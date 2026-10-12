Hậu vận tốt khi biết hạ xuống thứ này để gia tăng phúc khí gia đình

Ngỡ nhà mất phúc khí vì mẹ con xa cách

Chị Hạnh, 56 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội từng không hiểu vì sao con gái càng ngày càng ít gọi điện cho mình, thậm chí con nói: "Con đang bận, sẽ gọi mẹ sau". Chị ngỡ do phúc khí gia đình kém, phước đức ít đi nên mẹ con ngày càng xa cách. Đến hôm chị tình cờ nghe con gái dặn em trai đừng kể mọi chuyện kẻo mẹ lo, rồi khuyên đủ thứ. Chỉ cần nghe mẹ nói là được. Chị lặng người, hiểu ra mình thương con theo ý mình, chứ chưa phải cách con cần.

Những câu nói dễ làm mất phúc khí trong nhà GĐXH - Có những câu nói khiến gia đình mất phúc khí mà nhiều người vẫn vô tư nói mỗi ngày. Có những lời làm người thân ấm lòng, nhưng cũng có những câu để lại tổn thương rất lâu. Lời nói là "khẩu đức" cũng là phúc khí, là phong thủy gia đình.

Từ đó, khi con kể chuyện chị không vội phân tích. Con than mệt chị không ôn nghèo kể khổ... mà cứ nghe con nói. Dần dà con chị nói chuyện dài hơn, chia sẻ cả công việc của nó. Chị lắng nghe, không đưa lời khuyên nào và con cứ thế tuôn chuyện một mạch.

Có tuổi, nhiều người tin rằng "gừng càng già càng cay", nghĩ mình từng trải, nhiều kinh nghiệm sống, khéo nuôi dạy con, biết uyển chuyển gây dựng sự nghiệp và thành công... Nhưng đó không phải khuôn vàng thước ngọc để người trẻ chui vào. Bởi vì, những trải nghiệm sống đúng ở thời đó, còn con cháu đang sống hôm nay, công việc khác, quan hệ khác, áp lực khác... ngay cả cách nhìn về cuộc sống, gia đình, tiền bạc, hôn nhân... cũng khác. Cho nên, kinh nghiệm của người có tuổi khiến giới trẻ nghe như thấy bị so sánh với một thời đại không như hiện tại.

Thêm tuổi cũng không vứt bỏ kinh nghiệm trải nghiệm, mà biết đặt nó xuống khi cần cũng là một phúc khí. Ảnh internet

Giữ phúc khí đừng lúc nào cũng phải chứng minh mình đúng

Trong nhà, khi trò chuyện con cái nói mà người lớn tuổi không vừa ý một câu là thế nào cũng sửa ngay, hoặc kể chuyện của mình “ghê” hơn. Hoặc con đưa ra một lựa chọn, lập tức bố mẹ phân tích chứng minh con lựa chọn sai... Họ nghĩ là cách quan tâm tới con cái, nhưng khi con đưa ra chuyện gì cũng bị sửa, bị phân tích thì nó sẽ… ngừng kể với bố mẹ.

Các chuyên gia cho rằng, người càng có vị trí trong nhà càng cần biết giữ chừng mực. Cha mẹ khuyên con, nhưng không lấy quyền để chuyện gì cũng quyết định thay con. Anh chị em có thể góp ý cho nhau, nhưng không nhất thiết phải phân định đúng - sai. Nhất là vợ chồng sống lâu năm với nhau, có những chuyện nhường một câu chẳng mất gì, mà lại được cả buổi tối yên nhà cửa, tạo phúc khí cho gia đình.

Theo PGS.TS Trần Thành Nam (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội từng chia sẻ trong 'Phụ huynh cần tìm cách giao tiếp phù hợp với con" trên Vnexpress) đại ý rằng, khi chia sẻ điều con cần không đơn thuần là kể lại một câu chuyện, hay tìm kiếm lời khuyên - mà quan trọng hơn là được cha mẹ ghi nhận và thấu hiểu cảm xúc phía sau câu chuyện ấy. Cha mẹ nên tránh những nhận xét mang tính chỉ trích, hoặc vội vàng giáo dục con trong lúc trò chuyện.

Kinh nghiệm sống của người đi trước rất đáng quý, nhưng không phải lúc nào cũng cần được đưa ra ngay. Cha mẹ càng muốn chỉ bảo thì con càng ngại chia sẻ vì sợ mình lại trở thành một bài học đúng - sai. Người có tuổi biết lùi lại đúng lúc, tôn trọng lựa chọn của con cũng là cách giữ gìn phúc khí, tình cảm cho gia đình.

Phúc khí từ những bài học phải tự mình đi qua

Người trải nghiệm nhiều thường mắc vào cái bẫy là chuyện gì cũng muốn chỉ cách giải quyết. Khi con chọn việc không vừa ý là khuyên bảo, thậm chí ép con thuận theo ý minh. Thấy con tiêu tiền không như mình thì nhắc nhở. Thấy con thất bại thì phân tích để tìm cách giải quyết. Hôn nhân của con cái thấy "có chuyện" là lập tức đứng ra phân xử...

Thực tế, có lời khuyên rất đáng giá nhưng chỉ có giá trị khi người khác muốn nghe. Nhiều khi mình nói đúng, nhưng không đúng thời điểm. Mình chia sẻ kinh nghiệm, nhưng người khác chưa cần đến kinh nghiệm ấy - bởi vì, có những bài học phải tự đi qua người ta mới thực sự hiểu.

Người lớn tuổi biết lùi lại đúng lúc, tôn trọng lựa chọn của con cũng là cách giữ gìn phúc khí gia đình. Ảnh internet

Bớt phán xét, nhà bớt nặng cũng gia tăng phúc khí

Người một nhà sống chung lâu rất dễ nhìn thấy khuyết điểm của nhau, nên một câu nói cũng dễ chạm đúng chỗ đau nhất - khiến hòa khí gia đình hao mòn, phúc khí trong nhà dần vơi.

Phong thủy gia đình rất gần với đời sống, nó không chỉ ở hướng cửa, hay cách kê một món đồ... Một ngôi nhà luôn có lời ra tiếng vào, trách móc, chê bai, làm người khác mất mặt thì đẹp mấy cũng khó ấm áp. Ngược lại, một gia đình biết nhường nhịn, biết giữ lời khi nào nên nói, lúc nào nên bỏ qua, tự nhiên nhà đó có một thứ “khí” khác - thứ khí đó không huyền bí, mà chỉ là con người sống với nhau dễ chịu hơn.

Một gia đình biết nhường nhịn, biết giữ lời khi nào nên nói, lúc nào nên bỏ qua, tự nhiên nhà đó có phúc khí khiến mọi người sống dễ chịu hơn. Ảnh: Internet

Phúc khí bắt đầu từ không tranh giành phần thắng trong nhà

Có tuổi, nhiều người bắt đầu hiểu rằng chiến thắng tranh luận trong nhà chẳng giúp mình giàu hơn. Con cái chịu thua bố mẹ cũng chẳng khiến chúng trưởng thành hơn. Người thân công nhận mình đúng cũng chẳng có được sự tôn trọng hơn...

Có tuổi rồi, muốn người kia ngày mai vẫn bước vào nhà mình, muốn họ gọi điện, ngồi xuống ăn cơm với mình thì hãy "hạ cái tôi" xuống - không phải là nhận mình kém, mà là bạn đã đủ từng trải để biết không phải chuyện gì cũng cần phân định rõ thắng thua.

Hậu vận của một người không chỉ là những gì tích cóp được, mà đến một tuổi nào đó quanh bạn còn bao nhiêu người muốn ở lại. Muốn người ta ở lại, bạn hãy bớt chứng minh mình đúng, bớt dạy người khác phải sống thế nào, bớt phán xét con cháu, người thân... Nghĩa là mỗi lần thêm tuổi càng biết "hạ cái tôi" xuống thêm để lòng người mở ra, ngôi mà thêm rộng thoáng giữ phúc khí gia đình.

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận khí trong tiết Hàn Lộ 2026: Những mệnh nào được cho là gặp thuận lợi? GĐXH - Tiết Hàn Lộ năm 2026 bắt đầu từ ngày 8/10, đánh dấu thời điểm chuyển sang tháng Mậu Tuất theo cách tính tháng trong Bát tự. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, xét theo nguyên lý ngũ hành, sự thay đổi của tiết khí có thể ảnh hưởng đến vận khí của từng người.











