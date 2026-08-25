Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.H (SN 2008) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo điều tra, khoảng 21h58 ngày 4/4/2026, tại đường Nguyễn Tất Thành, khu 8 Chu Hóa, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, L.V.H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 19S1-277.62, chở theo một người, lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh đi Quốc lộ 32C.

Khi đến khu vực trên, xe mô tô do H điều khiển xảy ra va chạm với ông P.V.T (SN 1978) đang đi bộ qua đường.

Vụ tai nạn khiến L.V.H và ông P.V.T bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu. Do bị thương nặng, ông P.V.T đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với L.V.H trong quá trình điều tra vụ án - (ảnh CAPT).

Kết quả điều tra xác định, L.V.H điều khiển xe mô tô khi không có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành báo hiệu đường bộ, không đi đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn tại nơi có người đi bộ đang qua đường, dẫn đến xảy ra va chạm với ông P.V.T.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.H về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Do L.V.H là người chưa thành niên, phạm tội rất nghiêm trọng với lỗi vô ý, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can theo khoản 2 Điều 37 Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

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