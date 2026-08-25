Cảnh báo chiêu trò lừa đảo giả danh “VNPost” chiếm đoạn tài sản

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhận được tin nhắn thông báo từ đầu số +212 với nội dung bưu kiện sắp được giao nhưng địa chỉ nhận hàng chưa đầy đủ, yêu cầu người nhận bấm vào đường link lạ để cập nhật thông tin.

Đây là thủ đoạn tuy không mới nhưng đang được các đối tượng lợi dụng triệt để nhằm dẫn dụ người dân truy cập vào trang web giả mạo của Bưu điện Việt Nam (VNPost), qua đó thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thường dùng là tìm kiếm, thu thập thông tin đặt hàng của người dân, sau đó lợi dụng thương hiệu của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có uy tín để gửi tin nhắn thông báo chuyển phát bưu kiện, khiến người dân mất cảnh giác. Từ đó chúng thực hiện hành vi chiếm quyền điều khiển của thiết bị di động và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.

Ảnh tin nhắn giả danh Bưu điện Việt Nam được các đối tượng lừa đảo gửi đến người dân. Ảnh: CACC

Hình thức tin nhắn giả danh thường bắt đầu bằng "VNPost" với nội dung "Thông báo giao hàng hôm nay – Cần bổ sung thông tin địa chỉ" hoặc "Thông báo về việc hoàn thiện thông tin địa chỉ trước khi phát bưu gửi" nhằm tạo dựng niềm tin, khiến người dân nhầm tưởng đây là tin nhắn tự động từ Bưu điện Việt Nam.

Trong tin nhắn, các đối tượng thông báo người nhận có bưu kiện với mã vận đơn cụ thể, thời gian dự kiến giao hàng nhưng địa chỉ nhận hàng "chưa đầy đủ – thiếu số nhà và thông tin chi tiết"; đồng thời yêu cầu người nhận "cập nhật ngay" thông tin thông qua một đường link có tên miền không phải tên miền chính thức của Bưu điện Việt Nam. Trường hợp đường link không mở được, đối tượng còn hướng dẫn người nhận trả lời "Y" để nhận đường dẫn mới hoặc sao chép URL vào trình duyệt.

Sau khi truy cập vào đường link dẫn đến giao diện tương tự với trang web của Bưu điện Việt Nam, người dùng có thể bị yêu cầu nhập họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, số thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thanh toán trước một khoản phí nhỏ với lý do phí cập nhật địa chỉ, phí giao hàng, phí xác nhận hoặc phí xử lý bưu kiện.

Sau khi người dân hoàn tất nhập thông tin hoặc thanh toán, các đối tượng sẽ tiến hành chiếm quyền điều khiển của thiết bị di động và tiến hành chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo nhân dân cần:

Một là, nâng cao cảnh giác, chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, người ít sử dụng công nghệ, về thủ đoạn giả mạo Bưu điện Việt Nam để lừa đảo.

Hai là, tuyệt đối không bấm vào đường link được gửi trong các tin nhắn thông báo giao hàng hoặc cài đặt ứng dụng, cấp quyền truy cập điện thoại theo hướng dẫn từ đường link lạ nếu chưa xác minh rõ nguồn gửi.

Ba là, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ đối tượng nào thông qua tin nhắn, điện thoại hoặc trang web không xác thực.

Bốn là, khi thực sự có nhu cầu kiểm tra bưu gửi, người dân phải chủ động truy cập trang web chính thức của Bưu điện Việt Nam tại địa chỉ https://vietnampost.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Bưu điện thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 54 54 81.

Trong trường hợp đã bấm vào đường link nhưng chưa nhập bất kỳ thông tin nào, người dân cần lập tức đóng trang web, không tiếp tục thực hiện các yêu cầu trên trang và không tải xuống ứng dụng, tệp tin được yêu cầu.

Trong trường hợp đã nhập thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin thanh toán, người dân cần khẩn trương liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản và thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết; đồng thời lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, đường link, tài khoản nhận tiền và các thông tin liên quan để trình báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.