Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H, có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán lấy tiền.

Đầu tháng 2/2025, sau khi tìm hiểu hoạt động cho thuê thép tấm của Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N, có địa chỉ tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội, Quỳnh chủ động liên hệ, tự giới thiệu là nhân viên, đại diện cho Công ty H.H để đặt vấn đề thuê tài sản.

Để tạo lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải. Khi chuyển tiền đặt cọc, đối tượng cố tình ghi nội dung giao dịch mang danh nghĩa Công ty H.H., đồng thời yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của doanh nghiệp này để ký, đóng dấu.

Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh tại cơ quan công an - (ảnh CAPT).

Do hiểu nhầm Quỳnh là người có vai trò quản lý tại Công ty H.H, một nhân viên kế toán của doanh nghiệp đã sử dụng dấu chữ ký khắc sẵn của giám đốc và con dấu công ty để hoàn thiện hợp đồng theo yêu cầu. Việc này càng khiến phía cho thuê tin tưởng Quỳnh có tư cách đại diện hợp pháp.

Từ ngày 12/2 đến 31/3/2025, Quỳnh đã 8 lần liên hệ, thuê tổng cộng 452 tấm thép trải đường.

Sau khi số thép được vận chuyển đến các địa điểm mà Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đối tượng thuê xe cẩu, xe tải đưa thép đến các bãi đất trống hoặc địa điểm khác để tập kết. Sau đó, Quỳnh bán toàn bộ số thép cho một cơ sở thu mua phế liệu với giá 10.500 đồng/kg.

Qua các giao dịch, Quỳnh thu về hơn 4,27 tỷ đồng từ việc bán số thép trên.

Sau khi thực hiện hành vi, Quỳnh bỏ trốn khỏi nơi cư trú, liên tục thay đổi địa điểm, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc nhằm che giấu tung tích. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy tìm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Quỳnh đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên nên tổ chức bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh.

Vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.