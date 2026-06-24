Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè
GĐXH - Sáng nay (24/6), Công an phường Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hàng loạt xe ô tô con đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên địa bàn bị kẻ xấu phá hoại.
Sáng ngày 24/6/2026, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền và chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt xe ô tô bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.Theo nội dung phản ánh, vụ việc xảy ra tại khu vực sảnh của một tòa nhà cao tầng nằm trên tuyến phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội).
Hình ảnh từ video cho thấy, các phương tiện bị kẻ xấu nhắm đến và hủy hoại đều là xe ô tô con. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe đỗ gọn gàng dưới sảnh tòa nhà nhưng đều chung tình trạng bị hư hỏng nặng nề ở phần kính chắn gió và kính sau.
Đoạn video sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút hàng ngàn lượt bình luận, tương tác và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết các tài khoản đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, phá hoại tài sản của kẻ gian giữa trung tâm Thủ đô.
Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày 24/6, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang cùng Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.
Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuếPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.
Thủ đoạn tinh vi của đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tình, tiềnPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố đối tượng Bùi Văn Tường.
Công an thông báo khẩn: Ai từng mua 2 loại thuốc “Đông y gia truyền Cụ Tòng” hoặc “Thuốc dạ dày Cụ Tòng” cần liên hệ làm việc ngayPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo về việc truy tìm các bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương và các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đaiPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.
Tìm bị hại vụ án 'cho vay lãi nặng' ở Hải PhòngPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình cho vay, hai bên thỏa thuận với nhau mức lãi suất 109,5%/năm. Tiền lãi sẽ thanh toán vào ngày 20 hàng tháng, nếu không thanh toán thì tiền lãi sẽ được cộng với tiền gốc để tạo khoản vay mới cho tháng tiếp theo.
Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng giúp đường dây lừa đảo 'rửa' gần 48 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên, Bàn Thị Lứu vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội "Rửa tiền".
Sử dụng rượu bia gây tai nạn chết người, nam thanh niên bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hoàng Văn Hải thừa nhận điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, sang đường không đúng quy định, không nhường đường cho phương tiện đang lưu thông dẫn đến vụ tai nạn khiến ông T. tử vong.
Bắt nam thanh niên 19 tuổi trộm tiền, vàng của người thân sau 11 giờ truy xétPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng là người thân quen và sinh sống gần nhà, Văn Hồng Nhân (SN 2007, trú tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) đã lấy trộm tiền và vàng của chị Nguyễn Thị Ph.
Triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá khủng tại Hà Nội giữa mùa World CupPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng.
Mâu thuẫn chỗ bán hàng, người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặtPháp luật - 1 ngày trước
Công an đang làm rõ vụ người phụ nữ bán rau bị người của quán hải sản xịt nước áp lực cao vào mặt gây thương tích, xuất phát từ mâu thuẫn chỗ bán hàng.
Nổ có 'quan hệ' để chạy thủ tục đất đaiPháp luật
GĐXH - Tự nhận quen biết cơ quan chức năng để chạy thủ tục đất đai, Nguyễn Công Thành chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.