Hà Nội: Hàng loạt ô tô con bị phá hoại, chém vỡ kính trong đêm khi đỗ trên vỉa hè

Sáng ngày 24/6/2026, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền và chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt xe ô tô bị hủy hoại một cách nghiêm trọng.Theo nội dung phản ánh, vụ việc xảy ra tại khu vực sảnh của một tòa nhà cao tầng nằm trên tuyến phố Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân (thuộc phường Tây Hồ, Hà Nội).

Hình ảnh từ video cho thấy, các phương tiện bị kẻ xấu nhắm đến và hủy hoại đều là xe ô tô con. Tại hiện trường, nhiều chiếc xe đỗ gọn gàng dưới sảnh tòa nhà nhưng đều chung tình trạng bị hư hỏng nặng nề ở phần kính chắn gió và kính sau.

Nhiều ô tô con bị chém vỡ kính lái và kính phụ khi đỗ trên vỉa hè. Ảnh cắt từ video

Đoạn video sau khi được đăng tải đã lập tức thu hút hàng ngàn lượt bình luận, tương tác và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Hầu hết các tài khoản đều bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, phá hoại tài sản của kẻ gian giữa trung tâm Thủ đô.

Liên quan đến vụ việc này, sáng cùng ngày 24/6, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang cùng Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc.