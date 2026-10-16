Phúc đức tại mẫu - không đổ cả gánh nặng phước họa gia đình cho người mẹ

Nhà đẹp nhưng nếp nhà mới là phúc đức

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng từng có bài viết “Phụ nữ là phong thủy trong nhà”, nói phụ nữ có vai trò quan trọng đối với khí và nếp sinh hoạt gia đình. Ông ví thiên chức làm mẹ với hành Thổ - mang ý nghĩa chở che, nâng đỡ, chứa đựng và nuôi dưỡng. Khi người mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc thì đó là nền tảng tốt cho gia đình - khá gần với câu “phúc đức tại mẫu”.

Người mẹ có mặt từ những năm đầu đời của đứa trẻ. Bữa cơm, chuyện học hành, cách nói năng, cách ứng xử với ông bà, cách giải quyết một cuộc cãi vã... trên nhà, trong bếp đứa trẻ chứng kiến đều có thể ghi nhớ.

Hậu vận tốt khi biết hạ xuống thứ này để gia tăng phúc khí gia đình GĐXH – Có người thêm tuổi con cháu càng thích về thăm, mọi người thích gần gũi - được cho là nhà có phúc khí, phước đức. Họ có thể không giàu, lời nói chẳng phải lúc nào cũng đúng, nhưng ở bên họ thấy dễ chịu, muốn chia sẻ chuyện trò... Đó là vì họ biết hạ xuống một thứ để tăng phúc khí cho gia đình và chính mình.

Phong thủy gia đình không chỉ nằm ở hướng nhà, cách sắp đặt đồ đạc hay sự thông thoáng của không gian... mà còn được vun đắp từ cách những người sống trong đó ứng xử với nhau. Một mái nhà đẹp, khang trang - nhưng các thành viên lời qua tiếng lại, luôn chất chứa sự coi thường, tranh giành đúng - sai, không ai chịu lắng nghe ai... thì khó có được cảm giác bình yên.

Ngược lại, những ngôi nhà bữa cơm chỉ có vài món giản dị, nhưng cả nhà biết nhường nhịn, yêu thương, biết hỏi nhau hôm nay đi làm có mệt không, biết lúc nóng giận thì dừng lại... thì ngôi nhà ấy luôn là chốn để các thành viên muốn quay về.

Người mẹ thường có mặt từ những năm đầu đời của một đứa trẻ. Ảnh internet.

Người mẹ không quyết định phúc họa của cả nhà

Câu “phúc đức tại mẫu” dễ bị hiểu thành trách nhiệm đặt lên vai nữ chủ nhân - người mẹ trong nhà. Dân gian có câu: "Con hư tại mẹ". Con cái học hành không tốt đổ do "mẹ dạy". Con bất ổn hôn nhân thì trách mẹ nuôi dạy không tốt. Nhà có chuyện thì "đàn bà không biết vun vén”, “không biết giữ chồng”...

Cách hiểu ấy có phần bất công, bởi người mẹ cũng là người bình thường, có mệt mỏi, có cáu giận, có những quyết định đúng và cả những điều làm chưa tốt. Một gia đình không phải do mỗi người mẹ tạo nên, mà là kết quả của cách ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cháu sống với nhau mỗi ngày. Ông bà sống tử tế, biết yêu thương con cháu sẽ trở thành những tấm gương tốt cho trẻ. Cha mẹ tôn trọng nhau ngay cả lúc bất đồng - thì con cũng nhìn thấy và học được cách ứng xử tốt... Chuyên gia phong thủy Hà Thanh chia sẻ câu nói dân gian:

"Con hư tại mẹ tại cha

Cháu hư là tại cả bà lẫn ông".

Cho thấy trẻ lớn lên giữa cha mẹ, ông bà và những người thân, có thể nhìn thấy và ghi nhớ cách ứng xử của mọi người trong nhà. Nếp nhà được tôn tạo, truyền từ đời này sang đời khác bắt đầu từ những điều rất nhỏ mà chính người trong nhà cũng không để ý. Cho nên "phúc đức tại mẫu" không nên bị hiểu thành "phúc họa tại mẹ".

Trẻ lớn lên giữa cha mẹ, ông bà và những người thân nên người này nói một câu, người kia làm một việc... trẻ đều có thể ghi nhớ. Ảnh internet.





Người mẹ hạnh phúc là một phần phong thủy gia đình

Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, trạng thái của người phụ nữ có ảnh hưởng đến đời sống gia đình: Một phụ nữ thường xuyên kiệt sức sẽ khó giữ được sự vui vẻ trong nhà. Một người vợ không được tôn trọng cũng khó cảm thấy ấm áp, an yên trong ngôi nhà. Đã có những phụ nữ vừa lo việc nhà, chăm sóc con cái, vừa cáng đáng hai bên nội ngoại... và cố gắng chu toàn mọi thứ. Nhưng thứ họ nhận lại là lời chê trách, chưa biết vun vén, khéo léo... và lâu dài việc không được chia sẻ, cảm thông sẽ khiến họ mệt mỏi, tổn thương.

Nếu coi người mẹ là "phong thủy gia đình" thì họ cũng cần được chăm sóc, yêu thương và tôn trọng. Người mẹ không thể vừa giữ lửa ngôi nhà, vừa mặc nhiên coi mọi việc trong nhà là trách nhiệm của riêng họ. Phong thủy gia đình cần vun đắp từ cách ứng xử của tất cả các thành viên, chứ không chỉ riêng người mẹ.

Không nên coi người mẹ vừa phải giữ lửa mái nhà, vừa phải tự xoay xở mọi thứ cho gia đình.

Phúc đức bắt đầu từ cách ứng xử

Nếp nhà là những điều con trẻ học được từ cha mẹ: cách cha mẹ nói với nhau, cách người lớn cư xử với ông bà, cách cả nhà giải quyết bất đồng, hoặc thái độ của mỗi người khi ai đó mắc lỗi... Nếu trẻ thấy cha mẹ tôn trọng nhau sẽ hiểu rằng bất đồng không đồng nghĩa với xúc phạm. Trẻ thấy người lớn biết nhận lỗi, biết xin lỗi và sửa sai... sẽ học được cách chịu trách nhiệm với hành động của mình... những điều ấy có thể theo trẻ vào các mối quan hệ khi trưởng thành.

Nếp nhà ngoài dạy trẻ nên người, còn là cách mỗi người tự điều chỉnh lời nói, hành vi của mình để không làm tổn thương nhau. Nhưng không phải cứ cha mẹ sống tốt thì con cái nhất định sẽ đi theo con đường cha mẹ mong muốn. Bởi vì, khi trưởng thành con cái có lựa chọn riêng. Nếu cha mẹ đã làm tất cả những gì có thể, mà con vẫn chọn đường khác thì cũng không thể đem "phúc đức tại mẫu" ra kết tội người mẹ.

Ngôi nhà, tài sản, tiền bạc... cha mẹ để lại cho con sẽ nhìn thấy ngay. Nhưng nếp nhà thì nhiều năm sau con mới hiểu, đó là cách mẹ mở cửa đón người thân trở về, cách bà đặt bát cơm xuống mâm, cách cha nói khi con làm sai, cách cả nhà trò chuyện cởi mở bên nhau sau một ngày dài, cách mọi người tìm được tiếng nói chung sau mỗi lần bất đồng... Nếp nhà là thứ con cái mang theo mãi, nó được vun đắp từ cách sống, cách ứng xử và tình yêu thương của nhiều thế hệ, là phúc đức từ người mẹ biết vun vén, người cha biết sẻ chia, ông bà biết yêu thương và con cái biết trân trọng gìn giữ những điều mình đang có và tiếp nối.

Ngắt lời người thân - thói quen nhỏ tạo khoảng cách lớn trong gia đình GĐXH - Đang kể chuyện mình thì bị người khác ngắt lời, rồi thao thao kể chuyện của họ, hoặc bị hàng loạt lời phân tích đúng sai... vô tình khiến người kể thu mình lại. Thói quen tưởng nhỏ nhưng làm cơ hội chia sẻ, thấu hiểu với người thân ngắn lại, khoảng cách dần lớn hơn.

Những câu nói dễ làm mất phúc khí trong nhà GĐXH - Có những câu nói khiến gia đình mất phúc khí mà nhiều người vẫn vô tư nói mỗi ngày. Có những lời làm người thân ấm lòng, nhưng cũng có những câu để lại tổn thương rất lâu. Lời nói là "khẩu đức" cũng là phúc khí, là phong thủy gia đình.



