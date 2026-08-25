Hà Nội: Danh tính nhân viên bảo vệ hành hung dã man tài xế xe công nghệ trước cổng khu đô thị

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào sáng ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ có hành vi chửi bới, dùng chân tay hành hung một tài xế xe ôm công nghệ ngay trước chốt bảo vệ cổng số 1, Khu đô thị Louis City (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Sự việc được camera hành trình của người dân ghi lại và chia sẻ. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ dư luận, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc và tiến hành triệu tập các cá nhân liên quan về trụ sở để làm rõ.

Theo đó, đối tượng hành hung nam tài xế được xác định là L.X.V. (sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), là nhân viên bảo vệ đang làm việc tại Khu đô thị Louis City.

Nam bảo vệ hành hung tài xế xe công nghệ tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Nạn nhân là anh H.H.P. (sinh năm 2003, đăng ký thường trú tại phường Tương Mai, thành phố Hà Nội), là tài xế xe ôm công nghệ.

Hiện tại, Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân: Khi xảy ra các mâu thuẫn hoặc va chạm trong đời sống hàng ngày, mỗi người cần giữ vững bình tĩnh, giải quyết mọi việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không sử dụng vũ lực hay hành vi côn đồ để giải quyết tranh chấp, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác cũng như tình hình trật tự an toàn xã hội.