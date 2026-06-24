Phú Thọ: Tưởng gặp nhà báo thật, nhiều người dân bị đối tượng cưỡng đoạt tiền

Ngày 24/6, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Như Mạnh (SN 1978, trú tại khu 3, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định, trong khi bản thân đang nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Như Mạnh đã nảy sinh ý định giả danh nhà báo để tiếp cận các khu vực đang diễn ra hoạt động san lấp, vận chuyển đất, gây sức ép đối với những người đang thi công nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Mạnh đã đặt mua trên mạng xã hội Facebook một thẻ hội viên nhà báo giả mang tên và ảnh của mình với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Quá trình điều tra xác định, ngày 12/10/2025, Nguyễn Như Mạnh điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 28A-236.04 đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, Mạnh cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả để tạo lòng tin.

Đối tượng Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường nơi cưỡng đoạt tài sản - (ảnh CAPT).

Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được "tạo điều kiện". Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T (SN 1993, trú tại xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Mạnh rời khỏi hiện trường.

Tiếp tục thực hiện thủ đoạn trên, khoảng 15 giờ ngày 13/6/2026, Mạnh điều khiển xe ô tô đến khu vực xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, nơi ông B.T.Đ (SN 1982, trú tại xóm Mý Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) đang thuê máy xúc và xe ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở.

Mạnh sử dụng xe ô tô chặn đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công.

Do trước đó được anh Q.A.T. kể lại việc Mạnh từng tự xưng là nhà báo, đe dọa phản ánh hoạt động san lấp đất để nhận tiền, nên ông B.T.Đ lo sợ bị gây khó khăn, ảnh hưởng đến công việc. Trong quá trình trao đổi, ông B.T.Đ đã đưa cho Mạnh số tiền 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công. Sau khi nhận tiền, Mạnh điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKS Khu vực 13 tiến hành khám nghiệm hiện trường - (ảnh CAPT).

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của những người liên quan, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Như Mạnh đã nhiều lần sử dụng thủ đoạn giả danh nhà báo, lợi dụng tâm lý lo ngại bị phản ánh, xử lý của người dân để uy hiếp tinh thần, buộc các bị hại phải đưa tiền cho mình.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu san gạt, cải tạo mặt bằng, khai thác hoặc vận chuyển đất phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; liên hệ chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, cấp phép theo quy định.

Không tự ý thực hiện các hoạt động san lấp, đào đắp, khai thác đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, tránh vi phạm pháp luật và tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các trường hợp tự xưng là nhà báo, phóng viên, cán bộ cơ quan nhà nước hoặc người có chức vụ, quyền hạn có hành vi sách nhiễu, đe dọa, gây áp lực nhằm yêu cầu đưa tiền hoặc tài sản, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết theo quy định của pháp luật; tuyệt đối không thỏa hiệp hoặc đưa tiền cho các đối tượng để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm.