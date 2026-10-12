Những câu nói dễ làm mất phúc khí trong nhà

Lời nói tổn thương làm mất phúc khí gia đình

Người xưa cho rằng, phong thủy gia đình là phúc khí, có thể đến từ nhà cửa yên ổn, được vun đắp qua từng lời ăn tiếng nói giữa những người thân. Một câu nói nặng nề lặp đi lặp lại sẽ khiến người thân mất tự tin, tình cảm dần sứt mẻ, hòa khí trong nhà bị ảnh hưởng, phúc khí dần mất đi. Vì thế, người xưa coi "khẩu đức" là phong thủy gia đình, biết giữ lời nói với người thân là cách giữ phúc khí gia đình.

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Chị Nhân An (Hải Phòng) chia sẻ, mỗi lần nóng giận chồng chị lại chỉ mặt vợ nói: “Cô có làm được việc gì nên hồn đâu”. Có thể chồng chị và những người xung quanh quên ngay câu đó, nhưng chị thì ấm ức mãi. Chị vẫn đi làm, chăm con, nấu cơm... nhưng khi cần quyết định việc gì tự dưng chững lại chỉ để nghĩ xem làm thế có bị chồng chê bai không.

Một câu nói lúc nóng giận qua đi, nhưng tổn thương khiến người thân phải thu mình. Rất nhiều người đã làm tổn thương người thân bằng những câu nói tương tự thế, khiến người nghe nặng lòng rất lâu.

Người xưa coi “khẩu đức” như phong thủy gia đình. Một câu nói tử tế giúp nhẹ lòng, nhưng một câu cay nghiệt có thể làm người thân ấm ức rất nhiều năm. Đáng nói là người thân dễ “quên giữ lời” nhất. Có người ra ngoài gặp ai cũng “vâng, dạ”, kiên nhẫn nghe người khác cả giờ... Nhưng về nhà hơi tí là cáu gắt, người nhà mở miệng gạt đi: “Biết gì mà nói”. Họ nghĩ người nhà thì nói sao chả được, mà quên rằng người gần họ nhất dễ bị nghe những lời tổn thương nhiều nhất.

Biết giữ lời nói với người thân là một trong những cách giữ phúc khí gia đình. Ảnh internet

Phúc khí từ câu nói giữa những người thân

Một đứa trẻ làm bài chưa tốt, người lớn có thể nói: “Lần này con làm chưa tốt, lần sau cố gắng thêm”.

Cũng chuyện ấy, nếu nói: “Con lúc nào cũng vụng về, có mỗi việc này cũng không làm được”, đứa trẻ có thể nghe và hiểu thành: “Mình là đứa kém cỏi”.

Lớn lên, nhiều người vẫn nhớ những câu cha mẹ từng nói với mình từ thời thơ ấu. Họ có thể không nhớ chính xác nghe vào ngày nào, nhưng lại nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Góp ý cho con là cần thiết, nhưng đừng biến một lỗi nhỏ thành cái nhãn gắn lên cả con người đứa trẻ. Nói lời tử tế với con không phải là nuông chiều - quan trọng là góp ý việc con làm chưa tốt, chứ không phủ nhận con “không ra gì”. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, được động viên và tôn trọng sẽ thêm tự tin, dễ mở lòng hơn.

Ngược lại, những lời mắng mỏ, chỉ trích hay so sánh có thể khiến trẻ dần thu mình, ngại chia sẻ, mặc cảm với cha mẹ nếu được lặp lại quá nhiều - Ths Khoa học giáo dục, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh từng chia sẻ trên Vietnamnet.

Giữ lời ăn tiếng nói trong nhà cũng là giữ hòa khí, bồi đắp tình thân, gìn giữ phúc khí cho phong thủy gia đình.

Nhường nhau không phải vì mình sai, mà vì còn yêu quý người bên cạnh, muốn giữ phúc khí cho gia đình. Ảnh internet

Phúc khí gia đình - vợ chồng đừng tranh luận thắng thua

Vợ chồng sống với nhau lâu năm khó tránh khỏi bất hòa. Có khi chỉ một việc nhỏ cũng đủ khiến cả hai cùng bực. Và lúc nóng giận, người ta thường muốn nói cho “hả” - và cái "cho hả" ấy có thể kéo dài vài phút, nhưng câu nói thì đọng lại trong lòng người kia rất lâu. Nhiều cặp khi cãi nhau lại lôi chuyện cũ ra nhắc lại, rồi thêm trách móc, so sánh và hậu quả là chuyện ban đầu chẳng có gì, cuối cùng lại sinh tổn thương mới.

Nhìn từ góc độ phong thủy gia đình, phúc khí được vun đắp từ chính đời sống vợ chồng. Một mái nhà thường xuyên nặng lời, chì chiết khó đem lại cảm giác bình yên cho những người sống trong đó. Ngược lại, khi hai người biết giữ chừng mực ngay cả lúc bất đồng, gia đình sẽ bớt đi những rạn nứt không đáng có.

Biết dừng lời đúng lúc cũng là một cách giữ nhà. Dừng lời không phải là im lặng để mặc kệ nhau, mà là nhận ra khi cả hai đang quá nóng, nói thêm chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Đợi bình tĩnh rồi hãy nói điều cần nói. Có những chuyện để sau vẫn giải quyết được, nhưng một câu xúc phạm lúc mất kiểm soát thì không dễ xóa đi. Vì vậy, vợ chồng sống với nhau đâu phải để phân định ai thắng, ai thua trong từng cuộc cãi vã. Đôi khi, nhường nhau không phải vì mình sai, mà vì còn yêu quý người bên cạnh, muốn giữ phúc khí cho gia đình.

Anh chị em ruột giữ “khẩu đức” là giữ phúc khí

Khi còn nhỏ, anh chị em cãi nhau là chuyện bình thường. Khi lớn lên, mỗi người có gia đình riêng thì những câu nói giữa anh chị em có khi lại trở thành chuyện rất khó quên. Một câu coi thường, một lời chê bai, hay đem hoàn cảnh của người này so với người kia... là những chuyện nhỏ nhưng cứ lặp đi lặp lại sẽ làm khoảng cách giữa người thân ngày một xa. Có người ngoài xã hội chẳng có gì xích mích, nhưng với anh em trong nhà lại không muốn gặp nhau. Đến khi cha mẹ già yếu, muốn gọi các con về cùng một nhà cũng khó.

Một mái nhà muốn có hòa khí thì trước hết những người trong nhà phải còn muốn ngồi lại với nhau.

Phong thủy gia đình, xét cho cùng là nơi gắn kết những người sống trong đó. Ảnh internet

Phúc khí gia đình đôi khi từ một câu nói

Muốn thay đổi không khí trong nhà, không phải lúc nào cũng cần sửa sang, mua thêm đồ mới, hay đặt đồ phong thủy... mà chỉ cần muốn nói chuyện với nhau. Vì vậy, mỗi người nên bớt một câu chì chiết, bớt nhắc lại lỗi cũ, bớt đem so sánh người này với người kia, bớt nói những điều sẽ làm người thân đau lòng...

Hãy thêm vào đó một lời cảm ơn, một câu hỏi han, một tiếng gọi nhẹ nhàng - tuy là điều nhỏ nhặt nhưng sẽ giữ được ngôi nhà để mọi người muốn trở về, muốn ngồi ăn chung, muốn chung chén trà nói chuyện cuộc sống... thì tự nhiên đã sinh ra khí lành trong nhà.

Phong thủy gia đình, xét cho cùng là nơi gắn kết những người sống trong đó. Nếu người trong nhà gặp nhau là trách móc, nói chuyện là làm tổn thương nhau... thì nhà đẹp mấy cũng khó tạo được cảm giác ấm áp.

Ngược lại, một ngôi nhà bình thường, không cầu kỳ, nhưng mọi người biết nhường nhau một câu, biết giữ thể diện cho nhau, biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng - tự nhiên đã tạo một phong thủy gia đình tốt. Một câu nói chỉ mất vài giây để thốt ra, nhưng phải mất rất lâu người thân mới quên được. Giữ lời với người thân là cách giữ gìn hòa khí và phúc khí phong thủy trong một gia đình.

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