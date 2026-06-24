Thủ đoạn tinh vi của đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa tình, tiền
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố đối tượng Bùi Văn Tường.
Theo kết luận điều tra, vào giữa tháng 7/2025, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Minh Tr. (trú tại tỉnh Gia Lai). Theo trình báo, bà Tr. có mối quan hệ tình cảm qua mạng xã hội với một người tên là Bùi Văn Tường (SN 1987, trú tại số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).
Trong quá trình yêu đương, Tường tự giới thiệu mình là Phó trưởng phòng đang công tác tại Cơ quan ANĐT Bộ Công an. Để bạn gái tin tưởng, đối tượng liên tục gửi các hình ảnh bản thân mặc trang phục Công an nhân dân mang quân hàm cấp tá, biển tên Bùi Văn Tường, số hiệu CAND 636… cùng thẻ Đảng viên mang số hiệu 19.080....
Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp, nhận thấy nhiều thông tin Tường trao đổi về lực lượng Công an có dấu hiệu bất thường, không đúng với thực tế, bà Tr. đã chủ động viết đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng.
Sau khi vào cuộc xác minh và nhận thấy tài liệu do nạn nhân cung cấp là có cơ sở, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Tường. Đến ngày 2/2, cơ quan chức năng đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tường về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Kết quả điều tra làm rõ, Bùi Văn Tường vốn là lao động tự do, chưa từng đứng vào hàng ngũ của Đảng và hoàn toàn không công tác trong ngành Công an. Do gặp khó khăn trong việc làm ăn và nợ nần chồng chất, từ tháng 6/2024, Tường nảy sinh ý định đóng giả làm cán bộ cao cấp của Bộ Công an để tạo uy tín, khiến những người xung quanh tin tưởng nhờ vả giải quyết các vấn đề pháp luật, xin việc, đồng thời dùng mác "sĩ quan" để làm quen với phụ nữ.
Để hiện thực hóa kế hoạch, từ tháng 6 đến tháng 12/2024, Tường đã liên hệ với các đầu mối trên Facebook và tài khoản Zalo mang tên "Mr Phát" để đặt làm giả 2 giấy chứng minh CAND, 1 thẻ Đảng viên giả với mức giá từ 2 đến 3 triệu đồng mỗi loại.
Sau khi cung cấp ảnh chân dung và thông tin cá nhân để hoàn thiện phôi giả mang chức danh Phó Trưởng phòng An ninh điều tra, Tường nhận các giấy tờ này thông qua shipper giao tại sảnh chung cư mình đang sinh sống.
Cùng với giấy tờ, Tường cũng chi tiền triệu để thu mua đầy đủ quân trang ngành Công an của lực lượng An ninh bao gồm: quần áo xuân hè, thu đông, ve hàm thiếu tá, biển tên và thắt lưng. Sau khi có đủ "vỏ bọc", Tường dùng điện thoại chụp ảnh lại, thậm chí lấy thêm các ảnh cán bộ Công an đang làm việc trên mạng rồi chỉnh sửa che mặt để gửi cho các mối quan hệ xã hội nhằm tạo niềm tin tuyệt đối.
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn tinh vi trên, Bùi Văn Tường đã tiếp cận và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với nhiều nạn nhân. Cụ thể, thông qua các mối quan hệ xã hội, Tường quen biết với chị Đ.T.L.A (trú tại tỉnh Ninh Bình) và tự nhận là Công an. Do tin tưởng vào hình ảnh thẻ Đảng viên dán ảnh mặc quân phục mà Tường gửi, ngày 30/7/2024, chị L.A đã chuyển cho Tường số tiền 50 triệu đồng để nhờ chuyển trại giam cho một người quen. Tuy nhiên do không thể thực hiện, Tường sau đó đã phải hoàn trả lại số tiền này cho nạn nhân.
Đến tháng 10/2025, Tường tiếp tục sử dụng chiêu bài cũ, gửi ảnh chụp thẻ Đảng viên mặc quân phục Công an giả để tạo niềm tin và thỏa thuận xin việc cho con trai bà P.T.O (trú tại TP Hải Phòng) vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Traveller với mức chi phí lên tới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, con trai bà O không muốn làm việc tại Tạp chí Việt Nam Traveller nên đã không đưa tiền để Tường tiếp tục thực hiện việc này.
Hiện hồ sơ vụ án đã được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất, chuyển giao sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.
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