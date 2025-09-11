Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lan

Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" diễn ra vào lúc 20h10 ngày 18/9/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô (Hà Nội). Chương trình do báo Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên Báo – Đài các tỉnh, thành phố cả nước.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức chương trình, cho biết: "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025" nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn. Chúng tôi xúc động vì thông qua mỗi mùa tổ chức, chương trình ngày càng thu hút được khán giả theo dõi đông đảo hơn, trở thành "hạt nhân" lan tỏa những "vòng sóng" về những điều tử tế và những ý nghĩ đẹp, hành động đẹp trong cuộc sống".

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ với báo chí về chương trình năm nay.

"Ơn nghĩa sinh thành 2025" cũng là dịp để thể hiện tấm lòng thành kính tri ân các đấng sinh thành bằng những hành động thiết thực và lan tỏa thông điệp đó để cả xã hội sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn. Đồng thời, tình cảm đó phải được nhân lên, thể hiện bằng những việc làm, những hoạt động thiết thực trong hành trình tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, tưởng nhớ sự hi sinh của các Anh hùng liệt sĩ, huy động tấm lòng và các nguồn lực để chăm lo người có công và những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Đạo diễn, NSND Lê Chức khẳng định rằng: "Ơn nghĩa sinh thành" không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà là sự kết tinh của cảm xúc, của lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người mẹ, những thế hệ đã hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Đây không chỉ là sân khấu biểu diễn, mà còn là nơi tiếng lòng tri ân được cất lên bằng nghệ thuật, chân thành và đầy lay động.

NSND Lê Chức đặc biệt xúc động khi nhắc đến ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với lời ca mang ý nghĩa thiêng liêng: "Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước/ Tạ ơn người Cha già của chúng ta trên con đường cứu nước" - một hình tượng vĩ đại mà cả dân tộc luôn ghi nhớ.

Đạo diễn, NSND Lê Chức khẳng định rằng: "Ơn nghĩa sinh thành" không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà là sự kết tinh của cảm xúc, của lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người mẹ, những thế hệ đã hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc.

Theo NSND Lê Chức, trong kịch bản chương trình, hình ảnh người Mẹ Việt Nam – người Mẹ Tổ quốc được khắc họa đầy xúc động, chạm đến những tầng sâu nhất trong cảm xúc người xem. Đó là biểu tượng của đức hy sinh, của sự kiên cường, của tình yêu vô bờ dành cho con, cho quê hương, đất nước. Ông dẫn lại lời thơ của đại văn hào Nga Maxim Gorki: "Không có mặt trời thì hoa không nở/ Không có tình yêu thì không có hạnh phúc/ Không có phụ nữ thì không có tình yêu/ Không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có..." để nhấn mạnh vai trò thiêng liêng và bất tận của người mẹ trong văn hóa và nghệ thuật. Với ông, người mẹ chính là nguồn thơ, là suối nhạc, là hình tượng đi vào từng câu ca dao, lời ru, trở thành trở thành chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người nghệ sĩ.

Lấy âm nhạc để ca ngợi công lao trời biển của bậc sinh thành, những người đi trước, nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ cháu con, chương trình sử dụng các loại hình trình diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa nghệ thuật, thơ ca, kịch nói… cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại để truyền đi thông điệp ý nghĩa trong mùa Vu lan báo hiếu.

Theo BTC, chương trình gồm 3 chương: Chương 1: Người mẹ Việt Nam. Khắc họa mối liên hệ thiêng liêng giữa Mẹ và Tổ quốc, những người mẹ đã lặng thầm góp phần tạc nên hình hài đất nước; Chương 2: Ơn nghĩa sinh thành. Tôn vinh ơn nghĩa sinh thành, con lớn lên từ đôi tay chai sạn và trái tim dịu dàng của đấng sinh thành. Gieo vào lòng người nỗi tiếc nuối và day dứt khi nhiều người chưa kịp nói lời yêu thương, chưa kịp báo đáp ân tình thì cha mẹ, mỗi khán giả như soi mình trong dòng nước mắt muộn màng; Chương 3: Cho tròn chữ hiếu. Lan tỏa thông điệp yêu thương, nhấn mạnh giá trị đạo hiếu trong đời sống hiện đại – như một lời nhắc nhở sống trọn đạo làm con khi còn có thể.

Diva Mỹ Linh sẽ mang đến các bài hát: "Lời mẹ ru" và "Huyền thoại mẹ".

"Ơn nghĩa sinh thành 2025" với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Xẩm: Công cha ngãi mẹ sinh thành do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Vũ đoàn Tre, CLB Sao Tuổi Thơ thể hiện; Bài hát Đất nước lời ru (sáng tác Văn Thành Nho) do Ca sĩ Ngọc Liên thể hiện. Tại chương trình, khán giả cũng sẽ được thưởng thức giọt ca ngọt ngào của Diva Mỹ Linh qua các bài hát: "Lời mẹ ru" và "Huyền thoại mẹ". Ngoài ra còn có sự tham gia của các ca sĩ: Phương Thanh, Bằng Kiều, Vi Oanh, Minh Quân, Kyo York, Ngọc Ký, Viết Danh, Minh Đức, Ngọc Liên, Thanh Tài, Ngọc Khánh Chi,… Đặc biệt, chương trình năm nay sẽ có tiểu phẩm kịch "Nước mắt của mẹ" do Nhà hát Kịch Việt Nam" thực hiện chắc chắn sẽ để lại những cảm xúc lắng đọng…

Đạo diễn Mai Thanh Tùng, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, thông qua các tiết mục âm nhạc, chương trình muốn gửi đi thông điệp "Hiếu thảo là cội nguồn đạo lý – Biết ơn là ngọn lửa giữ gìn truyền thống". Đạo hiếu không chỉ dừng lại ở tình cảm gia đình, mà mở rộng thành tình yêu quê hương, trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Chúng tôi cũng mong muốn gửi đến thế hệ trẻ thông điệp phải biết trân trọng khi cha mẹ còn hiện diện, sống trọn đạo làm con khi còn có thể, và gắn đạo hiếu với lòng yêu nước và tinh thần uống nước nhớ nguồn.