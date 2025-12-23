Phương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc' GĐXH - Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" là bữa tiệc âm nhạc với những tiết mục sôi động, đặc biệt là màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Phương Thanh.

Bên cạnh giới thiệu câu chuyện được khai thác dựa trên sự kiện có thật và quay trên địa điểm tâm linh khiến khán giả tò mò, "Nhà hai chủ" còn mang đến món quà Giáng Sinh bất ngờ khi ra mắt bản OST (từ viết tắt của Original Soundtrack - Nhạc phim gốc) "Mẹ của con" được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Tùng và sản xuất bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Bài hát do nữ hoàng nhạc Rock - Phương Thanh thể hiện.

Phương Thanh day dứt và ám ảnh với ca từ trong OST "Mẹ của con".

Mở đầu với tiếng piano nhẹ nhàng, "Mẹ của con" dẫn dắt cảm xúc của người nghe bằng chất giọng tình cảm của nữ ca sĩ Phương Thanh và đẩy mạch cảm xúc cao trào với đoạn điệp khúc bùng nổ và ma mị: "Con yêu con yêu xin con chớ lo lắng điều chi. Mẹ luôn ở đây, mẹ che chở con suốt cuộc đời. Mẹ có thể hóa điên lên vì con. Mẹ có thể mạnh mẽ hơn bão tố. Ai làm hại con yêu của mẹ, mẹ quyết không tha" đã tạo ra hiệu quả khuếch đại thông điệp về tình mẫu tử được lồng ghép trong câu chuyện nhuốm màu tâm linh của "Nhà hai chủ".

"Khi được nghe ca khúc lần đầu tiên , tôi gần như đã bị "bắt vía" không chỉ vì giai điệu mạnh mẽ mà còn từ những ca từ đầy ám ảnh. Ca khúc "Mẹ của con" khiến tôi phải nghe đi nghe lại vì nó mang đến cảm xúc rất dữ dội và khác biệt về tình mẫu tử. Sau hoàn tất bài hát, tôi nhận ra "Mẹ của con" không đơn thuần dành để ca ngợi điều đẹp đẽ về tình mẹ con, đó còn là hành trình trỗi dậy của sự can đảm từ một người mẹ khi biết con mình phải đối mặt với nguy hiểm. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm đến mấy cũng sẵn sàng vì con mà vượt qua nỗi sợ trong lòng mình. Đó là điều khiến ca khúc này và cả câu chuyện của "Nhà hai chủ" chạm đến trái tim tôi", nữ ca sĩ Phương Thanh bày tỏ.

"Nhà hai chủ" theo chân đôi vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải) đến một ngôi nhà mới rộng rãi được mua với giá cực hời. Khi hai vợ chồng tin rằng đây sẽ là nơi an cư lạc nghiệp lý tưởng và phù hợp cho việc phát triển của những đứa nhỏ trong nhà, họ lại phải đối mặt với những sự quấy nhiễu từ các thế lực siêu hình. Thậm chí, việc bỏ ngoài tai lời cảnh báo của dì Bảy (NSƯT Kim Phương) càng khiến gia đình Mai phải gánh chịu những tai ương khôn lường, đe dọa đến tính mạng của những đứa con mà cô hết mực yêu thương.

Hình ảnh được cắt từ trailer phim "Nhà hai chủ".

"Nhà hai chủ" là bộ phim dựa trên quan điểm dân gian về truyền thuyết ngày Tam Nương, có suất chiếu sớm từ ngày 24/12 - 25/12 và chính thức khởi chiếu vào ngày 26/12/2025.