Mười (do đối tượng Thị Hồng Cam trực tiếp đứng bán) tại chợ Vĩnh Viễn với tổng khối lượng heo đã được phân thịt là 840,7 kg. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu mẫu bệnh phẩm đối với 02 lô thịt này để trưng cầu Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II (Trạm chẩn đoán và xét nghiệm III tại Cần Thơ) giám định. Kết quả: 10/12 mẫu thu giữ có kết quả dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ các hành vi phạm sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.