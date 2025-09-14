Ca sĩ Phương Thanh 'cháy' hết mình trong 'Chuyến xe âm nhạc'
GĐXH - Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" là bữa tiệc âm nhạc với những tiết mục sôi động, đặc biệt là màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Phương Thanh.
Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc xanh" tiếp tục hành trình kết nối âm nhạc và lan tỏa thông điệp sống xanh, gắn kết cộng đồng. Lần này điểm dừng chân là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). MC Phí Linh cùng dàn nghệ sĩ và các thí sinh chương trình "Điểm hẹn tài năng" đã cùng khán giả khám phá các gian hàng tại VEC, mang đến không khí trẻ trung và sôi động ngay từ những phút đầu tiên.
Trong khi ê-kíp kỹ thuật tất bật lắp đặt âm thanh, ánh sáng ở trước cửa Trung tâm Triển lãm, các nghệ sĩ tranh thủ tập dượt, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc trước giờ diễn, tạo nên bầu không khí vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi.
Chương trình chính thức bắt đầu với màn mashup "Bài ca tuổi trẻ - Cho tôi đi theo" do Minh Khôi, Quang Huy, Ni Ni, Bão Ngọc thể hiện, mang đến tinh thần tươi mới và lạc quan.
Sự xuất hiện của ca sĩ Phương Thanh mang đến sự phấn khích đến với khán giả. Nữ ca sĩ gạo cội chinh phục khán giả với ca khúc "Mê cung" sáng tác của nhạc sĩ Trung Ngon bằng giọng hát nội lực và giàu cảm xúc.
Sau phần trình diễn, MC Phí Linh đã có màn trò chuyện nhanh với Phương Thanh, giúp khán giả hiểu hơn về cảm hứng và câu chuyện phía sau ca khúc.
Phương Thanh tiếp tục cùng Ni Ni và Bão Ngọc mang đến không gian sâu lắng với "Đêm lao xao", trước khi hòa giọng trong "Bên trên tầng lầu" cùng Minh Khôi, Quang Huy.
Ca khúc "Như bài tình ca" do Ni Ni thể hiện cũng để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người nghe.
Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" không chỉ mang đến bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu mà còn là nơi kết nối nghệ sĩ, khán giả và thông điệp sống xanh bền vững.
Tập 8 "Chuyến xe âm nhạc" được phát sóng vào lúc 21h30 ngày 14/9 trên VTV3.
