Phòng the
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lấy chồng 10 năm không biết cực khoái là gì?

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lấy chồng 10 năm không biết cực khoái là gì?

Phòng the

Không ít phụ nữ sống trong hôn nhân nhiều năm, làm vợ, làm mẹ tròn vai, nhưng lại chưa từng một lần chạm tới cực khoái và coi đó là điều “bình thường”. Điều này có thực sự là bình thường hay không và có thể cải thiện được để chị em đạt được cực khoái thực sự hay không?

Việt Hồng

