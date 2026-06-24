Thủ đoạn lập công ty 'ma' xuất bán hóa đơn khống, trốn thuế
GĐXH - Các đối tượng mua thông tin cá nhân để thành lập nhiều công ty "ma", sau đó xuất bán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp nhằm kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế trái quy định.
Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Trốn thuế".
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hoạt động liên tỉnh nhằm phục vụ việc hợp thức hóa hồ sơ, kê khai thuế sai quy định cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng Bùi Văn Bảo (SN 1991), Trần Văn Thịnh (SN 1991) và Phạm Minh Cường (SN 1984), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, đã mua thông tin cá nhân, trong đó có căn cước công dân, để thành lập nhiều công ty "ma".
Sau khi được cấp mã số thuế, các công ty này không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chủ yếu được sử dụng để xuất bán hóa đơn GTGT khống nhằm thu lợi bất chính.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2021, thông qua đối tượng môi giới, Bảo và Thịnh đã bán cho Nguyễn Thị Phúc (SN 1987), là kế toán thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, 10 hóa đơn GTGT khống với giá trị hàng hóa lớn.
Những hóa đơn này được sử dụng để kê khai tăng chi phí đầu vào, khấu trừ thuế GTGT, qua đó làm giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định các hóa đơn GTGT khống được sử dụng trong quá trình quyết toán thuế của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Vũ Phát do Đặng Văn Thư làm giám đốc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thắng Lợi BMT-Group do Lưu Văn Phong làm giám đốc.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
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