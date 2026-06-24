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Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Thứ tư, 15:31 24/06/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Sáng nay (24/6), Công an phường Tây Hồ đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc hàng loạt xe ô tô con đỗ dưới sảnh một tòa nhà cao tầng trên địa bàn bị kẻ xấu phá hoại.

Sáng ngày 24/6/2026, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền và chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt xe ô tô bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.Theo nội dung phản ánh, vụ việc xảy ra tại khu vực sảnh của một tòa nhà cao tầng nằm trên tuyến phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội).

Hình ảnh từ video cho thấy, các phương tiện bị kẻ xấu nhắm đến và hủy hoại đều là xe ô tô con. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe đỗ gọn gàng dưới sảnh tòa nhà nhưng đều chung tình trạng bị hư hỏng nặng nề ở phần kính chắn gió và kính sau.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè - Ảnh 1.

Nhiều ô tô con bị chém vỡ kính lái và kính phụ khi đỗ trên vỉa hè. Ảnh cắt từ video

Đoạn video sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút hàng ngàn lượt bình luận, tương tác và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết các tài khoản đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, phá hoại tài sản của kẻ gian giữa trung tâm Thủ đô.

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày 24/6, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang cùng Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè - Ảnh 2.Khống chế kịp thời đối tượng dùng bồ cào đập phá xe của người đi đường ở Hà Nội

GĐXH - Một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, vác theo bồ cào chặn đầu xe, đe dọa và đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai (TP Hà Nội). Lực lượng Công an đã lập tức áp sát, khống chế đối tượng kịp thời.

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